РРО для "фопов": полный коллапс или все работает

Анастасия Зануда

ВВС News Украина

час назад

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, В последние недели 2021 года представители малого бизнеса пытались заставить Раду еще раз отсрочить введение тотальной фискализации, но безрезультатно

Все "зависло", ничего не открывается, техподдержка не отвечает, никуда дозвониться невозможно. Так в первые дни нового года малые предприниматели описывают работу с программными РРО - регистраторами расчетных операций, которые с 1 января являются обязательными для II-III групп ФЛП, работающих с наличными.

При этом проблемы были и у предпринимателей, начавших пользоваться программными РРО задолго до того, как того потребовал закон.

В первую неделю нового года Дмитрию Дубилету, соучредителю Checkbox, позиционирующему себя как "лучший программный РРО для вашего бизнеса", пришлось написать в Telegram, что сбой в системе был "настоящим кошмаром" для него самого и его команды.

"Мы не спали, не ели, нормально не встретили Новый год, пытаясь устранить проблему", - сказано в одном из сообщений Дмитрия Дубилета.

Впоследствии он сообщил, что причину сбоя нашли и пообещал предпринимателям возместить сумму штрафов, которые они могут получить от налоговой из-за збоя их РРО.

Автор фото, https://t.me/s/dmytro_dubilet

Похоже, в начале первой действительно рабочей недели после долгих праздников система понемногу начала работать, а те, кто установил РРО в последние дни старого года и в первые дни нового, начал привыкать к работе с ними.

Вместе с тем, как пишут предприниматели на форумах и в комментариях в соцсетях, чтобы не иметь "головной боли" с кассовыми аппаратами, многие ФЛП с нового года либо перешли на "черный кэш", либо не открылись в ожидании, что требование о введении РРО либо отменят, либо снова отложат.

Собственно, так было уже не раз. К примеру, последний перенос был с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022-го, а в конце декабря прошлого года предприниматели снова собрались под Верховной Радой с протестом.

Итак, заставит ли проблемный старт РРО инициаторов их введения отступить?

"Никакого отката"

"Никакого отката этой системы не будет", - уверяет глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, один из самых активных инициаторов обязательного использования кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Хотя в первые дни нового года ему также пришлось приобщиться к решению проблемы с РРО буквально в ручном режиме - его ответ одному из возмущенных ФЛПов в Telegram - "с Вами сейчас свяжутся" - уже стал своего рода мемом среди бизнесменов.

По словам Даниила Гетманцева, "сейчас уже все работает", и отказываться от обязательного введения кассовых аппаратов никто не будет, ведь вводили эту систему прежде всего для того, чтобы выявить настоящие обороты работы ФЛП на едином налоге, а также тех, предпринимателей, которые малым бизнесом на самом деле не являются, а лишь пользуется налоговыми льготами.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, В прошлом году с РРО уже работали почти 70 тысяч ФЛП

Только за декабрь ФЛП на едином налоге установили 90 тысяч кассовых аппаратов, в дополнение к 65 тысячам, которые уже работали, говорит Даниил Гетманцев. По его информации, с последних дней старого года предприниматели ежедневно регистрировали 10-11 тысяч РРО.

"Даже за праздничные дни, когда не работала налоговая и не регистрировали традиционные РРО, программных регистрировали по 8 тысяч", - говорит глава парламентского комитета и предполагает, что именно в этом заключается главная причина сбоев в системе.

Он напомнил, что помимо бесплатного программного РРО от налоговой, подобные услуги предлагают около 13 частных разработчиков. Систему можно установить как на смартфон или компьютер, так и автоматически получить, устанавливая POS-терминал.

"Конечно, когда ты только начинаешь чем-нибудь пользоваться, у тебя могут быть некоторые вопросы. Но это довольно быстро развеивается", - убежден депутат.

"Колапс"

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Не всем предпринимателям удалось сразу овладеть навыками работы с кассовой техникой

В то же время, в видео на своей странице в Facebook он сначала уверял, что все, кто установит РРО до 15 января, не получат штрафов за первые дни нового года, когда система работала со сбоями. А уже через пару дней сообщил, что в Раде могут рассмотреть законодательную отсрочку штрафов для тех, кто установит кассовый аппарат до февраля.

"В связи с коллапсом, возникающим при регистрации РРО, и с таким количеством одновременно регистрирующихся ФЛП, я уже внес поправку в соответствующий законопроект и думаю, мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или даже отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО до 1 февраля 2022 года", - заявил глава налогового комитета Рады.

На первое пленарное заседание в этом году депутаты должны собраться 25 января.

Что дальше?

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История с тяжелым стартом РРО вызывает очень разные, но все равно острые комментарии у самих предпринимателей.

Одни продолжают воспринимать принуждение к РРО как давление и говорят, что требование властей отказаться от "тетрадей" и перейти к цифровым технологиям в малом бизнесе, сейчас очень некстати для Украины.

"Не тетради? А может для продажи на 20 тыс. грн в месяц как раз тетради более чем достаточно??? Кому нужна статистика, тот вел ее и без РРО диджитализовано. Если вы хотите, чтобы покупатели себя чувствовали, как в Европе, то обеспечьте такую же платежеспособность (потому что статистика говорит, что у нас она упала более чем на 33% за 2021 год, а в Европе выросла на 1,9%...)", - пишет в комментариях под фейсбук-постом Даниила Гетманцева предпринимательница Виктория.

"Я свои два аппарата проплатила еще 20 декабря, а после 18 января мне скажут, когда они будут. На январь закрылась. Работники за свой счет без зарплаты. Я тоже жду, хотя единый налог за себя проплатила. Для кого это улучшение, для бюджета, для меня, для моих работников?" - спрашивает владелица малого бизнеса Тамара.

Автор фото, https://www.facebook.com/d.getmancev/

В то же время есть и такие, кто говорит, что система правильная, и бизнес не только должен воспринимать ее как требование государства, а воспользоваться ее преимуществами.

При этом такие взгляды выражают не только те, кто уже определенное время пользуется кассовыми аппаратами, но и те, чей бизнес пострадал от сбоев в первые дни нового года.

Например, Роман Грабежов сначала написал гневное сообщение о том, что с начала нового года у него каждый день "становится на пучок седых волос больше" из-за того, как работает или скорее не работает программное РРО. Но к концу недели признал это сообщение слишком эмоциональным и рассказал, чему его научил этот опыт:

"Очевидно, что Украина не была готова к тому, чтобы с 1 января перейти на фискальные чеки. С одной стороны, сломались сервисы от нагрузки. Это говорит, безусловно, о плохой подготовленности, но! Я не мог понять, почему так вышло? И нашел для себя только одну причину - владельцы сервисов просто не ожидали, что предприниматели будут настолько исполнительными перед требованиями государства.

С другой стороны - уровень знаний тех, кто ведет предпринимательскую деятельность - слишком низкий.

Да, все поняли, что будут штрафы и вероятны проверки. И решили установить РРО, как самый простой и дешевый способ соответствовать нормам закона. Когда все начало сбоить, смены не открывались/закрывались, эмоции начали брать верх над разумом", - пишет предприниматель и добавляет, что сейчас считает фискализацию отличным способом для малого бизнеса научиться кассовой дисциплине и повысить свою финансовую грамотность в этом году.