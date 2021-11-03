Коронавак (CoronaVac): что известно о вакцине, которой больше всего в Украине

34 минуты назад

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Украина одобрила для использования пять вакцин против COVID-19, одна из которых - китайская вакцина Коронавак (CoronaVac) от Sinovac Biotech.

По данным украинского министерства здравоохранения (МОЗ), по состоянию на 2 ноября этой вакциной привили более 3,1 млн украинцев. Это немного меньше, чем самой популярной вакциной Pfizer - 4,3 млн.

В Украине сейчас есть 7,5 млн доз вакцин, 5,1 млн - CoronaVac, Pfizer - 1,1 млн и AstraZeneca - 1,4 млн. Первого ноября CoronaVac привились 120 тысяч украинцев, а Pfizer - 130 тысяч.

Вакцина доступна в центрах массовой вакцинации, прививочных пунктах, а также ею вакцинируют мобильные бригады. Ближайший к вам пункт прививок или центр массовой вакцинации можно выбрать по этой ссылке.

Как работает вакцина CoronaVac, насколько она эффективна и безопасна, кому можно и нельзя ею прививаться и в какие страны можно с ней поехать - отвечаем на самые распространенные вопросы.

Что это за вакцина и как она работает

CoronaVac - вакцина от ковида, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech.

Вакцина изготовлена ​​по технологии, которой уже более 70 лет. Речь идет об инактивированной вакцине, содержащей в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Первую вакцину по этой технологии разработали в 1955 году - это была вакцина от полиомиелита.

Полный курс вакцинации подразумевает введение двух доз с интервалом в 14-28 дней.

Вакцины можно хранить при обычной температуре холодильника, что облегчает их использование в странах, не имеющих доступа к специализированным хранилищам.

Где используют вакцину?

Вакцина CoronaVac одобрена ВОЗ для экстренного использования.

В настоящее время ее применяют более чем в 40 странах, в том числе Китае, Турции, Аргентине, Бразилии, Мексике, Индонезии, Казахстане, Армении, Грузии и т.д.

В Украине этой вакциной начали прививать с апреля 2021 года.

Кому можно и нельзя ею прививаться?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует прививаться вакциной CoronaVac взрослым с 18 лет.

Относительно прививки детей этой вакциной нет достаточных исследований. Минздрав Украины для прививки детей с 12 лет рекомендует использовать вакцину Pfizer.

Что касается прививки беременных, пока нет достаточных данных, чтобы оценить эффективность и риски использования этой вакцины.

В то же время, по данным ВОЗ, предыдущие вакцины, изготовленные по аналогичной технологии, были признаны вполне безопасными для беременных, поэтому ВОЗ предполагает, что вакцину CoronaVac также можно будет использовать для этой категории.

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Теперь же беременных, как и детей, также рекомендуют прививать вакциной Pfizer.

В то же время грудное вскармливание не является противопоказанием для использования вакцины CoronaVac, и ВОЗ рекомендует эту вакцину кормящим грудью.

Также, по данным ВОЗ, этой вакциной можно вакцинировать людей с ВИЧ.

ВОЗ не рекомендует применять CoronaVac людям, имеющим аллергию на любой компонент вакцины.

Также вакцинацию следует отложить тем, кто сейчас болеет ковидом - Минздрав рекомендует вакцинироваться не ранее, чем через 28 дней после появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19.

Насколько эффективна вакцина

Минздрав Украины отмечает, что все вакцины, одобренные для использования на территории Украины, в том числе CoronaVac, эффективны для предотвращения тяжелого течения заболевания COVID-19, госпитализации и смерти.

По данным чилийского исследования, проведенного в феврале-апреле 2021 года, эффективность CoronaVac составляет 65,9% в предотвращении заболевания COVID-19 (штаммы "Альфа" и "Гамма"), 87,5% в предотвращении госпитализации и 86,3% - смерти.

Вакцина также эффективна в предотвращении госпитализации и смерти вследствие заболевания, вызванного штаммом "Дельта" для людей в возрасте 18-59 лет.

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Исследование, проведенное среди людей этой возрастной категории в Китае в мае 2021 года во время вспышки, вызванной Дельтой, показало, что две дозы вакцины имели эффективность в 59% против симптоматического заболевания COVID-19, 70,2% - против средней формы тяжести заболевания и 100% - против тяжелых случаев.

В то же время, в старшей возрастной категории, по данным исследования, проведенного в Бразилии, CoronaVac демонстрирует худшие результаты. Эффективность вакцины для людей от 70 лет против симптоматической болезни, вызванной штаммом "Гамма", составляла 46,8%, для предотвращения госпитализации - 55,5%, против смерти - 61,2%.

При этом для возрастной группы 70-74 года эффективность против симптоматической болезни была 59%, против госпитализации - 77,6%, а против смерти - 83,9%.

Чем старше были пациенты, тем ниже была эффективность вакцины.

В то же время, данные двух исследований, проводившихся среди людей в возрасте 18-59 лет и более 60 лет, продемонстрировали эффективность третьей, так называемой "бустерной" дозы вакцины CoronaVac.

После ее введения через 6 месяцев после второй дозы у пациентов стремительно повышалось количество антител.

В Украине прививки третьей дозой пока не предлагают, и в ближайшее время планируют рекомендовать только людям с иммунодефицитными и иммуносупрессивными состояниями.

Об этом на пресс-конференции 25 октября сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует "Укринформ".

Часть украинских врачей указывают, что, несмотря на то, что вакцина CoronaVac имеет несколько более низкую эффективность по сравнению с тем же Pfizer, побочных негативных симптомов после ее введения меньше.

В какие страны можно ехать с этой вакциной

Хотя вакцина CoronaVac утверждена ВОЗ, не все страны ее признают и разрешают въезд привитым ею людям.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Не все страны признают CoronaVac, потому следует проверять условия въезда в каждую отдельную страну заранее

Все европейские страны признают только четыре вакцины, одобренные Европейским медицинским агентством (ЕМА) - это AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Что касается CoronaVac, ее признают отдельные страны ЕС, включая Австрию, Испанию, Грецию, Финляндию, Швецию, Нидерланды и т.д. Но в то же время не признают другие - например, с ней нельзя поехать в Италию, Германию, Францию, Польшу и т.д.

Недавно к странам, признающим прививки CoronaVac, также присоединились США.