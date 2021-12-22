Как получить тысячу гривен за вакцинацию. Детальная инструкция

Диана Курышко

BBC News Украина

14 минут назад

Автор фото, Минцифры

Украинцы, привитые от коронавируса двумя дозами вакцины, могут получить тысячу гривен.

Верховная Рада выделила на программу 8 млрд гривен из госбюджета. Эти деньги может получить каждый привитый украинец, но потратить их разрешили только на определенные сферы и только в течение четырех месяцев.

Чтобы получить выплаты на первом этапе программы, необходимо подать заявку в системе "Дия" до 29 декабря.

По состоянию на 22 декабря, более 4,5 млн граждан Украины подали заявку на получение тысячи гривен в приложении "Дия". 2,3 млн получили свою тысячу. Из начисленных денег потратили 206 млн грн.

Рассказываем, как получить тысячу гривен за вакцинацию.

Потратить эти деньги можно на книги, кино, театр, концерты, спортклубы, Укрзалізницю. Позже президент Владимир Зеленский объявил, что люди в возрасте 60+ смогут потратить их на лекарства.

Что делать?

Для того чтобы получить тысячу гривен, нужно выполнить ряд условий:

быть совершеннолетним (18 лет)

получить две дозы прививки от коронавируса

скачать приложение "Дия" и обновить его до последней версии в PlayMarket или AppStore

сгенерировать электронный ковид-сертификат в приложении "Дия"

оформить специальную карточку " еПидтрымка" в одном из банков-партнеров. Онлайн или офлайн

зайти в "Дии" в раздел "Услуги" и нажать " еПидтрымка"

"Если человек вакцинирован и не имеет сертификата, то получить деньги не сможет", - пояснил Михаил Федоров, министр цифровых трансформаций.

Минцифры призывает людей генерировать в "Дии" ковид-сертификаты сразу после вакцинации.

Деньги за вакцинацию доступны только гражданам Украины. Их нельзя будет получить, имея на руках только бумажный сертификат с мокрой печатью.

Когда и куда придут деньги?

Первые выплаты уже поступили 16 декабря.

Официально программа заработала 19 декабря. В этот день в приложении "Дия" у всех обладателей ковид-сертификатов появилась дополнительная опция "еПидтрымка".

"Дию" нужно обновить, зайти в раздел "Услуги" и нажать кнопку "еПидтрымка".

Деньги придут на карту банка, который вы выберете. Не имеет значения, был ли у человека счет в этом банке до этого.

Автор фото, Минцифры

Речь идет о новом специальном банковском продукте - виртуальной карте в "Дии".

Также виртуальную карту с вакцинальными деньгами можно открыть в приложениях некоторых банков.

Через сайт "Дии" открыть такой счет пока нельзя.

После того как вы выбрали банк, деньги должны прийти ориентировочно через два дня.

Если что-то не работает, можно обратиться в техническую поддержку "Дии" через чат-бот.

По состоянию на 22 декабря, виртуальные карты для выдачи денег вакцинированным по программе "еПидтрымка" выдают шесть банков: А-Банк, Альфа-банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Монобанк, Сбербанк. Вскоре к ним присоединятся другие.

Также карту можно будет получить в отделениях банков - офлайн. Главное сказать, что вам нужна карта "еПидтрымка". Тогда при получении услуги "Дия" сразу подтянет ваш счет и не нужно будет оформлять виртуальную карту в онлайн-банкинге.

Автор фото, unian

На что можно будет потратить тысячу?

Деньги с виртуальной карты в "Дии" нельзя будет снять в банкомате или переслать кому-то.

Их можно потратить только на определенные виды товаров и услуг. Например, расплатиться за билеты или еду в кинотеатре, купить билеты в театр, музей, на концерт, приобрести книги или рассчитаться в спортзале, купить железнодорожные билеты.

Автор фото, unian

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Также определили, какой бизнес может получить эти деньги по специальному mcc коду.

Что такое mcc код? Когда бизнес получает платежный терминал, то такому терминалу присваивается код mcc в зависимости от критериев его деятельности. Например, mcc кодам присваиваются названия "развлечения", "спорт", "кино".

Если человек тратит деньги в кинотеатре, это mcc-код "кино". Если бизнес зарегистрирован в другой категории, произвести оплату не удастся.

"Если человек получил деньги и решил купить себе свитер, оплата не пройдет. Потому что эта торговая точка имеет mcc-код "одежда". А если человек пойдет покупать книги или билеты, то платеж пройдет. Потому что эта торговая точка имеет соответствующий mcc-код, который входит в программу "е-Пидтрымка". Программа направлена на поддержку креативной индустрии, культуры, внутренних перевозок. Они больше всего пострадали от карантинных ограничений", - отметила заместитель министра культуры Анастасия Бондарь.

По ее словам, картой нельзя будет рассчитаться за книги в супермаркете, потому что эта программа не рассчитана на участие продуктовых магазинов.

Такой виртуальной картой можно будет рассчитаться за услуги онлайн, например заказав книги через сайт. Или купить книги офлайн в книжном магазине, совершив оплату с помощью телефона.

13 декабря президент Владимир Зеленский объявил, что люди в возрасте 60+ смогут потратить вакцинальные деньги на лекарства.

По словам Федорова, потратить тысячу гривен в аптеках пожилые украинцы смогут со второй половины января. Лекарства же можно купить онлайн и офлайн.

Автор фото, Минцифры Підпис до фото, Для того чтобы иметь возможность получить деньги, нужно установить приложение "Дия" и оформить на этом портале ковид-сертификат

Потратить эти деньги можно только на украинский бизнес.

С момента запроса на получение денег дается четыре месяца, чтобы потратить тысячу гривен.

Если деньги не потрачены, они возвращаются государству, а счет закрывается.

"Для того чтобы подключиться к этой услуге, бизнесу не нужны какие-то дополнительные регистрации. Это будет определяться только по mcc-коду", - отметил руководитель по развитию электронных услуг в министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Если нет "Дии"?

Граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, смогут получить 1 тыс. грн в рамках программы "еПидтрымка", даже если у них нет смартфона и банковской карты, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по любой причине - из-за отсутствия приложения "Дия", смартфона, цифрового банкинга или банковской карточки - во втором полугодии 2022 года, возможно уже во втором квартале (2022 года - Ред.), будут предусмотрены традиционные способы получения этих средств", - заверил замглавы ОП.

В Украине уже 12 миллионов человек получили обе дозы вакцины. Правительство надеется, что выплата денег стимулирует вакцинацию украинцев.