Авиационный безвиз. Что означает соглашение об "открытом небе" между Украиной и ЕС

Светлана Дорош

ВВС News Украина

26 минут назад

Автор фото, PA Media

Украина и Европейский Союз в рамках саммита в Киеве подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве, которое еще называют "авиационным безвизом" или "открытым небом" с ЕС.

Соглашение об "открытом небе" предусматривает, что европейские компании без ограничений смогут летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики - в любые аэропорты стран ЕС. При этом Украина обязуется придерживаться европейских стандартов авиабезопасности.

Документ должны ратифицировать все страны-члены Евросоюза, однако в министерстве инфраструктуры заявили, что соглашение начнет действовать до завершения всех процедур по ратификации.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила после подписания, что соглашение вступит в силу немедленно.

Еще до подписания соглашения европейские лоукосты объявили о намерении существенной экспансии в Украине и начале работы чуть ли не в половине областных центров.

В то же время украинские авиакомпании считают, что соглашение повредит отечественным перевозчикам.

Долгая дорога к общему небу

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС длился еще со времен президентства Леонида Кучмы, с 1999 года.

В декабре 2006-го Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию начать переговоры с Украиной о совместном авиапространстве.

В октябре 2013 года стороны согласовали текст соглашения, однако подписание заблокировали из-за территориального спора между Великобританией и Испанией за контроль над Гибралтаром, а также находящихся там военно-морской базы и военного аэропорта. Официальный Мадрид блокировал сделку, поскольку Киев признавал аэропорт британским.

С начала действия безвизового режима в Украине и ЕС в 2017 году в Киеве ожидали получить и "авиационный безвиз", который должен был привести к туристическому буму. Подписание соглашения ожидали в ближайшее время, но дело затягивалось.

После окончательного выхода Великобритании из ЕС препятствия для подписания соглашения исчезли.

В июне 2021-го Совет ЕС согласился подписать соглашение с Украиной, а также с Арменией, Тунисом и Катаром.

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Стоит ли ждать авиабума в Украине

На сегодня действуют двусторонние соглашения о воздушном сообщении с каждой страной ЕС. И, согласно этим соглашениям, устанавливаются ограничения на количество перевозчиков и еженедельных рейсов.

Это усложняло выход новых перевозчиков на популярные рейсы.

Новое соглашение с ЕС предусматривает, что ограничения на количество перевозчиков и авиарейсов снимут.

"К примеру, есть разрешение на 14 рейсов в неделю в Амстердам для одного перевозчика с каждой стороны. Новое соглашение подобные ограничения снимает. То есть, это означает, что в Киев могут лететь любые европейские перевозчики", - говорит юрист в области авиации Андрей Гук в интервью ВВС News Украина.

Соглашение касается не только пассажирских перевозок, но и грузовых, и почтовых.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Европейские лоукосты готовятся увеличить свое присутствие в Украине

Андрей Гук добавляет, что соглашением прежде всего воспользуются авиакомпании, предлагающие низкие цены на билеты и минимальный сервис.

В частности, крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил недавно, что планирует "агрессивную экспансию" в Украине, если страна присоединится к соглашению Европейского Союза по открытому небу.

"Единственный рынок, на который я хотел бы обратить внимание, - это Украина... Я думаю, что мы станем крупнейшим инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому "открытому небу", - сказал исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, которого цитирует Reuters.

Он заявил, что компания рассматривает возможность работать сразу в 12 городах Украины. Сейчас они летают из пяти.

Также авиакомпания видит потенциал на внутреннем рынке Украины.

Другой крупнейший лоукостер Европы Wizzair также работает в пяти городах Украины.

В чем преимущества

Прежде всего, речь идет о преимуществах для пассажиров, говорят специалисты. Потому что для них это соглашение - более широкий выбор, а значит и больше возможностей для путешествий.

"Чем больше конкуренция, тем ниже будет цена на билеты и тем больше пассажиров будут пересаживаться из поездов в самолеты", - говорит юрист Андрей Гук.

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Второй бенефициар этого соглашения - это аэропорты Украины, которые будут принимать больше самолетов и получат больший пассажиропоток. Поэтому региональные аэропорты получат шансы на привлечение инвестиций и развитие.

Однако коррективы в прогнозы о быстром развитии авиарынка в Украине может внести пандемия коронавируса.

Украинские авиакомпании против

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"Вот кому сделка может оказаться не очень выгодной, так это украинским перевозчикам. Ведь им придется столкнуться с еще большей конкуренцией", - говорит юрист в вопросах авиационного права Андрей Гук.

Одна из причин в том, что соглашение об "открытом небе" предусматривает возможность для европейских авиакомпаний осуществлять внутренние рейсы. В то время, как украинские перевозчики такого права в Европе не получат. Летать между различными аэропортами украинские авиакомпании смогут только при условии, если начало или конец маршрута будет в Украине.

Юрист говорит, что до сих пор украинские авиакомпании могли конкурировать с европейскими, так как последним запрещались ночные стоянки в украинских аэропортах, но и эта проблема будет снята подписанным соглашением.

Руководство украинских перевозчиков настроено не особо оптимистично.

"Украинские авиакомпании и так находятся в дискриминационных условиях: мы платим акциз на топливо, НДС внутри страны. Дополнительная возможность для иностранных компаний выбирать без ограничений пункты вылета из Украины еще больше усугубит несправедливость в отношении украинских компаний, поскольку они таких преференций для полетов между городами Европы почему-то не получили", - заявлял недавно гендиректор МАУ Евгений Дыхне в интервью сайту mintrans.news.

Поэтому не исключено, что украинские компании вынуждены будут переориентироваться на другие маршруты, в сторону Азии.

О вреде для украинских перевозчиков от сделки говорят и в крупнейшем украинском лоукосте SkyUp.

Там считают, что экономическая составляющая Соглашения об общем авиационном пространстве навредит авиаотрасли страны и не принесет долгосрочной выгоды пассажирам.

Автор фото, SkyUp

В заявлении компании говорится, что сейчас сделка не создает единые правила игры для украинских и европейских авиакомпаний.

Там указывают, что после жесткой просадки авиаотрасли во время пандемии европейские перевозчики получили помощь от ЕС или отдельных стран, а украинские - нет.

SkyUp вслед за МАУ настаивает - соглашение открывает европейцам внутренние украинские перевозки, тогда как украинские не смогут летать внутри ЕС.

При этом в компании поддерживают политику сделку в части вопросов безопасности.

"Многие из ныне действующих в Украине норм должны быть согласованы с европейскими. Среди них, например, нормативы рабочего времени экипажей, сертификация, проведение аудитов авиакомпаний, нормативы отраслевых заработных плат. Именно на этом нужно сосредоточить внимание государства", - считают в SkyUp.