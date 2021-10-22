Ковид-сертификаты. Все что нужно знать

Диана Курышко

BBC News Україна

51 минуту назад

Автор фото, Reuters

В Украине все больше областей становятся красными зонами, где действуют жесткие правила для невакцинированных и бонусы для людей, которые сделали прививки.

Все чаще проверяют документы о вакцинации - ковид-сертификаты.

Как их получить, какие типы бывают и важен ли цвет сертификата?

Отвечаем на самые распространенные вопросы об этом новом виде документа.

Где взять ковид-сертификат?

Право на ковид-сертификаты имеют все украинцы, которые сделали одну или две прививки.

Есть несколько способов, как их получить.

Первый - у семейного врача. Это бумажный документ, который еще называют свидетельством о вакцинации. Он должен содержать ваше имя, фамилию, название вакцины, печати больницы и подписи врача. Его выдают только после двух доз вакцины.

Второй способ - сгенерировать сертификат в приложении "Дия" в смартфоне или на портале "Дия". Это электронный документ с QR-кодами.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так выглядит сертификат в "Дии"

Как загрузить электронные ковид-сертификаты?

Вот алгоритм загрузки электронного ковид-сертификата:

установить приложение "Дия" на телефон

выбрать в приложении раздел "Услуги"

выбрать "COVID-сертификат"

Подписать электронной подписью заявление на передачу данных (нужно пройти верификацию, например, с помощью фото)

нажать "Получить сертификат"

Ковид-сертификат появится в вашем смартфоне.

Также сертификат можно загрузить без смартфона на портале "Дия". Но только международный.

Что делать, если сертификат не грузится?

Проблем с загрузкой сертификатов возникает много.

Система не видит людей из-за ошибок в фамилиях и названиях вакцины, которые допустили врачи при внесении данных.

Также пользователи жалуются, что приложение не узнает их лица.

В Минцифры уверяют, что работают над этим. Уже более миллиона украинцев смогли загрузить сертификаты - и на айфоны, и на андроиды.

Самый первый совет, если не удается загрузить сертификат, - обновить приложение "Дия". Многие проблемы решается с установлением последней версии.

При возникновении таких вопросов можно обращаться в службу технической поддержки приложения "Дия", а также в чат приложения.

Автор фото, ЕРА

Бумажный и электронный сертификаты одинаковые?

Нет. Это различные виды документов.

Бумажный сертификат выдает семейный врач. Он больше понадобится для подтверждения вакцинального статуса внутри страны.

Украинские электронные ковид-сертификаты признаны в ЕС. Они содержат QR-коды, которые проверяют при пересечении границы. Хотя, известны примеры, когда границу пересекали и с бумажными ковид-сертификатами.

Для поездок за границу лучше иметь электронные сертификаты. Но и электронный тоже можно распечатать.

Что означают цвета сертификатов?

С цветами сертификатов много путаницы.

Иногда бумажные свидетельства о прививках называют желтыми сертификатами. Этот вид документа существует давно. Часто их выдавали при получении прививки от желтой лихорадки и печатали на желтой бумаге. Но эти документы о прививках могут печатать на любой бумаге. И здесь цвет не имеет никакого значения.

Главное, что нужно запомнить - проверяйте, правильно ли все написано - ваши данные, название вакцины. Такие сертификат выдают только после полного курса вакцинации.

А электронные ковид-сертификаты делятся на два типа по цветам. И здесь цвета важны.

После первой прививки можно получить желтый электронный сертификат. После второго - зеленый ковид-сертификат.

Для поездок за границу подходят только зеленые сертификаты. Они свидетельствуют о полном курсе вакцинации. Такие сертификаты считаются действительными на 14 день после второй прививки.

Какие еще есть сертификаты?

Есть внутренние для использования в Украине и международный - для пересечения границы.

Международный ковид-сертификат можно создать и в приложении, и на портале "Дия".

Внутренний - только в приложения "Дия".

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Сертификат в "Дии"

Когда могут понадобиться эти сертификаты?

В августе ЕС признал украинские электронные ковид-сертификаты. Их обязательно нужно брать с собой во время путешествий за границу.

Они содержат QR-код, который могут проверять пограничники, или во время посещения ресторанов, музеев в странах ЕС.

В некоторых странах могут подойти и украинские бумажные сертификаты, но они на уровне ЕС не признаны.

Электронные ковид-сертификаты могут исчезать из приложения "Дия". Поэтому лучше скачать pdf-файл с сертификатом и распечатать его.

В Украине уже требуют сертификаты?

В Украине сертификаты пока проверяют нечасто.

Сейчас пять регионов имеют статус красных зон. Теоретически там сертификаты должны проверять везде - перед входом в кафе, ТРЦ, кинотеатр.

Но сейчас это делают крайне редко.

Еще одно место, где проверяют вакцинальный статус - это школы. Если в школе не вакцинировано хотя бы одной дозой 80% учителей, школу отправляют на дистанционное обучение.

С 21 октября в Украине проверяют сертификаты во время поездок поездами и автобусами.

Для поездок между областями нужно использовать один из этих документов: свидетельство о вакцинации (документ о получении хотя бы одной дозы вакцины от Covid-19) отрицательный результат теста на Covid-19.

Эти документы должны быть у всех водителей, экипажа, у пассажиров.

Украинская железная дорога сообщает, если этих документов нет, проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке.

Есть ли угроза утечки данных?

В приложении "Дия" уже и так есть информация, например, о вашем загранпаспорте.

С электронным ковид-сертификатом добавляются только данные о дате прививки и названии вакцины.

В Минцифры уверяют, что все данные украинцев защищены.

Что делать, если сертификат закончился?

Сертификат действует год после получения второй дозы.

Для того чтобы его продолжить, надо обновить приложение "Дия". Что будет дальше, пока не известно. Вероятно, в Украине будут проводить ревакцинацию или колоть третью, бустерную дозу. После этого действие сертификатов продлят.