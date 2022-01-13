Украинские школы перешли на новое питание: почему не все довольны

23 минуты назад

Автор фото, УНИАН

С 1 января украинские школы и детские сады перешли на обновленное меню, которое разрабатывал популярный шеф-повар Евгений Клопотенко. Куратор проекта - супруга президента Елена Зеленская.

Новое меню подразумевает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение потребления овощей и мяса.

В то же время, обновленная система питания понравилась не всем. Родители возмущены маленькими порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые те отказываются употреблять.

Клопотенко просит проверять меню столовой конкретной школы с новыми нормами и жаловаться в госпотребслужбу в случае их несоответствия. А также обещает и дальше работать над повышением классификации поваров.

Что изменилось в питании детей

Реформа школьного питания - инициатива первой леди Елены Зеленской. Ее цель, по словам Зеленской, изменить не только культуру питания украинцев, но и их пищевые привычки.

Разъяснения новых норм питания, вступивших в силу с 1 января, опубликовала госпотребслужба. До этого действовали нормативные документы 1956 года.

Обновленное меню содержит 160 блюд. Это, в частности, пастуший пирог, булочки синнабон с корицей, бефстроганов, лобио, фриттата, куриные наггетсы, ньокки и т.д.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Так выглядит рецепт и технология приготовления ньокки (картофельных галушек)

Не обошли вниманием и традиционные украинские рецепты. Теперь в школах можно будет попробовать банош, шпундру, вертуту, полтавский борщ, картофельное пюре, львовский сырник и кулеш.

Из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.

"Идея такова: дети едят здоровую пищу в саду, потом в школе, а потом и сами будут готовить здоровую пищу себе, а потом своим детям, а дальше внукам", - заявлял Евгений Клопотенко.

По его словам, результаты реформы можно будет увидеть примерно через 2,5-3 года.

Что говорят родители

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Многие родители благодарят за отличную инициативу.

"Женя, спасибо! Это очень сложная и важная инициатива", - написала в комментариях к посту Евгения Клопотенко телеведущая и многодетная мама Маричка Падалко.

Родители благодарят за уменьшение количества сахара в чае. Правда, эти родители указывают, что практикуют напитки с уменьшенным содержанием сахара и дома.

"Я врач-эндокринолог и все чаще сталкиваюсь с детским ожирением. Поэтому благодарю вас за вашу работу!!!" - комментирует Наталья Марьянова.

"Тех, кто очень боится, что ребенок не будет есть, - ждут кардинальные изменения. Если под страхом, что ребенок останется голоден, каждый раз подсовывать ему макароны и картофель - то странно ждать, что он будет кушать свекольные котлеты", - рассуждает Марина Макущенко, писательница и журналистка, исследовавшая тему детского питания.

Она убеждена, что дети не запрограммированы на сладости, их к этому приучили. Теперь нужно научить их питаться с пользой для здоровья.

Глава Ровенской области Виталий Коваль сообщил, что меню обновили во всех школьных столовых области и показал фото блюд.

По его словам, из школьных буфетов исчезли непастеризованные соки, газированные напитки и кофе, продукты с кремом, пищевые концентраты.

Автор фото, Виталий Коваль

Дети - голодные. Еду выбрасывают

В комментариях к посту Евгения Клопотенко и в родительских группах обсуждают новое меню. Кто-то жалуется, что ребенок возвращается домой голодным, блюда, которые детям нравились, например, хлеб с маслом и сладкий чай, из меню убрали, а свекольные оладьи не всем по вкусу.

Особенно возмутило родителей, что большинство блюд совсем не содержали соли и сахара. А детям это не нравится.

"Дети едят избирательно. Чай или компот. И хлеб. Два кусочка хлеба вместо полноценного обеда … Странное полноценное питание, - размышляет Елена Лизвинская, эксперт по безопасности детей, и добавляет - остальное дети просто не едят. Еда выбрасывается".

Автор фото, Елена Лизвинская Підпис до фото, Фото обеда в одной из киевских школ

Но есть и изменения к лучшему, добавляет эксперт и мама. "Наконец-то перестали давать сосиски на обед и колбасу на завтрак Добавились цитрусовые и фрукты".

Воспитатель детского сада Людмила Байдала указывает на проблему качества продуктов: "По документам - одно, и цена немалая, а на самом деле продукты худшего качества".

Дорого и мало

Родители также отмечают, что размер порций уменьшился, а стоимость увеличилась.

"Порции уменьшили, зато цену с 37 грн подняли до 45 грн, потому что добавили овощи", - написала Виктория Сохацкая из Одессы в комментариях к посту Клопотенко.

Остальные родители также указали, что стоимость питания составляет 52 грн и 97 грн.

В Украине питание в начальной школе частично финансирует государство или местные власти, а дальше в большинстве случаев оплачивают родители.

Юлия Зварыч говорит, что по новым нормам урезали количество выпечки. "Если раньше были булочки и печенье - два раза в неделю, то сейчас совсем отменили. Сахара в напитках нет, да и напитки - сомнительные. Запеканки, которые были сладкие и подавались со сметанным соусом, сейчас пресные, без ничего", - написала она в комментариях.

Автор фото, УНИАН

Но несомненный плюс, по ее словам, - это фрукты дважды в день и увеличенное количество мяса.

Также родители жалуются на то, что из-за карантина не могут посетить школу. Поэтому не имеют возможности увидеть и попробовать то, чем кормят детей.

Марина Шевченко работает в спецшколе. Каждое утро учителя рассылают родителям фото блюд, которые делает директор. "Еда и в самом деле стала лучше и больше. Хлеб цельнозерновой, яблоки, бананы, йогурт, мясо каждый день", - добавляет она.

Саботаж на местах

Часть родителей в комментариях поддерживают инициативу с обновлением меню, но указывают на проблему с ее выполнением на местах.

Автор фото, Зоряна Паламарчук

По словам сотрудницы детского сада Юлии, много достойных внимания блюд невозможно приготовить из-за нехватки поваров и оборудования.

Создает проблемы и старая школа большинства поваров, указывают родители.

"На местах сами директора школ саботируют реформу питания, потому что сдают в аренду помещения, а не контролируют качество питания детей", - сказано в одном из комментариев.

В то же время люди, живущие за границей, в частности, в Израиле и Норвегии, поражены обновленным меню. Ведь в этих странах, по их словам, вообще отсутствует питание в школах - родители дают перекус из дома или учебное заведение предлагает бутерброды.

Родители также отмечают, что люди не любят нововведений, а детям не всегда угодишь даже дома.

Что говорит Клопотенко

Кулинарный эксперт и основатель соцпроекта "Новое школьное питание" Евгений Клопотенко с пониманием отнесся к тому, что не всем понравилось обновленное меню.

Автор фото, Cult Food Підпис до фото, Евгений Клопотенко предлагает детям есть больше овощей и фруктов

"Рецепты утвердили Госпродпотребслужба и Минздрав (+ рекомендовали их на национальном уровне). Так школы получили выбор: самим разрабатывать меню согласно нормам или составлять его на основе разработанных нами рецептов", - написал он.

Он также посоветовал проверять, соответствует ли еда нормам, прописанным в законе.

По словам Клопотенко, в садах и школах не должны резко отказываться от соли и сахара в блюдах, это должно происходить постепенно.

Также родители могут проверить, соответствуют ли блюда в школе или в саду тем рецептурам, которые он разработал. В случае нарушения родители имеют право обратиться в госпродпотребслужбу.

Автор фото, Cult Food Підпис до фото, Один из вариантов завтрака для младших школьников

В то же время Клопотенко признал, что квалификация у всех поваров разная, он анонсировал в феврале-марте тренинги для поваров в регионах.