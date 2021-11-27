Голодомор в Украине. Почему историки снова спорят и как будет выглядеть новый музей

Илона Громлюк

BBC News Украина

45 минут назад

Автор фото, Фонд Музея Голодомора Підпис до фото, Вот так должен выглядеть музей в 2023 году

В 88-ю годовщину Голодомора 1932-33 годов Украина чтит память жертв страшной трагедии. Прошло много времени после тех событий, но украинцам до сих пор не известны многие подробности, а в стране нет полноценного музея Голодомора.

Скоро это может измениться. Несколько месяцев назад закончился важный этап строительства большого мемориального комплекса возле киевской станции метро "Арсенальная", рядом с нынешним музеем, построенным еще при президенте Ющенко.

В следующем году там планируют провести выставку, а полноценный музей должен открыться в ноябре 2023 года.

Это будет трехэтажное здание со своим парком, мостом и футуристической крышей с живыми растениями. Сверху крыша будет напоминать то ли расколотое зернышко, то ли хлеб, разломанный на две части, или, как говорит директор музея Олеся Стасюк, "трещину в земле, из которой выходит правда от всех людей, уничтоженых во время Голодомора-геноцида".

Почему музея так долго не было

Со строительством музея долго тянули. Для этого не хватало политической воли. В первые годы независимости это была больная тема для украинцев.

Историки говорили о том, что Голодомор был плановым уничтожением украинцев, но многие не верили в целенаправленное убийство, объясняет историк Олеся Стасюк.

Память о Голодоморе в Украине начали активно восстанавливать в 2005 году при президенте Викторе Ющенко. Тогда же Украина, а затем еще 16 государств, официально признали эту трагедию геноцидом.

Підпис до фото, Строительство в разгаре, уже видны очертания будущего музея

В 2009 году возле киевской станции метро "Арсенальная" появился мемориал памяти жертв Голодомора - 32-метровая бетонная часовня в виде белой свечи с позолоченным решетчатым пламенем.

Долгое время эта "Свеча памяти" исполняла роль и мемориала, и музея, но под выставки выделили всего 400 квадратных метров площади.

Этого мало, чтобы рассказать, как, кто и почему организовывал Голодомор, кто все-таки о нем рассказал, а также показать свидетельства выживших украинцев.

Автор фото, Фонд Музея Голодомора Підпис до фото, А это - будущий вход с северной стороны музея

Сменивший Ющенко Виктор Янукович считал, что признавать Голодомор как факт геноцида относительно исключительно украинцев было бы "несправедливо". По его словам, это была общая трагедия государств, которые входили в единый Советский Союз.

Как тогда, так и сейчас, Россия отрицает, что Голодомор был целенаправленным геноцидом. При Януковиче приостановили строительство мемориального комплекса, частью которого была "Свеча памяти".

Строительство возобновили после Революции Достоинства, когда общественные организации попросили об этом президента Порошенко, и продолжили после прихода к власти Зеленского.

Что будет внутри нового музея

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так выглядит сегодня экспозиция внутри мемориала

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Поначалу историки долго дискутировали - будет это музей Голодомора-геноцида, тоталитаризма, российской оккупации или преступлений коммунистического режима?

Сошлись на том, что это будет музей Голодомора-геноцида, в котором расскажут не только о событиях 1932-1933 годов, но и том, что было до и после.

"Рассказывать сугубо об этом преступлении коммунистического режима против украинцев невозможно, пока не объяснишь, как это допустили, какие последствия это имело, как Украина это признавала и боролась за правду о Голодоморе в мире", — говорит директор Стасюк.

В новом музее будет библиотека и архив, который собирают последние пять лет, кинотеатр на 300 мест, где будут демонстрировать фильмы о Голодоморе, а также выставочные залы.

Там будут проходить как временные тематические экспозиции, так и постоянные. По словам Стасюк, сейчас в Украине нет выставочных площадок, которые можно было бы арендовать на полгода или год. Завершения строительства ожидают не только исследователи голодоморов.

Основная же экспозиция будет огромной - площадью в 3,5 тысячи квадратных метров. Сейчас Олеся Стасюк вместе с коллегами размышляет над тем, как ее заполнить.

"Экспонатов всегда не хватает, но мы ищем, - рассказывает директор. - В прошлом году нашли нагрудный знак, который вручали людям за проведение коллективизации и ликвидацию кулаков, состоятельных украинцев как класса. То есть, за это даже награждали".

Автор фото, ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Підпис до фото, Раскулаченная семья возле своего бывшего дома в селе Удачное Донецкой области. 30-е годы

О Голодоморе в Украине до сих пор спорят

В 2019 году опрос соцгруппы "Рейтинг" показал, что 82% украинцев считают Голодомор геноцидом.

Жители западных регионов в этом вопросе - единодушны, а на востоке и юге страны люди еще сомневаются.

А еще за месяц до Евромайдана в 2013 году идею геноцида поддерживали только 66%.

"Когда Россия начала войну, многие поняли, что это (Спланированное уничтожение украинцев - Ред.) все-таки могло было правдой", - объясняет такое изменение настроений Олеся Стасюк.

По ее мнению, столь длительное осознание трагедии вполне понятно. После Холокоста евреи сразу начали собирать свидетельства о попытке их уничтожить, а украинцам в СССР нельзя было говорить о Голодоморе, а свидетелей с годами становилось все меньше.

Но есть еще живые свидетели, этим людям по 95-105 лет. Их рассказами и завершится экспозиция нового музея.

Однако они будут отличаться от предыдущих видео, которые посетители могли видеть раньше, потому что жертвы будут говорить о Голодоморе в контексте войны на Донбассе, и что история может повторяться.

"Тогда не нужно было уничтожать всю нацию, чтобы управлять массами, достаточно было уничтожить верхушку, - говорит Олеся Стасюк. - Вот и сейчас снова нужно быть сильными, потому что на войну идут те, кто мог бы стать лидерами страны, ее опорой".

В новом музее также будут представлены обучающие лаборатории для школьников и пекарня, где будут выпекать хлеб по рецептам 30-х годов. По словам Стасюк, в результате Голодомора многие рецепты исчезли, и сейчас их постараются восстановить.

Сколько было жертв?

Автор фото, Facebook Музей Голодомора Підпис до фото, В центре фото - директор музея Олеся Стасюк

До сих пор не утихают споры вокруг количества жертв Голодомора. Принято считать, что жертвами голода в Украине стали от 3,9 миллиона до семи миллионов человек.

Однако недавно национальный музей Голодомора-геноцида опубликовал книгу "Геноцид украинцев 1932-1933 гг. по материалам досудебных расследований", где впервые обнародовали выводы криминалистических экспертиз.

Согласно этим данным, всего в СССР на этнических украинских территориях жертвами Голодомора стали 10,5 миллиона. Олеся Стасюк объясняет, что в эту цифру входят не только те, кого уморили голодом, но и те, кого расстреляли или убили в то время другим способом.

"Во время геноцида учитывают всех, такая мировая практика", - говорит директор музея.

Однако многие другие ученые не согласны с новой цифрой.

"Количество убитых - не критерий для юридической оценки преступления", - написал в своем фейсбуке историк и депутат Владимир Вятрович.

Геннадий Ефименко, старший научный сотрудник в институте истории Украины, считает, что некоторые опубликованные в новой книге документы - сфальсифицированы.

"Сегодня прежде всего шокирует ложь руководства музея Голодомора, которое совершило откровенную и нескрываемую фальсификацию ряда документов, являющихся ключевыми в определении количества потерь от Голодомора", - написал он.

А издатель Марк Мельник, работавший над предыдущими версиями этой книги, написал, что в издании есть много сомнительных источников, "случайно" допущенных ошибок и неточностей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вятрович: "Количество убитых - не критерий для юридической оценки преступления"

Марк Мельник рассказал также больше об атмосфере, в которой готовили книгу. В начале года он заметил там мужчину по имени Николай Герасименко, который "вел себя как руководитель".

"Этот мужчина говорил на ломаном украинском, работал в КГБ во время советской оккупации и имел звание генерал-лейтенанта в СБУ", - утверждает издатель.

Мельник считает, что именно Герасименко "советует", кого увольнять из музея и кого нанимать, материалы каких ученых брать в книги и как редактировать, а также какие решения принимать директору музея. И она прислушивается к "советам".

Он отметил, что при директоре Стасюк уволили более 80 сотрудников, среди которых было много профессиональных ученых.

"Может быть, за нелояльность к тому, что там происходило?" - предполагает Мельник в своем посте.

Он разговаривал с бывшими и нынешними сотрудниками музея, и те якобы рассказали, что на них оказывали давление. А недавно также "начали проверять переписку на телефонах и компьютерах, чтобы они не сообщали ничего мне или СМИ".

Олеся Стасюк в комментарии BBC News Украина отрицает, что письма сотрудников кто-то проверяет: "Такого не было - это полная ерунда".

Стасюк отрицает и массовые увольнения в музее за время ее руководства.

"В штате работает 34 человека. Это мне нужно было трижды всех уволить и снова набрать", - говорит она, хотя и признает, что из-за мизерной зарплаты увольняются уборщики.

Что касается Николая Герасименко, то, по словам директора, он в музее официально не работает. Она говорит, что в 2007 году он занял пост замглавы СБУ.

В 2009 году ведомство возбудило уголовное дело в отношении исполнителей Голодомора, а Герасименко назначили ответственным. Тогда суд признал виновными Сталина и его соратников.

В 2019 году, говорит Стасюк, против исполнителей возбудили новое уголовное дело, а Герасименко, который к тому времени достиг пенсионного возраста, назначили уже экспертом.

"СБУ назначило его работать с экспертами, которые исследуют эту тему, - говорит директор музея. - Я должна была что-то против СБУ говорить?"

Редакция BBC News Украина пытается получить комментарий от представителей СБУ.

Олеся Стасюк знает, что некоторые историки обвиняют музей в сфальсифицированных исследованиях и подтасовке фактов. Однако директор указывает на то, что под экспертизами в новой книге также подписалось много других историков, демографов и статистов.

"Могут быть пересмотрены цифры, найдены новые данные, но результаты должны быть верифицированы в нормальную академическую дискуссию, - сказал на пресс-конференции по поводу количества жертв Голодомора глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Недопустимо, когда какая-то группа или сообщество говорит, мол, этот вопрос не может быть предметом дискуссии, а сомневаться в каких-то цифрах является святотатством, - подчеркнул он. - Не существует святых цифр и непогрешимых истин".