Воинский учет для женщин. Как это сделать и когда будут штрафовать

час назад

В Украине вступил в силу приказ министерства обороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету, сообщили представители минобороны во время специальной пресс-конференции в Киеве.

Срок постановки на учет - до конца 2022 года. Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Военные добавили, что с 2023 года за невыполнение этой нормы могут штрафовать.

"Взятие на учет женщин ничем не отличается от взятия на учет мужчин", - пояснил Валерий Куценко, военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования.

Приказ минобороны вступил в силу 17 декабря.

Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Какие профессии в перечне?

В расширенном перечне - множество популярных профессий: программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, делопроизводители, рекламщики и т.д. Полный список смотрите тут.

Уже после того, как эта тема вызвала волну возмущения в обществе, власти признали, что перечень - слишком большой.

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич 23 декабря заявил, что для решениия этой проблемы провели специальное совещание с министром обороны Алексеем Резниковым.

"Договорились, что перечень пересмотрят в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим воинским формированиям", - сообщил Завитневич.Воинский учет для женщин. Как это сделать и когда будут штрафовать

Как стать на учет?

Для того чтобы стать на воинский учет, нужно предпринять несколько шагов.

"Военнообязанная женщина, например бухгалтер, должна сообщить своему руководителю и прийти в центр комплектования (военкомат) до конца 2022 года, и для себя выяснить, подлежит ли она учету", - сказал Валерий Куценко.

Эту информацию можно проверить самостоятельно или позвонить в территориальный центр комплектования по месту регистрации.

Автор фото, Facebook Ганна Маляр

Автор фото, Facebook Ганна Маляр

Если там сообщат, что ваша профессия попала в новый перечень, то вы должны до конца 2022 года подать в территориальный центр комплектования оригиналы и копии таких документов:

- паспорт, идентификационный код, фото;

- диплом;

- свидетельство о браке и рождении детей.

Во время пресс-конференции также упоминали о необходимости подать справку с места работы.

"И тогда начальником центра комплектования по месту регистрации будет принято решение, подлежите вы учету или нет", - объяснил Куценко.

Если да, то женщину направят на военно-врачебную комиссию по месту жительства.

Можно ли это сделать онлайн и не по месту регистрации?

Автор фото, УНИАН

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По словам советника заместителя министра обороны Натальи Воронковой, по возможности на учет можно будет стать в онлайн-режиме.

"Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы все одновременно не пришли становиться на учет", - заявила Воронкова.

Но во время пресс-конференции военные о такой онлайн-услуге не упоминали.

Там анонсировали, что, скорее всего, женщинам не нужно будет ехать в центр комплектования по месту регистрации для того, чтобы физически стать на воинский учет.

"Если вы родом из Закарпатья, но проживаете в Киеве, то можете стать на учет в киевском центре комплектования", - сказали в минобороны.

Согласно закону, данные о военнообязанных вносят в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Ведением реестров занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства военнообязанных.

Но согласно новому закону о декларировании места жительства, стать на учет можно также там, где человек задекларирует свое фактическое место жительства, а не регистрации.

Если не стать на учет, оштрафуют

Автор фото, УНИАН

Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины соответствующих специальностей, уже работающие на предприятии по списку, стали на воинский учет.

Также, прежде чем брать женщину на работу, работодатель должен проверять документы о взятии на воинский учет.

После пресс-конференции Валерий Куценко сообщил журналистам, что, начиная с 2023 года, женщин, которые этого не сделают, будут штрафовать - от 850 гривен. А предприятиям грозит штраф от 5500 гривен за невыполнение закона.

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко указывает, что теперь, если женщина-работница не станет на учет, она заплатит штраф 850-1700 гривен, а ее руководитель - 5100-8500 гривен.

Но в минобороны пока достаточно осторожны в своих прогнозах.

"Давайте проживем год", - говорят чиновники.

Теперь учреждения и организации всех форм собственности должны вести учет военнообязанных женщин.

"Физическое лицо-предприниматель такого учета не ведет, и если он не является руководителем предприятия, то эта ответственность возлагается на лиц, работающих с ним", - сказал Ярослав Горбач, начальник управления персонала командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Что означает стать на учет?

Автор фото, БРИГАДА ИМЕНИ ГЕРОЯ УКРАИНЫ ДМИТРИЯ МАЙБОРОДЫ

"Да, это новое для государства - то, что мы берем такое количество женщин на воинский учет. Но воинский учет и военная служба - разные вещи", - подчеркнул чиновник.

Горбач добавил, что на учете уже давно стоят некоторые женщины, окончившие военную кафедру, медики и служившие по контракту.

Женщин, ставших на учет, могут призвать на службу во время военного положения или мобилизации, однако только с ее согласия.

"У нас было шесть волн мобилизации, мы призвали на службу 200 тысяч человек. Женщины тоже призывались, но без согласия женщина ни одна не попала (на службу - Ред.), - сказал Горбач. - Поэтому чего-то бояться здесь не нужно".

В военное время военнообязанным запрещено покидать страну.

Также в минобороны добавили, что нововведение со взятием на учет женщин никак не связано с возможным вторжением России, о котором говорят в последние месяцы.

"Это процесс, который начался уже давно", - уточнили в министерстве.

Реально ли произвести изменения в системе так быстро?

Автор фото, ARMYINFORM.COM.UA

Чиновники не знают, сколько именно женщин станут на учет.

Но уверяют, что система к этому готова. И уже вчера якобы женщины приходили в территориальный центр комплектования по вопросам учета.

"Никаких сложностей не будет", - добавил Ярослав Горбач.

Между тем руководитель одного из военкоматов в центре Украины рассказал BBC News Украина, что еще ничего не слышал о возможной массовой постановке на учет женщин. Он отметил, что инфраструктура не готова к выполнению приказа и ждет разъяснения руководства.

"На исполнение приказа требуется года полтора - два минимум, и это в мирных условиях, и когда военкомат в каждом районе. А сейчас, в состоянии войны, на фоне децентрализации (со сворачиванием сети госадминистраций и военкоматов), на фоне депрофессионализации властных органов и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны были проверять взятых на учет, и без того перегружены борьбой с COVID-19) - эта задача практически неподъемна", - считает бывший министр обороны Анатолий Гриценко.