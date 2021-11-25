Нужна ли прививка переболевшим Covid-19? Объяснение иммунолога

Диана Курышко

BBC News Украина

час назад

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На должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался вакцинироваться от коронавируса, аргументируя свою позицию тем, что уже болел, и его защищают антитела.

А потом Разумков во второй раз заразился Covid-19.

В одном из эфиров Юлия Тимошенко также сказала, что у нее сильные антитела, а гости студии призвали ее вакцинироваться, несмотря на то, что политик переболела.

Некоторые врачи отговаривают от вакцинации переболевших ковидом или отправляют перед прививкой на анализы. Правы ли они?

Что говорят последние исследования? Нужно ли вакцинироваться переболевшим? Когда? И сколько раз?

На эти вопросы отвечает Федор Лапий, иммунолог и глава национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Эта группа утверждает рекомендации Минздрава касательно прививок.

Автор фото, unian Підпис до фото, Иммунолог Федор Лапий: вакцинироваться переболевшим нужно

Прививка после болезни

На сегодняшний день все исследования свидетельствуют о том, что всем, кто переболел и не был привит, необходимо пройти вакцинацию.

Ведутся дискуссии о том, нужно ли отсрочить прививку и какое количество доз вводить.

Еще в начале кампании по вакцинации ВОЗ советовала отсрочить на шесть месяцев прививки переболевшим. Но последняя рекомендация, опубликованная в сентябре, гласит, что можно отсрочить всего на три месяца.

В Украине, как и в Британии, разрешают вакцинировать уже через 28 дней после появления первых симптомов Covid-19. Это неопасно.

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То есть переболевший может получить справку и отстрочить вакцинацию на три месяца. Но, по желанию, прививку можно получить и раньше - через 28 дней после начала болезни.

В некоторых европейских странах советуют после болезни сделать одну дозу.

ВОЗ рекомендует две дозы. США и примерно половина стран Европы приняли решение о двух дозах для переболевших.

В Украине переболевшие также получают две дозы.

Зачем прививки - рассказ иммунолога

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Формирование иммунного ответа, иммунной памяти можно объяснить на следующем примере.

Если бы вам дали прочесть стихотворение, вы бы его прочли и поняли, о чем идет речь, но вряд ли смогли бы воспроизвести без остановки и без ошибок.

Для того чтобы стихотворение воспроизвести в состоянии усталости или после длительного перерыва, вам нужно прочитать его несколько раз.

Так работает и иммунная система. Когда человек впервые болеет - это можно назвать первичной иммунной реакции. Последующая встреча с возбудителем позволяет сформировать лучшую иммунную память и говорить уже не о количестве, а о качестве этой памяти.

Для переболевших вакцинация - это дополнительная тренировка их иммунной системы. Это обучение приводит к лучшему реагированию в случае вторжения возбудителя. Даже если этот возбудитель несколько иной. Речь идет о мутировавших вирусах.

Исследования доказали, что вакцинировать переболевших нужно для более длительной и лучшей защиты.

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Также вакцина может помочь выздоровевшим избавиться от постковидных синдромов. К примеру, от усталости, сонливости, апатии.

У меня была знакомая с длительным ковидом, который она переносила очень тяжело. У нее совсем не было сил, была сонливость, усталость. А обычно это была очень энергичная женщина. Она решила не откладывать прививки на полгода, вакцинировались быстрее, и все постковидные симптомы прошли.

Мы сначала отнеслись к этому с юмором. Но весной 2021 года начали появляться первые научные публикации о том, что вакцинация людей с длительным ковидом действительно помогает избавиться от этих состояний.

Если я не знал, что болен и вакцинировался, ухудшит ли вакцина мое состояние?

Вакцинацию не рассматривают как экстренную профилактику Covid-19. Нужно время и две дозы, чтобы развить иммунный ответ и защиту от тяжелого течения болезни.

Но если вакцинировать человека во время инкубационного периода, то есть, когда болезнь есть, а симптомов еще нет, это не повредит и не будет способствовать более тяжелому течению Covid-19.

Нужна ли прививка переболевшим дважды?

Ученые не имеют единого ответа на этот вопрос.

Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией?

Вакцина от Covid-19 не содержит живых организмов. И ее введение - абсолютно безопасно.

Анализ перед вакцинацией ничего не дадут. Если нужно сдавать какие-то тесты, как часть лечения, мониторинга какого-либо основного заболевания, то делайте эти анализы, но к вакцинации это не имеет никакого отношения.

С начала вакцинации 13 млн человек в Украине получили одну дозу прививки, полностью вакцинированы - 10 млн человек.

Всего за все время пандемии заболели 3,3 млн человек, а умерли - 82 тысячи. На пике третьей волны ежедневно умирало по 800 человек.

Вакцинированные тоже болеют, но переносят заболевание значительно легче. Около 95% пациентов ковидных больниц не были привиты.

Врачи и Минздрав призывают вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелой формы Covid-19.