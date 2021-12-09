Как получить тысячу гривен за вакцинацию. Детальная инструкция от правительства

Диана Курышко

BBC News Украина

53 минуты назад

Автор фото, Минцифры

Украинцы, привитые от коронавируса двумя дозами вакцины, смогут получить тысячу гривен. 9 декабря правительство утвердило детали и процедуру их получения. Это можно будет сделать уже в ближайшие недели.

Верховная Рада выделила на программу 8 млрд гривен из госбюджета. Эти деньги с 19 декабря можно будет получить каждому вакцинированному, но потратить их разрешили только на определенные сферы и только в течение четырех месяцев.

Для получения выплат уже в этом году нужно подать заявку в приложении "Дия" до 29 декабря. Пилотный проект стартует 13 декабря, а полностью система подачи заработает 19-го.

Рассказываем, как получить тысячу гривен за вакцинацию.

Что делать?

Для того чтобы получить тысячу гривен, нужно выполнить ряд условий:

быть совершеннолетним

получить две дозы прививки от коронавируса

скачать приложение "Дия"

сгенерировать электронный ковид-сертификат в приложении "Дия"

"Если человек вакцинирован и не имеет сертификата, то получить деньги не сможет", - рассказывает Михаил Федоров, министр цифровых трансформаций.

Минцифры призывает людей уже сейчас генерировать в "Дии" ковид-сертификаты, не дожидаясь 19 декабря. В ведомстве опасаются, что из-за большого числа запросов сервис может не выдержать.

На начало декабря в "Дии" за день генерировали 30-35 тысяч сертификатов.

В Минцифры ожидают несколько миллионов запросов в день, когда стартует программа выплаты денег.

Деньги за вакцинацию доступны только гражданам Украины. Их нельзя будет получить, имея на руках только бумажный сертификат с мокрой печатью.

Когда и куда придут деньги?

Пилот проекта начнет работать 13 декабря. То есть, у некоторых пользователей "Дии" появится возможность подать заявку на получение денег уже 13 декабря.

Официально программа должна заработать 19 декабря. В этот день в приложении "Дия" у всех обладателей ковид-сертификатов появится дополнительная опция "еПидтрымка".

Далее нужно подтвердить, что вам 18 лет. После этого должен подтянуться список банков, в которых можно открыть виртуальную карту. Список банков обнародуют чуть позже.

Далее пользователя перебросят в банк, где он в несколько кликов создает виртуальную карту. Затем возвращают в приложение "Дия", где появится подтверждение о создании карты.

Автор фото, Минцифры

Деньги за прививки будут на карте банка, который вы выберете. Но сама виртуальная карта сначала будет только в "Дии". Не имеет значения, был ли у человека счет в этом банке до этого.

Речь идет о новом специальном банковском продукте - виртуальной карте в "Дии".

В Минцифры обещают, что позже такую виртуальную карту с вакцинальными деньгами можно будет открыть в приложениях банков.

Через сайт "Дии" открыть такой счет пока нельзя.

После того как вы выбрали банк, деньги должны прийти ориентировочно через два дня.

Также карту можно будет получить и в отделениях банков - офлайн. Главное сказать, что вам нужна карта "еПидтрымка". Тогда при получении услуги "Дия" сразу подтянет ваш счет и не нужно будет оформлять виртуальную карту в онлайн-банкинге.

Автор фото, unian

Чтобы получить средства в этом году, следует подать заявку в "Дии" до 29 декабря, рассказала на брифинге в Киеве Ирина Новикова, заместитель министра экономики Украины.

Monoбанк уже начал рассылать своим клиентам предложения открыть карточку "еПидтрымка". Там обещают клиентам деньги сразу, расчеты с государством проведут сами.

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

На что можно будет потратить тысячу?

Деньги с виртуальной карты в "Дии" нельзя будет снять в банкомате или переслать кому-то.

Их можно потратить только на определенные виды товаров и услуг. Например, расплатиться за билеты или еду в кинотеатре, купить билеты в театр, музей, на концерт, приобрести книги или рассчитаться в спортзале, купить железнодорожные билеты.

Автор фото, unian

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Также определили, какой бизнес может получить эти деньги по специальному mcc коду.

Что такое mcc код? Когда любой бизнес получает платежный терминал, то такому терминалу присваивается код mcc в зависимости от критериев его деятельности. Например, mcc кодам присваиваются названия "развлечения", "спорт", "кино".

Если человек тратит деньги в кинотеатре, это mcc-код "кино". Если бизнес зарегистрирован в другой категории, произвести оплату не удастся.

"Если человек получил деньги и решил купить себе свитер, оплата не пройдет. Потому что эта торговая точка имеет mcc-код "одежда". А если человек пойдет покупать книги или билеты, то платеж пройдет. Потому что эта торговая точка имеет соответствующий mcc-код, который входит в программу "е-Пидтрымка". Программа направлена на поддержку креативной индустрии, культуры, внутренних перевозок. Они больше всего пострадали от карантинных ограничений", - отметила заместитель министра культуры Анастасия Бондарь.

По ее словам, картой нельзя будет рассчитаться за книги в супермаркете, потому что эта программа не рассчитана на участие продуктовых магазинов.

Такой виртуальной картой можно будет рассчитаться за услуги онлайн, например заказав книги через сайт. Или купить книги офлайн в книжном магазине, совершив оплату с помощью телефона.

Автор фото, Минцифры Підпис до фото, Для того чтобы получить средства с 19 декабря, нужно установить приложение "Дия" и получить на этом портале ковид-сертификат

Потратить эти деньги можно только на украинский бизнес.

С момента запроса на получение денег дается четыре месяца, чтобы потратить тысячу гривен.

Если деньги не потрачены, они возвращаются государству, а счет закрывается.

"Для того чтобы подключиться к этой услуге, бизнесу не нужны какие-то дополнительные регистрации. Это будет определяться только по mcc-коду", - отметил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Если нет "Дии"?

Пока деньги можно получить только через приложение "Дия". "На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", - говорят в Минцифры.

В Минцифры обещают запустить сайт, посвященный программе вакцинальных денег.

Если что-то не работает, можно обращаться в техническую поддержку "Дии" в чат-бот.

В Украине уже 12 миллионов человек получили обе дозы вакцины. Правительство надеется, что выплата денег стимулирует вакцинацию украинцев.