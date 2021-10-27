Прививки детей от ковида в Украине разрешили: когда и чем
В Украине теперь можно делать прививку от коронавируса детям.
Это решение Минздрав принял еще 13 октября. Но известно о нем стало только сейчас.
Еще раньше в Украине разрешили прививку от Covid-19 детям из группы риска. Это дети, имеющие сложные сопутствующие заболевания, ослабленный иммунитет, пережившие трансплантацию.
По состоянию на 26 октября, первой дозой от ковида привили 13,5 тысячи украинских детей в возрасте 12-17 лет. Прививки двумя дозами получили 9 тысяч детей.
Рекомендации по прививке детей приняла Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике. Приказ о вакцинации детей утвердил Минздрав.
Почему нужно прививать детей?
"Дельта" вариант вируса значительно опаснее для детей, они чаще имеют тяжелое течение и попадают в больницы, поэтому прививать их нужно в первую очередь ради их здоровья. Кроме того, дети инфицируют взрослых - своих родственников, учителей, для которых ковид может быть смертельным", - говорит о прививках детей Дарья Дмитриевская, семейный врач, соучредительница ОО "Медицинские лидеры".
Вакцинацию от коронавируса детям проводят в Великобритании, США, ЕС и во многих странах. С июня от Covid-19 прививают детей в Израиле.
За минувшие сутки в Украине Covid-19 заболело почти 1500 детей. С начала пандемии заболели десятки тысяч детей.
Чем в Украине вакцинируют детей?
Прививки детей рекомендуют делать только одной вакциной - это Comirnaty от Pfizer/BioNTec.
Прививки должны проводить по схеме - 2 дозы по 0,3 мл с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.
С какого возраста можно?
Согласно рекомендациям НТГЭИ, учитывая данные по безопасности и эффективности вакцины Pfizer, детей можно прививать с 12 лет.
"Мы призываем сознательных родителей защитить своих детей и привить их", - заявил в комментарии BBC News Украина Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины.
Как и где можно привиться?
Прививки детей должны проводить только с согласия родителей и только в их присутствии.
Для того, чтобы организовать прививку, родители должны получить направление у своего педиатра или семейного врача и с этим направлением пойти в пункт вакцинации.
Родители должны выбрать пункт прививки, где проводят вакцинацию Pfizer.
Смогут ли дети получить ковид-сертификат?
Пока нет. Действующие сертификаты требуют верификации и Дія-подписи, которые не могут получить лица до 18 лет.
В Минцифры BBC News Украина рассказали, что работают над тем, чтобы дети впоследствии могли иметь электронные ковид-сертификаты.
Многие страны уже требуют такие ковид-сертификаты от детей с 12 лет, например, при пересечении границы.
Какие есть противопоказания для прививки детей?
Pfizer/BioNTech противопоказана, если у ребенка были серьезные аллергические реакции на один из компонентов вакцины.
Не рекомендуют прививку детям, перенесшим миокардит или перикардит.
Рекомендуют отложить вакцинацию против Covid-19 детям, перенесшим мультисистемный воспалительный синдром.
Как объединить прививки детей от Covid-19 с другими прививками?
В НТГЭИ советуют соблюдать 14-дневный интервал между вакциной против Covid-19 и другими прививками.
Где уже прививают детей?
Детей старше 12 лет прививают в США. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассматривает вопрос вакцинации детей в возрасте от 5 лет.
Исследования, опубликованные Pfizer, свидетельствуют, что две дозы вакцины являются на 91% эффективными и безопасными для предотвращения инфекции у маленьких детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Хотя у детей меньше риска тяжелого течения заболеваний или смерти, чем у пожилых людей, Covid-19 стал причиной смерти более 630 американцев в возрасте до 18 лет. Эти данные приводит CDC - Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Одной дозой разрешили прививать детей в возрасте 12-15 лет в Великобритании. Для прививки детей одобрили вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.
Безопасна ли вакцина Pfizer?
Никакие лекарства не являются полностью безопасными для кого-либо. Все они имеют свой баланс риска и пользы.
Испытания вакцин от ковида для детей еще продолжаются.
Летом стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Pfizer подходит для использования для детей от 12 лет. В то же время, как заявили в ВОЗ, вакцинация детей менее срочна, чем прививка групп риска.
Вакцина Pfizer одобрена для использования для детей в Великобритании, США, ЕС и Израиле.
"Данные исследований свидетельствуют, что для детей использование Pfizer является эффективным и безопасным, как и для взрослых. Уже даже готовы результаты наблюдений за использованием вакцины у детей младшего возраста - от 5-6 лет. Решение Минздрава по прививкам для подростков очень ожидаемо", - говорит врач Дарья Дмитриевская.
Какие могут быть побочные эффекты?
При вакцинации детей Pfizer наблюдаются редкие случаи миокардита - воспаление сердечной мышцы.
Компания проводит исследования этого побочного эффекта, но отмечает, что он бывает крайне редко.
Также у всех вакцин имеется редкая побочная реакция - анафилактический шок.
"Такое может произойти в любой момент жизни на то, что вы едите, используете для лечения, на укусы насекомых и т.д. Аллергия на вакцину бывает в сотни раз реже, чем на антибиотики, и при этом человек находится под наблюдением врача, который умеет на нее правильно реагировать", - рассказала Дмитриевская.
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