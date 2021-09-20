Ковид-сертификаты: почему их цвет имеет значение и как не перепутать

час назад

Автор фото, EPA

Желтые и зеленые, электронные и бумажные - сертификатов о вакцинации от ковида в Украине станет больше.

Рассказываем, как это работает, что не работает, какая разница между сертификатами и как их получить.

Какие сертификаты бывают

Месяц назад в Украине появились электронные ковид-сертификаты - электронные документы о вакцинации.

Их можно сгенерировать в приложении "Дія" в смартфоне.

Когда сертификаты только заработали, их было два вида - внешний и внутренний.

Внешний нужен для путешествий за границу. Украинские сертификаты признали в ЕС. С ними уже путешествуют украинцы.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так віглядит сертификат в "Дії"

Недавно его действие продлили до одного года. Ранее его срок был 180 дней.

Внутренний сертификат пока не использовался. В Минцифры объясняли, что разработали его заранее, то есть для возможного дальнейшего использования во время локдаунов. И, похоже, этот момент настал.

Почему появились цветные сертификаты

13 сентября правительство объявило новые карантинные правила, по которым уже скоро будет жить вся Украина.

По этим правилам, в желтой, а потом оранжевой и красной карантинных зонах будет действовать ряд ограничений.

Например, в красной зоне обещают закрывать школы, торговые центры, рестораны. Однако новый карантин от предыдущих будет отличаться тем, что для вакцинированных будут послабления. Привитый человек сможет пойти в ресторан в красной зоне.

Для этого и нужен внутренний электронный ковид-сертификат. Как объясняют в правительство, предъявляя его, привитые украинцы смогут пользоваться услугами даже при жестком локдауне.

Ранее ковид-сертификат в приложении "Дія" можно было загрузить только после полного курса прививки. То есть после двух доз вакцины. И такой внутренний ковид-сертификат был один.

Однако 13 сентября правительство объявило о нововведениях. Скоро у украинцев появятся два внутренних электронных ковид-сертификата - желтый и зеленый.

Желтый свидетельствует о том, что человек получил одну дозу вакцины. Зеленый - о двух.

Автор фото, ЕРА

Зачем ввели эти цвета? По новым правилам карантина определенные ограничения будут вводить в зависимости от того, имеет человек одну или две дозы прививки.

Например, в желтой зоне могут работать школы, если там хотя бы одной дозой привито 80% работников школ. То есть, если педагоги имеют желтый внутренний ковид-сертификат.

В красной зоне условия жестче. Школы будут работать, если привито 100% учителей полным курсом. То есть, если у них есть зеленый внутренний сертификат.

"Если Украина перейдет в желтую зону эпидемической опасности, то внутренние ковид-сертификаты помогут бизнесу продолжать работать, а людям - посещать массовые мероприятия", - заявили в Минцифры.

Сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате.

"Желтый" сертификат можно получить после первой дозы вакцины. Он будет действовать 120 дней.

"Зеленый" - после полного курса вакцинации. Он будет действовать 365 дней.

Печатать сертификаты на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Цветные сертификаты уже действуют?

Нет. Эти правила не работают, потому что Украина все еще находится в зеленой зоне. Постановление правительства о новом карантине вступит в силу только с 20 сентября.

А заработают эти правила, когда Украина войдет в желтую зону. По прогнозам, это может произойти уже на следующей неделе, когда соответствующее решение объявит государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Автор фото, Getty Images

Что касается того, когда же в смартфонах украинцев могут появиться новые цветные сертификаты, в Минцифры не называют никаких дат.

Представители министерства в комментарии ВВС News Украина заявили, что сейчас занимаются разработкой этого функционала.

Но уже есть желтый сертификат. Что он значит?

Параллельно с разработкой электронных документов о вакцинации в Украине выдавали бумажные документы.

Речь идет о международном свидетельстве о прививках, которое выдают семейные врачи. Обычно его печатают на желтой бумаге. Международные свидетельства о вакцинации (International Certificate of Vaccination) в мире существует уже много лет.

Часто его выдавали, как подтверждение прививки от желтой лихорадки, дифтерии, холеры. Его стали называть "Желтой карточкой" (Yellow Card) и печатать на желтой бумаге. Но цвет бумаги не имеет значения. Этот сертификат можно печатать на любой бумаге. Главное, чтобы там были подписи врача, печать больницы, название и даты прививок.

В Украине эти бумажные документы о прививках от коронавируса выдают уже несколько месяцев. Они существуют параллельно с электронными ковид-сертификатами и с ними пускают в некоторые страны, которые признали эти документы.

Главное отличие уже существующего желтого бумажного свидетельства о прививках и желтого электронного ковид-сертификата, который все еще в разработке: первый - свидетельствует о полном курсе вакцинации; второй - только о первой дозу прививки.

Цвет бумаги, на котором печатают свидетельство о вакцинации, не имеет никакого значения.

А вот в электронных сертификатах цвет важен, потому что он означает, сколько доз вакцин получил человек.

И электронные, и бумажные сертификаты можно будет предъявлять в Украине во время локдауна.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Сертификат в "Дії"

Как получить ковид-сертификаты?

Бумажное свидетельство о прививках можно получить у семейного врача после полного курса прививок.

Электронный ковид-сертификат нужно сгенерировать в смартфоне.

Для получения сертификата нужно пройти полный курс прививок от коронавируса и загрузить приложение "Дія".

Вот алгоритм загрузки сертификата:

✅ В обновленной версии приложения надо нажать "Услуги"

✅Выбрать "COVID-сертификаты"

✅Подписать Дія.Подписью заявление на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію" (нужно пройти процедуру верификации, например, с помощью фото)

✅Нажать "Получить сертификат"

✅COVID-сертификат появится в вашем смартфоне.

Проверить действительность можно будет по QR-коду.

Что делать, если что-то не работает?

В Минцифры советуют повторять процедуру генерации сертификата и обещают вскоре исправить технические проблемы.

Пользователи часто жалуются на то, что приложение не узнает их лица, сертификаты не подтягиваются в "Дію".

Автор фото, ЕРА

В Министерстве говорят, что такие проблемы могут возникать, если при вакцинации неправильно внесли данные - с ошибками записали названия вакцин или фамилию человека.

При возникновении таких вопросов, советуют обращаться в техническую поддержку приложения, а также в чат.

Также в Минцифры обещают, что вскоре в электронные ковид-сертификаты будет подтягиваться информация о результатах ПЦР-тестов и о том, что человек выздоровел от коронавируса. Пока эти функции недоступны.