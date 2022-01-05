Почему Казахстан охватили массовые протесты и чем это может закончиться

5 января 2022

Автор фото, Getty Images

В Казахстане пятый день бушуют массовые протесты. На улицы вышли сотни тысяч людей.

Жгут полицейские машины, штурмуют местные администрации, слышны взрывы.

Полиция разгоняет протесты слезоточивым газом, но огнестрельное оружие, как это было в 2011 году, не применяет. Пока что.

Митингующих по всей стране возмутило значительное повышение цен на газ в стране, богатой этими ресурсами.

Но экономические требования переросли в призывы к политическим изменениям и свержению президента.

Почему разгорелись протесты в Казахстане, что происходит сейчас в этой стране и чем все это может закончиться, рассказывает корреспондент ВВС Абдужалил Абдурасулов.

Почему протесты начались именно сейчас?

Триггером ситуации, конечно, послужило резкое повышение в два раза цен на сжиженный газ, которым большинство казахов заправляют свои автомобили. Но это скорее повод, чем причина.

Недовольство властями у населения накапливалось давно.

После отставки в 2019 году Нурсултана Назарбаева, неизменно правившего страной 30 лет, многие надеялись на перемены. Верили, что придут новые лица, и будет больше свободы.

Автор фото, t.me/kazakhnewss

Но новым президентом стал человек из окружения Назарбаева, тогдашний спикер сената Касим-Жомарт Токаев.

Одним из первых его шагов было переименование столицы Астаны в Нур-Султан в честь прежнего президента. Это был сигнал, что вся система, которую выстроил Назарбаев, продолжает жить.

За три года правления Токаева в стране не было проведено никаких реформ. И люди этим очень разочарованы.

Чем недовольны казахи?

Экономические трещины и пандемия стали причинами недовольства. Экономика - в стагнации, а учитывая огромные запасы нефти и газа, которыми владеет Казахстан, народ надеялся на какое-то развитие. Ожидали, что страна будет прогрессировать. Но этого не произошло.

Цены росли, а зарплаты нет. Уровень жизни падал. Это и подтолкнуло людей выйти на улицы.

То есть, очень сильна экономическая составляющая протестов. Но после нескольких дней митингов протестующие перешли от экономических требований к политическим.

Вчера и сегодня уже звучат лозунги, что президент Токаев должен уйти. Демонстранты не верят, что власти выполнят обещание снизить цены на газ. Надеются, что только серьезные политические изменения могут гарантировать реальные реформы в жизни страны.

Символично, что протесты начались на западе страны в маленьком городке Жанаозен. В 2011 году там тоже выходили на улицы люди. Это были работники нефтегазовых структур, зарплаты которых были низкими, хотя край очень богат запасами нефти и газа.

Но тогда власти применили против митингующих оружие. Протест жестко подавили. Погибли 16 человек, более 100 пострадали.

Жанаозен стал символом протеста. Вот и в этот раз первые демонстрации вспыхнули именно там. Впоследствии они распространились на Мангистаускую область и всю страну.

Протестующие возмущены: "Мы одна из самых богатых нефтью и газом областей, а вы поднимаете нам цены".

Почему цены на газ повысили сейчас и почему это так важно?

Ранее цены на газ субсидировало государство, и газ был дешевле.

Сейчас газ продають на бирже, и цену уже определяет рынок.

Сжиженный газ - это основное топливо для авто в Казахстане, поэтому повышение цен в два раза стало очень болезненным для людей.

Казахстан - огромная страна, расстояния между городами и селами - большие.

Многие живут за счет своего транспорта. Резкое повышение цен на газ вызывает такую цепь изменений, что остальные цены также будут расти. Это влияет на всю жизнь.

В 2011 году протесты подавили. Может ли повториться этот сценарий в 2022 году?

Во многих городах происходят столкновения правоохранителей и митингующих с применением слезоточивого газа, протестующие захватывают и поджигают полицейские машины, но оружие, как это было в 2011 году, силовики не применяли.

На некоторых видео видно, что правоохранители достаточно лояльны к протестующим, слышны призывы "полиция с народом".

Автор фото, Getty Images

Признак смягчения власти?

2-3 января протесты действительно почти не разгоняли. Власти скорее наблюдали.

Последствия подавления протестов 2011 года ощущались еще долго. Тогда ситуацию действительно взяли под контроль, но популярность властей резко упала. В Жанаозене расстреляли людей, и об этом узнала вся страна. Недовольство нарастало.

Есть версия, что Токаев не желает повторения Жанаозена. Сейчас для него легитимность играет огромную роль. Он не может себе позволить растратить ту небольшую популярность, которая есть в его активе. Токаева и так не очень любят в стране. Поэтому любые жесткие силовые меры могут стоить ему места президента. Возможно, именно поэтому власти осторожничают.

Но протестующих задерживают, акции разгоняют резиновыми пулями и газом. На многочисленных видео слышны взрывы. Поэтому нельзя сказать, что власти пошли навстречу митингующим.

Автор фото, Getty Images

Смогут ли власти успокоить протестующих, понизив цены на газ?

Правительство уже ушло в отставку, а президент пообещал сдерживать цены на газ.

Но, скорее всего, протестующие им не поверят. Вряд ли эти обещания успокоят людей и снимут напряжение.

Столкновения продолжаются. Ситуация обостряется очень быстро.

Я думаю, что в ближайшее время протесты продолжатся. И анонсированные правительством экономические меры вряд ли на них повлияют.

На улице уже призывают свергнуть президента и вообще весь режим. Думаю, что можно ожидать еще больших столкновений.

Автор фото, Getty Images

Чем все закончится? Лишится ли Токаев власти?

После отставки Назарбаева Токаев три года занимался тем, что консолидировал власть в собственных руках. Назарбаев хоть и ушел со сцены, но его влияние еще ощущалось, хотя гораздо меньше.

Поэтому для Токаева столь важно не потерять поддержку. Эти протесты - серьезный вызов для него. Это самый большой вызов за все время его президентства.

Я не думаю, что демонстрации приведут к свержению Токаева. Скорее всего, он останется. Но первые политические шаги сделаны - правительство ушло в отставку.

Возможно, пообещают еще реформы, или будут более жесткие подавления.

Но к такой жестокости, как в 2011 году, вряд ли прибегнут.

Даже если митинги подавят сейчас, протестные настроения никуда не денутся, и через некоторое время будет новая волна.

Кто и как может воспользоваться протестами?

В Казахстане большая русскоязычная община, а в протестах чаще участвуют этнические казахи. Это вызывает страх перед возможными межэтническими столкновениями.

Есть опасения, что массовые протесты приведут именно к этому. Но прямых лозунгов о правах русскоговорящего населения нет.

О том, кто может воспользоваться этой ситуацией, может ли быть какое-то международное влияние, говорить пока рано.