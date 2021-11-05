Однодозная вакцина Janssen (Johnson & Johnson): что о ней известно и доступна ли она украинцам

10 минут назад

Автор фото, BSR Agency

На фоне жестких карантинных ограничений для непривитых в Украине заметно ускорились темпы вакцинации - только за минувшие сутки сделали 300 тысяч уколов.

Всего в Украине привили 18,5 млн человек, из них полностью вакцинированы - 7,6 млн.

По правилам красной зоны, куда уже отнесли 15 областей и Киев, пользоваться общественным транспортом, посещать магазины, кафе, рестораны и кинотеатры можно только при наличии ковид-сертификатов.

Необходимость оперативно привиться и получить ковид-сертификат о полной вакцинации заставила некоторых людей искать однодозные вакцины, такие как Janssen от компании Johnson & Johnson.

Ведь другие доступные в Украине вакцины - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac, требуют двух уколов с перерывом в несколько недель или даже месяцев.

О том, как ее получить, в фейсбуке даже поинтересовалась украинская певица Джерри Хэйл.

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) для экстренного медицинского применения еще 2 июля 2021 года.

Однако ее в Украину массово не завозят, а получить ее удалось немногим.

Сейчас ею привились 20 тысяч человек по всей Украине, преимущественно в Закарпатской области, и еще несколько сотен - в Киеве.

Рассказываем, что это за вакцина, эффективно ли она защищает от Covid-19, в какие страны разрешен с ней въезд и будет ли в Украине возможность ею вакцинироваться.

Что это за вакцина

Janssen - это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которая принадлежит компании Johnson & Johnson.

Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроена ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Вакцины на основе вирусных векторов не содержат антигенов (ни "живого", ни "инактивированного" вируса), а используют клетки организма, чтобы спровоцировать выработку антигенов.

Как это происходит

В организм с помощью вектора - другого модифицированного вируса (аденовируса у Janssen или вируса кори в других вакцинах) доставляют часть генетического кода антигена.

В случае с вирусом SARS-CoV-2 - это шиповидные белки, расположенные на поверхности вируса, и которые он использует для проникновения в организм.

Вирус-вектор модифицирован таким образом, что работает только как транспортер генетического кода. Вектор не способен к размножению, лишен генов и не является патогеном, то есть не способен вызывать заболевание.

С помощью вектора генетический код вируса попадает в организм и приводит к выработке белков-антигенов, вызывающих иммунный ответ. По сути, вакцина имитирует происходящее при естественном инфицировании патогенами.

Кроме вакцины компании Johnson & Johnson, векторную технологию использует также AstraZeneca, которой в Украине привилось уже более 3 млн человек.

Вакцину Janssen можно хранить при температуре от +2 до +8 С, а для полной иммунизации достаточно одной дозы.

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Эффективна ли однодозная вакцина

По данными ВОЗ, эффективность Janssen через 28 дней после прививки составляет 85,4% от тяжелого течения болезни и 93,1% от потребности в госпитализации.

Клинические исследования показали, что разовая доза вакцины защищает от симптоматической умеренной и тяжелой инфекции на 66,9%.

А компания Johnson & Johnson добавляет, что введение второй бустерной дозы с интервалом в 56 дней обеспечивает защиту от тяжелого протекания коронавирусной болезни на 100%.

Безопасна ли вакцина

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации ВОЗ (SAGE) тщательно изучила данные по качеству, безопасности и эффективности вакцины и рекомендовала ее использовать людям старше 18 лет.

Вакцина Janssen также прошла проверку в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) и в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Оба регулятора сочли вакцину безопасной для использования.

В апреле этого года США, Южная Африка и Европейский Союз ненадолго приостановили иммунизацию вакциной Janssen после сообщений о нескольких случаях тромбоза после прививки.

Впрочем, после дополнительных исследований Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что преимущества использования вакцины превышают любые риски побочных эффектов.

Кому не рекомендуют прививку Janssen

ВОЗ не рекомендует прививаться Janssen тем, кто раньше имел серьезную аллергическую реакцию на любой компонент вакцины.

Если у вас температура тела выше 38,5 C, вакцинацию следует отложить, пока вы не почувствуете себя лучше.

Вакциной не рекомендуют прививать лиц в возрасте младше 18 лет ввиду отсутствия результатов дополнительных исследований в этой возрастной группе.

Беременным женщинам ВОЗ советует прививаться от Covid-19 только в том случае, если польза от вакцинации превышает потенциальный риск.

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Чтобы оценить ситуацию, беременная женщина должна получить информацию о рисках Covid-19 во время беременности, преимуществах вакцинации в зависимости от эпидемиологической ситуации в своем регионе и о текущих ограничениях в отношении данных о безопасности для беременных.

Какие страны разрешают въезд с вакциной Janssen

Использование вакцины одобрили 76 стран, в том числе США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада.

А вот с пересечением границ для привитых дела обстоят несколько сложнее.

Некоторые страны разрешают въезд только для граждан определенных стран, где ситуация безопасна. В то время как другие открыли въезд для каждого, кто вакцинировался от Covid-19.

Минздрав советует украинцам проверять условия въезда в каждую отдельную страну перед поездкой.

Кто может получить однодозную вакцину в Украине

В Украине Janssen зарегистрировали еще в июле 2021 года, однако для массовой вакцинации ее не используют.

Впервые препарат привезли в Украину еще в мае, когда он не был зарегистрирован. Завезла его частная компания для вакцинации своих работников с соблюдением правил ввоза незарегистрированных лекарственных средств.

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Сотрудники этой компании работают на Аляске в области рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.

Несмотря на то, что прививки Janssen одобрены в Украине, вакцину не покупали за бюджетные средства и не получали как гуманитарную помощь.

Ранее в Минздраве рассказывали BBC News Украина, что Украина не планирует закупать эту вакцину из-за ограниченного производства и уже заключенных контрактов с другими компаниями.

По данным сайта Системы здравоохранения Украины, однодозной вакциной привились преимущественно жители Закарпатской области.

В июле венгерское правительство разрешило вакцинировать граждан, проживающих на приграничных территориях соседних стран. Благодаря этому Венгрия хочет усилить свою защиту от эпидемии, распространив вакцину среди людей, проживающих непосредственно вдоль венгерской границы.

Некоторые украинцы вакцинировались также в Румынии во время Евро-2020, где Украина играла два матча.

А некоторым удалось получить вакцину даже в замке Дракулы, такими турами власти Румынии пытались популяризировать вакцинацию от Covid-19.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Тысячи украинцев получили ковид-сертификаты с вакциной Janssen в приложении "Дия"

Некоторые посольства западных стран также привезли эту вакцину в Украину и бесплатно прививали ею летом в частных клиниках Киева.

Впоследствии эти прививки начали вносить в национальный реестр, люди могут сгенерировать сертификат в приложении "Дия", если обратятся в клинику.

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 27 377 человек, 699 умерли.

Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозировал, что спад Covid-19 может начаться через три недели. В то же время в НАН давали довольно пессимистический прогноз по ситуации с коронавирусом на ноябрь.

Ляшко призывает прививаться любой доступной вакциной.