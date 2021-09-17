Сварили суп и чай, пошли за дровами и взорвалось. Подробности трагедии в Карпатах

Лиля Хомишин

Ивано-Франковск, для BBC News Украина

45 минут назад

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Рятувальники евакуювали вночі усіх поранених

ВВС News Украина узнала подробности обстоятельств внезапного взрыва в Карпатах, в результате которого пострадали туристы - два человека погибли, еще семь получили ранения.Десять взрослых и двое детей из Коломыйского района отправились в поход на гору Кукул, которая славится своими живописными пейзажами.Гора расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.Поход планировали на два дня с ночевкой в долине Под-Берды близ села Вороненко Надвирнянского района.Ночь в горах стала для туристов настоящим адом, трудно даже представить, что пережили эти люди.

Кто был в походе

Одним из участников похода был известный коломыйский психолог и активист Орест Малыш. Он -опытный турист и часто ходит в горы.

Сам Орест не смог побеседовать с ВВС News Украина, но мы узнали детали инцидента от людей, близких к участникам похода.

В горы отправились товарищи Ореста, активист также взял жену и двоих детей.

Один из знакомых Ореста рассказал, что он часто ходил в горы с женой.

Автор фото, полиция Закарпатья Підпис до фото, Место ночлега

По его словам, туристы прошлись по горам, полюбовались видами, выбрали наиболее подходящее место для ночлега.

Все участники похода давно дружат.

"Они ведут здоровый образ жизни и не стремились "напиться, накуриться или что-то в этом роде", - отмечает собеседник.

Они разожгли костер на месте, где его уже раз жигали другие туристы до них.

"Сварили суп, поели, сварили чай, выпили, а потом огонь взорвался. Он взорвался в тот момент, когда трое ребят искали дрова, а девушки сидели у костра", - рассказал знакомый.

Автор фото, https://www.facebook.com/malysh.orest Підпис до фото, Орест Малыш - известный врач и местный активист

Это подтверждает и сам Орест Малыш на своей странице в соцсетях.

"Разожгли огонь на горе на месте, где раньше жгли его до нас. Сварили поесть и сидели грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через 1,5 часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте очага. Что именно взорвалось, мы не знаем", - написал мужчина.

Сам Орест не пострадал, поскольку отлучился за дровами.

Автор фото, https://www.facebook.com/malysh.orest Підпис до фото, Орест Малыш выложил фото жены. Врачи борются за ее жизнь

Не пострадали и его дети, которые были в палатке.

А вот жена - в реанимации в тяжелом состоянии.

Госпитализированы и три других девушки. Они получили ожоги и рваные раны и находятся в киевской областной больнице.

У одного мужчины — легкие порезы, трое — в полном порядке (они тоже ходили за дровами в момент взрыва), написал на своей странице Орест.

Погибшие ребята, которые остались у костра, - 1982 и 1995 рождения.

Впоследствии он добавил, что операция его жены длилась 6 часов. Она потеряла глаз, но руку, скорее всего, удалось спасти.

Автор фото, Facebook

Спасатели должны были действовать оперативно?

По данным МЧС в Ивано-Франковской области, к операции привлекли 48 спасателей из ближайших населенных пунктов и 14 единиц техники.

Сообщение о трагедии поступило к ним в 21 часов 20 минут. Тяжелораненые более двух часов ждали помощи.

Около полуночи к месту происшествия прибыли медики, добравшиеся туда на квадроцикле. Работал автомобиль повышенной проходимости, который перевозил людей.

По словам собеседника, им очень бы помог вертолет. Но подходящего места для его приземления не было.

"Наши спасатели не совсем были готовы к такому. Да, они действовали искренне, слаженно, классно, но работа могла бы быть более эффективной", - настаивает собеседник.

"Наши Карпаты стремительно развиваются, инфраструктура не стоит на месте, медицина движется вперед. А места для экстренной посадки вертолета нет. И нет людей, которые должны взять на себя серьезную ответственность за это", - говорит знакомый Ореста.

Очевидцы, по его словам, не уверены, что наличие вертолета спасло бы двух погибших ребят. Но убеждены, что точно облегчило бы страдания выживших пострадавших.

Автор фото, полиция Закарпатья Підпис до фото, Обломки снаряда или мины

В службе чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области объяснили, что вертолет мог прилететь только утром.

"Нигде в мире, ни в одной стране не осуществляют ночные перелеты. Да, мы подали заявку на по предостовление вертолета, и ее взяли в работу. Вертолет должен был прилететь к нам из Ужгорода. Но только утром", - пояснила пресс-секретарь управления МЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

Она говорит, что для этой спасательной операции задействовали огромное количество людей. А пострадавшую несли осторожно на руках и каждые несколько метров менялись, чтобы, не дай Бог, ей не навредить.

Взорвался снаряд или мина?

На месте трагедии нашли осколки снарядов или мин времен Первой или Второй мировых войн. Об этом сообщили в национальной полиции Закарпатской области.

Полиця и МЧС предоставляют разные данные по поводу снаряда.

Автор фото, Поліція Закарпаття

На месте происшествия обнаружили выбоину, возникшую в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны. Это подтверждает и пресс-секретарь спасательной службы в Ивано-Франковской области Перцович. Но отмечает, что снаряд был времен Второй мировой войны.

"Мы склоняемся к версии, что это снаряд Второй мировой войны. Он был глубоко в земле. Но от огня была высокая температура земли, и снаряд взорвался", - говорит она.

Во время обеих мировых войн здесь велись активные боевые действия.

Снаряды могут быть везде

По данным Прикарпатья историков, на территории Карпат в ХХ веке постоянно велись боевые действия. Мины, снаряды и другие взрывоопасные находки могут быть везде, даже в частных дворах.

"Наша область - это сплошная фронтовая линия. На территории Карпат проходили боевые действия времен Первой и Второй мировых войн, Первое и Второе освободительные движение, а наши повстанцы делали вооруженные схроны на Карпатских склонах или в лесной местности", - говорит историк, руководитель организации " Память " Василий Тымкив, который занимается поиском и перезахоронением жертв войн и политических репрессий.

Он отмечает, что взрывоопасных снарядов в горах еще очень много.