Кто такой Вернидуб: украинский тренер, который сенсационно обыграл "Реал" в Лиге чемпионов

Вячеслав Шрамович

BBC News Украина

12 минут назад

Автор фото, fc-sheriff.com Підпис до фото, Украинские болельщики ожидали увидеть Юрия Вернидуба в киевском "Динамо" или донецком "Шахтере", но там решили подписать контракты с иностранными тренерами

Тираспольский "Шериф", который впервые в истории играет в групповом этапе Лиги чемпионов, стал настоящей сенсацией, когда обыграл на выезде мадридский "Реал" со счетом 2:1.

Создателем этого "футбольного чуда" стал украинский тренер Юрий Вернидуб, который долго тренировал луганскую "Зарю", но затем был вынужден уехать работать за границу.

За несколько недель до этого он создал первую сенсацию нынешней Лиги чемпионов, которая уже не кажется такой уж сенсацией, - обыграл донецкий "Шахтер".

Легенда "Зари"

Юрию Вернидубу 55 лет, он из Житомира.

Начинал играть за житомирский "Спартак" (предшественник нынешнего "Полесья") на позиции защитника и полузащитника.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Кто такой этот Вернидуб?" - интересовались футбольные фанаты после победы "Шерифа" над "Реалом"

Также выступал за команды в более низких советских лигах, а с запорожским "Металлургом" в 1990-м году вышел в высшую лигу СССР.

В середине 1990-х неудачно пытался играть в Германии за "Хемницер" из второй бундеслиги, затем вернулся в Запорожье, но выступал там уже за "Торпедо".

А завершил карьеру игрока в России в петербургском "Зените", с которым дебютировал в еврокубках. Там он даже был капитаном, когда клуб завоевал кубок России.

Тренерскую работу начинал снова в Запорожье в местном "Металлурге", но первые реальные успехи пришли в луганской "Заре".

Автор фото, униан Підпис до фото, Юрий Вернидуб долго был символом "Зари" и ее нынешних побед

Луганчан Вернидуб тренировал девять лет - с 2011 по 2019 год. Там он стал настоящей легендой клуба.

Сначала он спас "Зарю" от вылета в низшую лигу, а дальше создал из нее боеспособный коллектив, который регулярно выступал в еврокубках и поставлял игроков в национальную сборную.

С Юрием Вернидубом луганчане впервые заняли третье место в чемпионате Украины, а также в 2016 году дошли до финала Кубка Украины, где проиграли "Шахтеру".

Дважды Вернидуба признавали лучшим тренером Украины.

Однако после пятого места в чемпионате в 2019 году руководство "Зари" решило расторгнуть контракт с Юрием Вернидубом.

В Беларуси и Приднестровье

Автор фото, fcshakhter.by Підпис до фото, В Беларуси Вернидуб выиграл свои первые золотые награды как тренер, но надолго там не задержался

После "Зари" Вернидубу прогнозировали продолжение карьеры в киевском "Динамо" или донецком "Шахтере" - летом 2019-го оба украинских клуба меняли своих наставников.

Впрочем, в итоге и "Динамо", и "Шахтер" обратили свой взор в сторону иностранцев.

Поэтому Юрий Вернидуб отправился в Беларусь, где возглавил солигорский "Шахтер", с которым выиграл белорусский чемпионат и суперкубок страны - свои высшие тренерские награды.

Но в августе 2020 года украинский тренер попрощался с белорусским чемпионом.

В клубе объяснили, что Вернидуб ушел "по собственному желанию, по семейным обстоятельствам". Однако позже в прессе появилась информация о конфликте украинца с одним из заместителей директора клуба из-за того, кто именно должен играть в команде.

Позже Юрий Вернидуб возглавил тираспольский "Шериф" - команду из непризнанного Приднестровья, которая официально выступает в чемпионате Молдовы и представляет эту страну в еврокубках.

Автор фото, fc-sheriff.com Підпис до фото, Юрий Вернидуб уже вошел в историю "Шерифа"

В своем первом сезоне в "Шерифе" Юрий Вернидуб снова выиграл чемпионат и суперкубок.

После того как Андрей Шевченко покинул сборную Украины, Вернидуба рассматривали как возможного преемника в национальной команде.

Однако футбольное руководство вновь выбрало другого тренера.

Сам Вернидуб признавался, что его давней мечтой было тренировать киевское "Динамо", задумывался о возможном тренерстве в "Шахтере". Но и от сборной не отказался бы.

"Если когда-нибудь поступит предложение - конечно, какой тренер откажется от этого? Это шанс показать себя еще лучше. Это драйв, кайф, дорогого стоит", - сказал он в программе "Футбольный формат".

"Я счастливый человек. Горжусь, что вырос в Украине. Эта страна сделала меня тем, кем я есть. Горжусь и люблю свою страну", - добавил он.

Лига чемпионов и "Реал"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Юрий Вернидуб празднует со своим штабом историческую победу над "Реалом". Такого в молдавском футболе еще не было

Юрий Вернидуб уже вошел в историю "Шерифа" и молдавского футбола, когда впервые вывел команду из этой страны в группу Лиги чемпионов.

Его команда прошла все четыре этапа квалификации и не проиграла ни одного матча: тираспольцы обыграли албанский "Теуту", армянский "Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо" из Загреба.

Так Юрий Вернидуб стал вторым в истории украинским тренером (после Сергея Реброва с "Ференцварошем"), который вывел иностранный футбольный клуб в Лигу чемпионов.

И дебютант уже наделал шума.

Сначала "Шериф" дома без шансов для соперника обыграл вице-чемпиона Украины донецкий "Шахтер" - 2:0.

А на выезде и вовсе сотворил сенсацию, победив мадридский "Реал" у него дома - 2:1.

Причем, как отмечают футбольные обозреватели, стоимость некоторых игроков испанского клуба на Transfermarkt (портал, специализирующийся на трансферной стоимости футболистов) превышает стоимость всего состава "Шерифа", который до начала турнира считали самой слабой командой.

Тираспольцев называют "интернациональной бандой Вернидуба" - против "Реала" на поле не играл ни один гражданин Молдовы, ведь ведущие роли там достались легионерам из Бразилии, Греции и даже Узбекистана (нападающий Джасурбек Яхшибоев, забивший "Реалу", стал вторым в истории узбеком после динамовца Максима Шацких, который забивал в Лиге чемпионов).

"Мы действительно команда. В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов, что "Шерифу" не место в Лиге чемпионов. Но мы доказываем, что это наше место, и мы его заслуженно добыли", - заявил Юрий Вернидуб после победы над "Реалом".

Упомянутый Вернидубом "большой футболист" - это бывший игрок сборной Нидерландов и "Ливерпуля" Дирк Кюйт, который в эфире канала RTL 7 заявил: "Я знаю, что Лига чемпионов - это турнир для чемпионов, но таким командам, как "Шериф Тирасполь", нечего делать в Лиге чемпионов".

"Что касается игры, то мы понимали, что нам всю игру придется обороняться. Но мы очень грамотно это делали и очень хорошо выходили в контратаки ... Мы совершили чудо и забили в конце, тем самым вырвали победу. Я очень счастлив и горжусь клубом "Шериф" и особенно моими парнями, которые сотворили это чудо и продолжили нашу жизнь в сказке", - прокомментировал саму игру Юрий Вернидуб.

"Самое интересное, что этот тренер оказался ненужным в Украине", - удивляется блогер Николай Малуха, который добавляет, что руководство "Динамо" и "Шахтера" "сочли его недостаточно квалифицированным для уровня своих команд".

Юрий Вернидуб стал вторым в современной истории футбола украинским тренером после Валерия Лобановского, который смог обыграть мадридский "Реал".