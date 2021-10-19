Ограничения для невакцинированных. А как это работает в мире

Илона Громлюк

ВВС News Украина

час назад

Автор фото, Уніан

С 21 октября украинцев без сертификатов о прививках от Covid-19 или отрицательного ПЦР-теста не будут пускать в самолеты, поезда и автобусы межобластного сообщения.

А с середины ноября невакцинированных педагогов и чиновников могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Новая волна коронавируса набирает обороты, и власти стремятся сбить ее вакцинацией. Но в Украине обеими дозами привились только 14% взрослых, в Киеве - 39%.

Без ограничительных мер теперь никуда - с ними живут и другие страны.

"Забудьте о подарках на Рождество"

Италия стала первой европейской страной, которая с 15 октября потребовала так называемые ковидные или "зеленые" паспорта для работы. Правительство предупредил об этом итальянцев за месяц.

Сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест (каждые два дня) будут требовать от всех работников, независимо от профессии. Если они не предоставят эти документы, их или лишат зарплаты, или оштрафуют на 1,5 тыс. евро. Штрафы ждут и работодателей.

Большинство итальянцев поддерживают такие меры, но около 20% работников - невакцинированные.

Среди них особенно много людей, которые работают на стратегических объектах - например, в портах или транспортных перевозках.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В мире уже пускают в кафе с Covid-сертификатами

Эти работники блокировали трассы, не выходили на работу, и профсоюзы предупреждали о нехватке сырья, топлива, продуктов и возможном срыве таких коммунальных услуг, как сбор мусора. Порт Триест, который стал эпицентром протестов, бастовал четыре дня.

"Забудьте о подарках на Рождество и попрощайтесь с восстановлением экономики", - сказал один портовый работник итальянской газете La Repubblicа, надеясь, что приближение праздников заставит международных лидеров повлиять на итальянское правительство.

Но 18 октября власти разогнали протесты водометами и слезоточивым газом. Ультраправые политики просят правительство отменить для невакцинированных работников оплату за ПЦР-тесты, которые будут стоить им 150 евро в месяц. Но министры стоят на своем.

Политически чувствительная тема

Плата за ПЦР-тесты, которая возлагается на работников, и вакцинация для всех - это два новых тренда, набирающие обороты в ЕС. Ранее там почти везде начали требовать тест при входе в бары, рестораны, музеи, ночные клубы и другие общественные места.

В Западной Европе, где большинство населения уже получило две дозы вакцины, еще летом начали спрашивать на входе в публичные места ковидные паспорта, а также прошла своя волна протестов.

А вот Великобритания, где заболеваемость снова пошла вверх, сняла почти все ограничения. Там не требуют "зеленые паспорта", соблюдения дистанции и обязательных масок. Но Уэльс и Шотландия не согласны с этим решением. В октябре в этих регионах начали спрашивать сертификат или тест у всех совершеннолетних, которые приходят в клубы или другие помещения, где находится более 500 человек, или на уличные события с участием более 4000 человек.

Но наиболее расслабленной выглядит Восточная Европа. Заместитель директора Европейского совета по международным отношениям Весела Чернева сказала журналистам New York Times, что не видит, чтобы правительства Восточной Европы активно стимулировали вакцинацию в своих странах.

"Для них это политически чувствительная тема", - предположила чиновница.

Доказательством этого является Словения. Там с 15 сентября сертификаты или тесты требуют как на входе на любую работу, так и буквально везде - в магазинах, ресторанах, салонах красоты, а также в больницах. Поэтому несогласные (а более половины населения не вакцинировано) перекрыли главную автомагистраль Любляны и бросали в полицию бутылки.

Автор фото, Reuters

Но количество новых случаев коронавируса в регионе растет, поэтому страны должны идти на такие меры. Румыния, которая является "антилидером" среди крупных стран Европы по главным показателям, с 3 октября требует сертификат о прививках или справку о перенесенном Covid-19 в кинотеатрах, ресторанах и спортзалах.

Свадьбы и крестины в стране можно проводить при условии, что все гости покажут сертификат о прививках, а залы заполняются не больше, чем на 50%. Для всех непривитых объявили комендантский час, который продлится с 23 вечера до 5 утра на выходных.

Вместе с тем в Польше летом обсуждали идею, что работодатели могут "переводить" своих непривитых работников на работу, которая не требует контакта с людьми. Но пока там не требуют сертификатов нигде.

Торговые центры на замке

Ограничения есть и вне Европы. В США еще в июле предупредили, что в сентябре непривитые, работающие на государственной работе, могут ее потерять.

То же грозит населению Египта, где эти правила начнут действовать с 15 ноября.

В Израиле с конца августа требуют у всех людей, начиная с трехлетних, сертификаты или тесты на входе в рестораны, музеи, библиотеки, спортзалы или бассейны. Без них можно ходить только в торговые центры и магазины.

А в Турции не попасть даже в большинство торговых центров. С 6 сентября для входа граждане должны иметь сертификат о прививках, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни, что должно отражаться в HES-коде - специальном внутреннем документе, который должны иметь в том числе туристы.