Сергей Шефир. Что известно о друге и помощнике Зеленского, на которого совершили покушение
В среду на одного из ближайших доверенных людей в окружении президента Владимира Зеленского, его личного друга Сергея Шефира совершили нападение - машину расстреляли из автомата, выпустив в нее целый автоматный рожок.
Шефира называют "легкой мишенью" для такого покушения, ведь он не имел охраны и часто сам управлял машиной.
В то же время предполагают, что именно через первого помощника Сергея Шефира неизвестные нападавшие пытались "передать привет" всей команде Зеленского.
Что же известно о Сергее Шефире?
Из "КВН" в Офис президента
Сергею Шефиру 57 лет.
Как и Владимир Зеленский, он уроженец Кривого Рога, где в 1990-х они вместе со старшим братом Борисом писали шутки для различных команд КВН, включая "95 квартал" будущего президента Украины.
Считается, что именно Сергей и Борис Шефиры пригласили Зеленского в команду КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", которая позже выиграла высшую российскую лигу КВН.
Впоследствии Сергей Шефир стал кинопродюсером и сценаристом.
Издание "theБабель" писало в 2019 году, что в Москве братья Шефиры жили в одной квартире с Зеленским.
По возвращении в Украину они вместе основали студию "Квартал 95", которая превратилась в многомиллионный бизнес.
О близости Шефиров к Зеленскому говорит тот факт, что именно на них новый президент переписал свою долю в "Квартале".
Сергея Шефира называли одним из возможных претендентов на пост главы администрации президента, однако он сам говорил, что в этом кресле должен сидеть "хорошо подкованный юридически человек".
В итоге Офис президента возглавил Андрей Богдан, которого потом заменил Андрей Ермак, а Сергея Шефира Владимир Зеленский через несколько дней после инаугурации сделал своим первым помощником.
А Борис Шефир в политику не пошел и остался заниматься вопросами "Квартала 95".
Хотя и отметился скандальным интервью "Детектор Медиа", в котором назвал Владимира Путина "умным человеком", с которым можно договориться, а также критически высказался об одобрении языкового закона и квот для украинского языка.
"Там, где нужен"
"Я равнодушен к должностям и портфелям, но я не равнодушен к Зеленскому. Как я вижу свою задачу? Хочу, чтобы он остался человеком, став политиком. Мне кажется, это самое главное. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведет", - рассказывал Сергей Шефир о своем статусе в команде Зеленского еще до своего назначения на Банковой.
В Офисе президента он среди прочего занимался контактами с большим бизнесом в Украине и за рубежом (в апреле этого года он, например, сопровождал Зеленского на встрече с председателем совета директоров компании ArcelorMittal Лакшми Митталом).
"Мы не любим спонсоров. Мы любим инвесторов, которые вкладывают деньги, а потом получают дивиденды", - рассказывал Сергей Шефир в 2019 году.
Но позже в разговоре с LB.ua он объяснил, что говорил об инвесторах на кинопроизводстве: "Перекладывание этого смысла на другие сферы не совсем правильно. Там, да - мы не берем деньги у инвестора, если не сможем вернуть с прибылью".
В то же время он заверил, что их команда не брала деньги у Рината Ахметова или других крупных бизнесменов.
Также Сергей Шефир признался, что не поддерживает "преследования артистов", в том числе российских: "Пореченков или Охлобыстин - да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей..."
Он также добавил, что команде Зеленского нечего стыдиться сериала "Сваты": "Вообще, "Сваты" - достойный продукт. У нас нет причин его стыдиться. Знаете, почему сериал был так популярен? Все сюжеты из жизни. Все это происходило в наших семьях... ".
Версии
После 2019 Сергей Шефир сократил свою медиаактивность и отказывался от интервью.
При этом он регулярно сопровождал президента Зеленского в различных поездках и мероприятиях.
Но в последние месяцы в СМИ начала появляться информация, что Сергей Шефир отдалился от президента - вплоть до возможной отставки с должности первого помощника.
Руководитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в среду после покушения это опроверг: "Это слухи, я опровергаю эту информацию".
Арахамия также предположил, что нападение было не столько на Шефира, сколько на команду Зеленского: "Сам Шефир не был бы целью, учитывая, что он очень дипломатичный человек, и я не знаю не то, что о конфликтах, за которые будут стрелять, а о том, чтобы голос на него повысил. Поэтому я считаю, что это послание к президенту".
Сейчас Сергей Шефир "в безопасном месте".
Арахамия уже намекнул на возможный российский след нападения. Представитель президента России Дмитрий Песков уже опроверг любую причастность РФ.
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