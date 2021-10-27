Прививки детей от ковида в Украине разрешили: когда и чем

час назад

Автор фото, Getty Images

В Украине теперь можно делать прививку от коронавируса детям.

Это решение Минздрав принял еще 13 октября. Но известно о нем стало только сейчас.

Еще раньше в Украине разрешили прививку от Covid-19 детям из группы риска. Это дети, имеющие сложные сопутствующие заболевания, ослабленный иммунитет, пережившие трансплантацию.

По состоянию на 26 октября, первой дозой от ковида привили 13,5 тысячи украинских детей в возрасте 12-17 лет. Прививки двумя дозами получили 9 тысяч детей.

Рекомендации по прививке детей приняла Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике. Приказ о вакцинации детей утвердил Минздрав.

Почему нужно прививать детей?

"Дельта" вариант вируса значительно опаснее для детей, они чаще имеют тяжелое течение и попадают в больницы, поэтому прививать их нужно в первую очередь ради их здоровья. Кроме того, дети инфицируют взрослых - своих родственников, учителей, для которых ковид может быть смертельным", - говорит о прививках детей Дарья Дмитриевская, семейный врач, соучредительница ОО "Медицинские лидеры".

Вакцинацию от коронавируса детям проводят в Великобритании, США, ЕС и во многих странах. С июня от Covid-19 прививают детей в Израиле.

За минувшие сутки в Украине Covid-19 заболело почти 1500 детей. С начала пандемии заболели десятки тысяч детей.

Автор фото, УНІАН

Чем в Украине вакцинируют детей?

Прививки детей рекомендуют делать только одной вакциной - это Comirnaty от Pfizer/BioNTec.

Прививки должны проводить по схеме - 2 дозы по 0,3 мл с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.

С какого возраста можно?

Согласно рекомендациям НТГЭИ, учитывая данные по безопасности и эффективности вакцины Pfizer, детей можно прививать с 12 лет.

"Мы призываем сознательных родителей защитить своих детей и привить их", - заявил в комментарии BBC News Украина Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины.

Как и где можно привиться?

Прививки детей должны проводить только с согласия родителей и только в их присутствии.

Для того, чтобы организовать прививку, родители должны получить направление у своего педиатра или семейного врача и с этим направлением пойти в пункт вакцинации.

Родители должны выбрать пункт прививки, где проводят вакцинацию Pfizer.

Автор фото, Getty Images

Смогут ли дети получить ковид-сертификат?

Пока нет. Действующие сертификаты требуют верификации и Дія-подписи, которые не могут получить лица до 18 лет.

В Минцифры BBC News Украина рассказали, что работают над тем, чтобы дети впоследствии могли иметь электронные ковид-сертификаты.

Автор фото, ВВС

Многие страны уже требуют такие ковид-сертификаты от детей с 12 лет, например, при пересечении границы.

Какие есть противопоказания для прививки детей?

Pfizer/BioNTech противопоказана, если у ребенка были серьезные аллергические реакции на один из компонентов вакцины.

Не рекомендуют прививку детям, перенесшим миокардит или перикардит.

Рекомендуют отложить вакцинацию против Covid-19 детям, перенесшим мультисистемный воспалительный синдром.

Как объединить прививки детей от Covid-19 с другими прививками?

В НТГЭИ советуют соблюдать 14-дневный интервал между вакциной против Covid-19 и другими прививками.

Где уже прививают детей?

Детей старше 12 лет прививают в США. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассматривает вопрос вакцинации детей в возрасте от 5 лет.

Исследования, опубликованные Pfizer, свидетельствуют, что две дозы вакцины являются на 91% эффективными и безопасными для предотвращения инфекции у маленьких детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Автор фото, Getty Images

Хотя у детей меньше риска тяжелого течения заболеваний или смерти, чем у пожилых людей, Covid-19 стал причиной смерти более 630 американцев в возрасте до 18 лет. Эти данные приводит CDC - Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Одной дозой разрешили прививать детей в возрасте 12-15 лет в Великобритании. Для прививки детей одобрили вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.

Безопасна ли вакцина Pfizer?

Никакие лекарства не являются полностью безопасными для кого-либо. Все они имеют свой баланс риска и пользы.

Испытания вакцин от ковида для детей еще продолжаются.

Летом стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Pfizer подходит для использования для детей от 12 лет. В то же время, как заявили в ВОЗ, вакцинация детей менее срочна, чем прививка групп риска.

Вакцина Pfizer одобрена для использования для детей в Великобритании, США, ЕС и Израиле.

Автор фото, DAMIEN STORAN

"Данные исследований свидетельствуют, что для детей использование Pfizer является эффективным и безопасным, как и для взрослых. Уже даже готовы результаты наблюдений за использованием вакцины у детей младшего возраста - от 5-6 лет. Решение Минздрава по прививкам для подростков очень ожидаемо", - говорит врач Дарья Дмитриевская.

Какие могут быть побочные эффекты?

При вакцинации детей Pfizer наблюдаются редкие случаи миокардита - воспаление сердечной мышцы.

Компания проводит исследования этого побочного эффекта, но отмечает, что он бывает крайне редко.

Также у всех вакцин имеется редкая побочная реакция - анафилактический шок.