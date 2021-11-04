Алексей Резников стал новым министром обороны. Что о нем известно

24 минуты назад

Автор фото, UNIAN

Алексей Резников стал третьим главой оборонного ведомства при президенте Владимире Зеленском. Кроме срочной службы он никогда не был связан с армией или силовыми структурами.

Владимир Зеленский лично представил его депутатам. "За" проголосовали 273 депутата, фракция "Слуга народа" и группы "Доверие" и "За будущее".

До назначения Резников был министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и членом Минской трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Значительная часть его карьеры до работы в Кабмине была связана с адвокатской деятельностью.

На правительственных должностях Алексей Резников постоянно критиковал Россию, говорил о целесообразности усиления безопасности помощи Киеву со стороны Запада, а также высказывался за размещение на территории Украины военных подразделений США.

Известный адвокат и резонансные судебные дела

54-летний Алексей Резников - профессиональный юрист. Родился во Львове и окончил Львовский национальный университет им.Франко по специальности "правоведение".

Юридическую карьеру начинал во Львове, затем перебрался в Киев и в 2000 году основал компанию "Правис", которая впоследствии была переименована в "Резников, Власенко и партнеры", затем - в Magisters.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Сергей Власенко и Алексей Резников были партнерами в адвокатской компании, а впоследствии - коллегами в Киевском горсовете, но в разных фракциях. Фото 2011 года

Именно Алексей Резников вместе с нынешним депутатом парламентской фракции "Батькивщина" Сергеем Власенко в 2004 году представлял кандидата в президенты Виктора Ющенко в Верховном суде Украины и доказывал необходимость назначения "третьего тура" голосования по многочисленным фальсификациям во время выборов. Тогда Ющенко соперничал с Виктором Януковичем и победил.

Еще один резонансный судебный процесс с его участием в качестве адвоката - дело 2004 года о приватизации металлургического гиганта "Криворожсталь".

Алексей Резников вместе с Сергеем Власенко защищал в суде интересы купившего предприятие "Инвестиционно-металлургического союза", учредителями которого были Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.

Однако в скором времени эта продажа была отменена в судебном порядке, а при премьере Юлии Тимошенко в 2005 году была продана за большую сумму международной корпорации Arcelor Mittal.

Алексей Резников тогда заявлял о законности продажи предприятия "Инвестиционно-металлургическому союзу", а отмену результатов продаж называл тестом для новой власти на соблюдение принципов верховенства права.

С 2008 по 2014 год Алексей Резников был депутатом Киевского городского совета от блока Николая Катеринчука, в 2014-м снова был избран в горсовет и стал заместителем мэра Виталия Кличко и секретарем горсовета.

На выборах 2015 года он не прошел в столичный городской совет по списку Блока Петра Порошенко - команды Виталия Кличко и Петра Порошенко тогда шли вместе.

Однако в 2016-2018 годах был заместителем главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко и занимался вопросами внутренней политики и международных отношений, а также гуманитарной сферой, в частности туризмом, охраной культурного наследия, образованием и культурой.

Автор фото, униан

В 2017 году отвечал за организацию в Киеве Евровидения, а в 2018 - финала Лиги чемпионов.

После государственной службы на короткое время, в 2018 году, вернулся в юридическую практику и стал партнером юридической фирмы "Астерс".

Новые должности

В сентябре 2019 года Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в минской трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Алексей Резников вошел в политическую подгруппу.

В марте 2020 года с приходом нового правительства во главе с Денисом Шмыгалем Алексей Резников стал вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Алексей Резников долгое время был заместителем мэра столицы Виталия Кличко

С июля 2021 года Алексей Резников фактически возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, пока экс-президент Леонид Кравчук восстанавливается после перенесенной операции на сердце.

Готов защищать свою землю

"Я убежден, что каждый готов защищать свою землю, и я тоже отношусь к этой категории", - так заявлял Алексей Резников весной в интервью BBC, когда его спросили о том, на что он готов в случае эскалации военных действий со стороны России.

На посту вице-премьер-министра, занимавшегося темами войны и деоккупации украинской территории, Алексей Резников обвинял Россию в невыполнении Минских соглашений, в нарушении международного права на временно неконтролируемых Украиной территориях Донбасса и в Крыму, в "шантаже и эскалации" ситуации на Востоке Украины.

Новый министр обороны считает, что Украина нуждается в усилении военной помощи со стороны других стран и, прежде всего, США.

В августе, посетив Соединенные Штаты, он заявил, что "Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала".

"Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - заявлял Алексей Резников.

Автор фото, Ukrinform

Доходы и увлечения

Алексей Резников - мастер спорта по трофи-рейдам - соревнованиям по преодолению бездорожья, обычно на внедорожниках, специальных внедорожных мотоциклах, квадроциклах. Он также увлекается парашютным спортом, дайвингом, стрельбой, горными лыжами, танго.

Согласно декларации о доходах, поданной в марте этого года, доходы Алексея Резникова в 2020 году составили около 10,4 млн гривен, и это преимущественно заработная плата члена правительства.

Алексей Резников имеет на банковских счетах около 237 тыс. гривен, 138 тыс. долларов и 3,5 тыс. евро, а также наличными 255 тыс. евро. Еще 1,1 млн долларов указаны как "заимствованные третьим лицам". На счетах его жены числится 161,5 тыс. гривен.

Согласно декларации, у Алексея Резникова есть счета в двух банках за рубежом, в Лихтенштейне и США, а также ценные бумаги двух оффшорных компаний, расположенных на Британских Виргинских островах.

Новый министр задекларировал всего 12 объектов недвижимости, среди которых, в частности, две квартиры в Киеве площадью 167 и 103 квадратных метра и семь земельных участков в Киевской области общей площадью 1,31 гектара.

У Резникова три автомобиля, у жены - один. Министр задекларировал также прицеп, баги и квадроцикл, несколько пар часов и два охотничьих карабина.

Женат на телеведущей телеканала ICTV Юлии Зорий. Брак зарегистрировали летом прошлого года. От первого брака у Алексея Резникова есть сын и дочь.