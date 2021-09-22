Закроют ли школы в "желтой" зоне из-за невакцинированных учителей

Светлана Дорош

ВВС News Украина

10 минут назад

Автор фото, Ukrinform

Школы, детские сады, колледжи и вузы могут уже вскоре прекратить работу, если 80% всех работников - от преподавателей и воспитателей до поваров - не будут привиты по крайней мере одной дозой. ​Такое требование правительства начнет действовать, как только в Украине введут "желтую" зону карантина.

Постановление Кабмина вступило в силу 20 сентября, а у родителей, студентов и педагогов в социальных сетях всю последнюю неделю нарастала тревога из-за того, что школы закроют уже с понедельника.

Правительственная комиссия объявила, что карантинные меры ужесточат уже с 23 сентября.

То есть школы, не соблюдающие требование о 80% вакцинированных, могут закрыть после введения "желтой" зоны.

А на сегодняшний день таких школ - тысячи.

Учителя и невакцинированные родители

Министр образования и науки Сергей Шкарлет через соцсети призвал педагогов не затягивать с прививкой.

"Я еще раз призываю учителей сознательно и взвешенно подойти к вопросу вакцинации и не медлить с защитой себя и детей. Спасибо каждому, кто выбирает безопасность, кто заботится о своих коллективах, коллегах и всех других участниках образовательного процесса", - подчеркнул министр.

В ответ под постом министра в Facebook появились сотни возмущенных комментариев. Вот некоторые из них.

"Как вакцинированный учитель защитит детей, у которых родители невакцинированы?"

Автор фото, UNIAN

"Концерты, курорты, ночные клубы не запрещают, а вот в школу ходить нельзя. Посмотрите на очередь в Луцком Макдональдсе".

"А детей и их родителей тоже будут проверять? Как их - невакцинированных - допустят к учебе?"

"Все сводится к учителю. Давайте принимать в школу детей, чьи родители вакцинированы. Я - учитель, вакцинирована, но гарантий никаких. Впечатление, что родителей настраивают против учителей".

"Ни министр здравоохранения, ни семейный врач не несут ответственности за последствия вакцинации. Почему муштруют, шантажируют невыплатами зарплат, отстранением от работы учителей и воспитателей. Это грубое нарушение конституционных прав человека".

Директор одной из школ Киевской области рассказала ВВС News Украина на условиях анонимности, что управление образования очень настойчиво убеждает педагогов вакцинироваться.

"Каждый день мы сообщаем, сколько у нас привитых учителей и что мы для этого делаем. В нашей школе вакцинировались 50% учителей. Когда я спрашиваю коллег о прививках, мне в глаза говорят, что не будут прививаться, и никто не заставит, потому что это нарушение их конституционных прав", - рассказывает она.

"Я вакцинирована. Когда шла на прививку, пригласила с собой нескольких коллег. После вакцинации им стало плохо. Прямо не говорили, но считали, что я в этом виновата", - добавляет директор.

Некоторые собеседники ВВС News Украина рассказывали, что руководство детских садов и школ предупреждает, что педагогам могут не выплачивать зарплату или будут выплачивать частично.

Кто входит в 80%

Требование о 80% вакцинированных работников касается не только школ, вузов и детсадов, но и многих других учреждений. Формат работы школ и детсадов - неоднозначен и беспокоит миллионы украинцев, у которых есть дети.

В 80%, позволяющих школе работать оффлайн, войдут не только вакцинированные минимум одной дозой, но и те, кто переболел коронавирусом.

К той же категории относятся и сотрудники с отрицательным ПЦР-тестом, но срок его действия составит всего трое суток.

Срок действия COVID-сертификата в случае одной дозы прививки - 120 дней, двух доз - 365 дней. Срок действия сертификата при выздоровлении от COVID-19 составляет 180 дней от даты забора материалов.

Статистика и динамика

Чтобы стимулировать вакцинацию педагогов, Минздрав поощряет школы возможностью получить компьютеры и другую технику. Однако этот стимул не очень эффективен.

Министерство здравоохранения предоставило ВВС News Украина свежую статистику по вакцинированным педагогам.

По состоянию на 19 сентября из 1 млн 370 тысяч сотрудников системы образования (преподавателей вузов, учителей школ, профтехучилищ, воспитателей детсадов, а также технического персонала) одну дозу получила почти половина - 48%. Полностью же вакцинировались всего 37%.

Как показывает статистика, эти показатели почти не отличаются от ситуации недельной давности.

12 сентября, за день до принятия правительственного постановления с предупреждением о закрытии школ, Минздрав сообщал о 47% вакцинированных одной дозой педагогов и 36% двумя.

За неделю динамика - всего один процент.

Самый высокий уровень вакцинации - более 60% одной дозой - в Киевской, Луганской, Полтавской и Сумской областях.

Самый низкий - менее 40% одной дозой - в Одесской, Ровенской, Запорожской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и в Киеве. В Одесской области две дозы получили 21%, в Киеве - 33% педагогов.

Глава Киевской облгосадминистрации приводил статистику по Киевской области, которая имеет одни из лучших показателей в Украине.

На конец прошлой недели в 306 школах из 648 более 80% вакцинированных в коллективе. В 41 школе 100% работников полностью вакцинированы.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Дистанционное обучение для многих школ снова может стать реальностью

Если школы и детсады закроют

В настоящее время нет точной цифры, сколько из 14 тыс. украинских школ будут закрыты. У педагогов еще есть время для вакцинации, пока не ввели "желтую" зону.

Министерство образования и науки пока не дало официального разъяснения о том, как будет происходить обучение.

Однако руководитель директората дошкольного и школьного образования МОН Украины Владимир Божинский в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник сказал, что обучение будет проходить в дистанционной или смешанной форме.

"Часть ответственности за обучение будет возложена на родителей", - сказал чиновник.

Ситуация с вакцинацией сотрудников учебных заведений не особо отличается от общей ситуации по Украине.

Согласно проведенным в августе исследованиям, более 56% украинцев не намерены делать прививки от коронавируса.

Социологические опросы провел фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Лишь 23,4% опрошенных считают вакцинацию эффективным средством защиты от коронавируса, говорят социологи. Большинство противников вакцинации считают вакцины недостаточно проверенными и опасаются последствий и побочных эффектов от прививки.