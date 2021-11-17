Секс на работе и роман с боссом. Как пособие для студентов возмутило соцсети и педагогов

Илона Громлюк

ВВС News Украина

час назад

Автор фото, Unian Підпис до фото, Студентов даже заставляли сдавать экзамены по этому учебнику

В списках рекомендованной литературы для студентов-менеджеров оказалась книга "Деловая карьера" профессора Ивана Дахно. Пособие содержит множество сексистских высказываний, а в одном случае автор обосновывает их цитатой Гитлepa. Соцсети бурлят, а депутаты Рады пишут обращения в вузы.

"Уже с первых абзацев меня трясло то ли от гнева, то ли от шока и удивления. Полная откровенная дичь, которая больше напоминает сборник застольных анекдотов, чем научный труд", — написала в фейсбуке Диана Натхир, основательница и глава общественной организации NASCO Education.

Именно она случайно обнаружила эту книгу в списке рекомендованной литературы к учебной программе "Коммуникационный менеджмент" некоторых украинских университетов.

В каких именно Диана не уточнила, но впоследствии книгу увидели в списках таких именитых вузов, как Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский национальный экономический университет, Национальный авиационный университет.

Вот несколько выдержек из "Деловой карьеры".

"Управлять мужчине женским коллективом сложно, но возможно"

Автор фото, Facebook Оксана Маруняк Підпис до фото, Пособие "Деловая карьера"

В предисловии автор предупреждает, что недостаточно осведомлен о других, не деловых профессиях, но знает анекдот об оперной певице, которая пришла устраиваться на работу.

"Осмотрев директорский кабинет, она удивленно спросила директора: "А где у вас диван, на котором проверяют голос?"

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Автор детально объясняет, как устроиться на работу, как одеваться, какие резюме писать. А также как вести себя на корпоративах и как просить повышения зарплаты.

Раздел "Гендер" он начинает с истории: "Женщины - активные участницы как материального производства, так и сферы услуг. Женщины ушли в армию, куда раньше их не брали якобы потому, что они неправильно понимали команду "Ложись!" Управлять мужчине женским коллективом сложно, но возможно".

А дальше советует будущим менеджерам: "Следует пытаться брать на работу молодых замужних женщин. Как правило, им присуще большее чувство ответственности за порученную работу, чем незамужним женщинам. Молодые замужние женщины менее склонны к флирту, чем незамужние".

"Худые девушки менее добродушны и эффективны, чем полные девушки".

"Женщинам, которых берут на работу, необходимо четко объяснить фактор времени. Большинство женщин, как и президент Виктор Ющенко, любят опаздывать. Возможно, они этого и не любят, но опоздание происходит автоматически. Так сказать - стиль жизни".

Автор фото, униан

"Женщине-работнице следует всегда работать над собой, самосовершенствоваться, пытаться выполнять должным образом свои трудовые обязанности. Кто этого не хочет делать - для них в Киеве есть Окружная дорога", — продолжает автор.

"Женщины прекрасно выполняют четко сформулированные задачи. Однако им не хватает инициативы в самостоятельной формулировке задач. Недаром же Адольф Гитлер говорил: "Народные массы любят, чтобы с ними обращались, как с женщинами. А женщины любят, чтобы ими командовали".

В пособии также есть раздел "Служебный секс".

"Роман с боссом издревле считался игрой с огнем. Некоторое время такой сотруднице предоставляют режим наибольшего благоприятствования. Она привыкает к тому, что так будет всегда (...) Когда у босса любовь к работнице проходит (поскольку, очевидно, появляется к другой), использованную сотрудницу увольняют с работы. Так было, так есть, так будет".

"Как правило, первый шаг к интиму на работе делают представительницы прекрасного пола. Служебные романы приобретают масштабы опасного вируса".

"Тем, кто не хотел бы провоцировать своих сотрудников-мужчин, психологи советуют пересмотреть свой гардероб. Мини и декольте отложить для романтических встреч вне офиса".

Профессор, военный и отличник образования

Что известно об авторе "Деловой карьеры"?

Во вступительной части книги профессор рассказывает, что два года командовал взводом на советско-китайской границе, затем работал в образовательных учреждениях и на госслужбе.

В 2016 году Иван Дахно возглавлял кафедру международных экономических отношений межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП). Об этом сообщают на сайте вуза.

Сейчас ему 73 года, и он на пенсии.

Получить комментарий у представителей МАУП нам не удалось.

За свою жизнь мужчина написал десятки книг. А вышедшую из-под его пера в 2001 году "Деловую карьеру" даже в позапрошлом году переиздали.

Платформа против сексизма в медиа и политике "Повага" выяснила, что по этой книге в 2018 году студенты бакалавриата МАУП должны были сдавать экзамены.

"Повага" также обнаружила это пособие в списках рекомендованной литературы за 2020 год в ЛНУ имени Ивана Франко, КНЭУ. Книга в списках НАУ и Измаильского национального университета.

До недавнего времени за 361 гривну (со скидкой) "Деловую карьеру" можно было приобрести и на портале Yakaboo. Но после скандала в соцсетях компания изъяла книгу из продажи.

По телефону, указанному в пособии, связаться с Иваном Дахно не удалось.

Как убрать такие книги из университетов

Автор фото, Unian Підпис до фото, Если студентам не нравится учебник, они могут сообщить об этом преподавателям

Диана Натхир требует убрать "Деловую карьеру" из учебных программ, но это не так просто.

"Минобразования или другие государственные учреждения не влияют на то, какую учебную литературу используют заведения высшего и профессионального образования", - пояснила в своем фейсбуке Инна Совсун, депутат партии "Голос" и замминистра образования и науки в 2014-2016 годах.

Если школьные учебники отбирают экспертные комиссии, обученные распознавать дискриминацию и сексизм, то университеты имеют академическую свободу и сами формируют списки учебной литературы в рамках своих курсов.

Эти книги могут и не иметь грифа минобразования, но должны содержать ссылки, задания, а еще они обязательно должны быть в общем доступе - в библиотеках университета или онлайн.

"Я могу дать студентам и бестселлеры, если они есть в сети", - говорит Ольга Рассказова, профессор кафедры социальной работы Харьковской гуманитарной педагогической академии.

"То, что нужно покупать, лучше вообще не давать, - объясняет преподавательница. - У нас учатся дети из разных семей. Есть такие, кого в столовой бесплатно кормят, а мы им будем еще такие книги рекомендовать".

Ответственность за издаваемые в университетах книги, лежит на авторе и кафедре, которая рекомендует их к печати. Кроме того, книгу обязательно должны посмотреть рецензенты.

Но часто это лишь формальность, говорит Ольга Рассказова, которая также возглавляет комиссию по антидискриминационной экспертизе образовательного контента от минобразования.

По запросу общественности там могут проверять и школьные книги, как это было со скандальным учебником "Основы семьи", и университетские.

Но фактически для университетов такой процедуры не существует - непонятно, кто и как может отправлять книги на экспертизу.

Поэтому, если студентам не нравится какая-то книга, они могут сказать об этом преподавателям или руководству вуза. Но гарантий, что их услышат, нет.

Но поскольку к борьбе с "Деловой карьерой" уже подключились и соцсети, и депутаты Рады, шансов становится больше.

Инна Совсун обратилась в вузы, где читают "Деловую карьеру", с запросом прокомментировать, считают ли там подобные учебники приемлемыми.

Оксана Маруняк из Львовского городского совета обратилась в минобразование с просьбой запретить пособие в учебных заведениях.

А тем временем Диана Натхир вместе с платформой "Повага" готовит открытое письмо во все университеты, где удалось найти "Деловую карьеру", с целью изъять книгу из учебного процесса.

Можно пойти еще дальше и добиться от минобразования ревизии библиотечных фондов и изъятия литературы, являющейся дискриминационной или псевдонаучной, рассуждает Татуся Бо, писательница и эксперт по вопросам образования.

Но этот шаг имеет и другую сторону. Есть же в библиотеках мира "Майн Кампф" Гитлера, и не для популяризации его идеологии, а чтобы понимать мотивы диктатора и тонкости становления нацизма в ХХ веке.

"Поэтому книга Дахно - антинаучная, дискриминационная, не достойна изучения, — резюмирует Татуся Бо. - Но я бы на месте преподавателей использовала ее, чтобы демонстрировать ошибочность и недопустимость сексистских подходов в современном мире".