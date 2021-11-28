"CoronaVac переносится легче". Вопросы и ответы о прививках от ковида

18 минут назад

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"Садит" ли прививка иммунитет, у какой вакцины больше побочных эффектов? Нужно ли прививать детей? А здоровых взрослых? И распространяют ли вирус вакцинированные?

Более 10 млн украинцев уже прошли полный курс вакцинации от Covid-19. До конца года в Минздраве обещают вакцинировать еще 7 миллионов.

К процессу вакцинации есть множество вопросов.

Мы поставили их Федору Лапию, иммунологу и главе национальной группы экспертов по иммунопрофилактике. Эта группа дает рекомендации Минздраву по прививкам.

Нужна ли прививка всем?

Есть обеспокоенность по поводу вакцин, но в то же время сотни людей умирают от ковида каждый день. И этих людей прививка могла бы спасти. Covid-19 убивает.

Особенно это актуально для людей, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Именно для них есть риск тяжелого течения ковида.

"Я переболею и буду иметь иммунитет, а прививка иммунитет "садит"?

Часто такие утверждения распространяют, к сожалению, сами врачи. Они убеждают людей, что вакцинация сделает их более чувствительными.

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Это стереотип. В действительности вакцинация не снижает иммунитет и не делает вас чувствительными.

Сейчас ученые изучают, почему молодые и здоровые люди, не имеющие сопутствующих заболеваний, так тяжело переносят ковид.

Очевидно, есть определенные генетические особенности - иметь склонность к тяжелому ковиду. Можно ли сказать кому-то с уверенностью, что ковид пройдет легко? Нет.

Ковид - это лотерея. Кого-то поразит, он перенесет тяжело, а кого-то нет.

Мы можем лишь сказать, что пожилые люди более склонны к тяжелому течению, а молодые люди - менее склонны. Но тяжелый ковид бывает и среди детей.

Прививки от ковида безопасны для детей?

Вакцина для детей безопасна, проверена и эффективна. Но дети не являются приоритетной группой для вакцинации, за исключением тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Мы призываем вакцинироваться приоритетную группу - детей с сопутствующими патологиями.

В Украине достаточное количество доз Pfizer, которой прививают детей, и других вакцин, чтобы вакцинировать всех желающих и не забирать дозы у приоритетных групп.

Мое мнение таково: детей нужно защищать от ковида. Потому что, хотя у них реже встречается тяжелое течение Covid-19, однако на фоне ковида иногда развивается мультисистемный воспалительный синдром. Это очень тяжелая болезнь.

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Мы не делаем акцент на детях как на группе риска, но лучше ребенку привиться от Covid-19.

Когда в США дискутировали, нужно ли прививать от ковида детей, то одним из аргументов был такой - от столбняка и от дифтерии умирает гораздо меньше детей, чем от Covid-19, но мы прививаемся от этих болезней детям.

В некоторых странах проводят прививки малышам с 5 лет. Но для этого используют другую вакцину Pfizer - с меньшей дозировкой, чем для взрослых и детей от 12 лет.

В Украине собираются зарегистрировать и ввезти эти вакцины в начале 2022 года.

То есть, ориентировочно с января могут начать вакцинацию детей от 5 лет.

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Какая вакцина легче переносится? Верно ли, что это CoronaVac?

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Вакцины с инактивированным вирусом, классической технологией изготовления вакцин, имеют меньше побочных реакций.

По моим наблюдениям за пациентами, по наблюдениям моих коллег и согласно публикуемым исследованиям, на вакцину CoronaVac действительно меньше всего нареканий.

На втором месте AstraZeneca, а дальше идут Pfizer и Moderna. Эти вакцины могут вызывать больше побочных реакций, чем CoronaVac.

Но Moderna и Pfizer, как мРНК вакцины, имеют более высокую эффективность по сравнению с AstraZeneca и CoronaVac.

То есть, некоторые вакцины имеют больше побочных реакций, но и большую эффективность.

Наиболее неблагоприятным событием после вакцинации является анафилактический шок. Это тяжелая аллергическая реакция, возникающая в первые 15 минут после введения вакцины. Статистика во многих странах и Украине показывает, что риск возникновения анафилактического шока после Pfizer выше по сравнению с AstraZeneca. А риск после AstraZeneca выше, чем после CoronaVac.

Но все случаи анафилактического шока в Украине окончились благополучно. Всем своевременно оказали помощь.

Эта реакция происходит примерно раз на один миллион вакцинированных.

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Влияет ли вакцина на способность рожать детей?

В мире произвели более 8 млрд доз вакцин. Уже 40% населения вакцинировано. Прививка женщин в детородном возрасте проводится во многих странах. Есть исследования, доказывающие, что вакцинация не приводит к прерыванию беременности, преждевременным родам и врожденным аномалиям.

А вот ковид может негативно влиять на фертильные функции и у мужчин, и у женщин. Ковид может приводить к тромбозам, а это очень опасное состояние для беременных.

В то же время постковидный синдром дает усталость, когда ничего не хочется. Это отрицательно влияет на либидо. Поэтому не вакцина, а сама болезнь может привести к проблемам с рождаемостью.

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Вакцинированные и невакцинированные одинаково распространяют вирус?

Нет. Вакцинированные выделяют вирус меньшее количество дней.

Процент вакцинированных, выделяющих вирус более одной недели, - 25%, а невакцинированных - 75%.

То есть ты меньшее количество дней выделяешь вирус и меньшее количество людей заразишь.

Кроме того, количество вируса, выделяемого вакцинированными, также меньше.

Нужно ли перед прививкой сдавать анализ на тромбоз?

Перед прививкой такой анализ будет совершенно неинформативным. Отчетливо подтверждено, что тромбоз и тромбоэмболия легочной артерии могут стать последствиями Covid-19.

В США и Британии провели исследование, где оценивали риски возникновения тромбоза после прививки Pfizer, AstraZeneca и сравнивали это с теми, кто переболел ковидом и не был вакцинирован. После Covid-19 тромбозы возникают в разы чаще.

Это факт.

И не факт, что тромбозы после прививки возникли из-за прививки.