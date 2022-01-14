Омикрон: почему бустер работает, а две дозы вакцины – не очень

38 минут назад

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Новый штамм коронавируса нанес довольно чувствительный удар по достижениям ученых и производителей вакцин. Считается, что Омикрон не так опасен, как его предшественники, но он быстрее распространяется. А главное - он более устойчив к созданным вакцинам.

Две дозы некоторых вакцин почти не дают защиты от заражения Омикроном, хотя и должны значительно снизить риски тяжелого течения болезни и госпитализации.

Все эти вакцины были разработаны для борьбы с первым штаммом вируса, появившегося два года назад.

Так может ли "бустерная" доза этих же вакцин изменить ситуацию, или Омикрон уже перехитрил вакцинальную защиту?

К счастью для нас, защита, которую мы получаем после третьей дозы одной из уже имеющихся вакцин, - более масштабна и эффективна, объясняет Джеймс Галлахер, корреспондент BBC по вопросам здоровья и науки.

Школа борьбы с ковидом

Ваша иммунная система должна научиться бороться с коронавирусом.

Один из вариантов - научиться этому непосредственно в процессе, когда вы сталкиваетесь с вирусом в реальной жизни. Однако есть риск того, что что-то пойдет не так, и вы серьезно заболеете.

Вакцины скорее напоминают школу - это более безопасная среда, где ваша иммунная система может получить углубленные знания о борьбе с ковидом.

Первая доза - это начальная школа, где дают базовые знания.

А вторую и третью дозу можно сравнить с отправкой вашей иммунной системы в среднюю школу, а затем в университет, где знания углубляются.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бустер - это как университет для иммунной системы

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"Иммунная система получает более богатые знания и понимание природы вируса", - объясняет профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.

Он говорит, что хорошо натренированная иммунная система представляет собой "невероятно сложную и враждебную среду" для вируса и его штаммов.

Главная цель образования - антитела.

Это - белок, прикрепляемый к внешней стороне коронавируса. Нейтрализующие антитела могут склеить вирус так, чтобы он не мог проникнуть в клетки.

Ряд лабораторных исследований и данные из реального мира показали, что нейтрализующие антитела после двух доз вакцины от ковида значительно менее эффективны против Омикрона.

Профессор Дэнни Альтман, иммунолог из Имперского колледжа Лондона, говорит, что в результате вы остаетесь с "абсолютным нулем" и становитесь "легкой мишенью для инфекции".

Поэтому возвращаемся обратно в школу.

Каждая доза вакцины запускает очередной раунд эволюции антител в иммунной системе. Она разыскивает лучшие антитела, которые крепче прикрепляются к вирусу. Постепенно они становятся более "зрелыми".

"Со временем ваши антитела становятся более совершенными", - говорит профессор Альтманн.

Если антитела смогут крепче привязываться к коронавирусу, то Омикрону станет труднее помочь вирусу выкрутиться. И хотя этот новый штамм значительно мутировал, он имеет в своей основе тот же вирус и частицы, которые со временем не изменились.

Следующие раунды вакцинации также приведут к тому, что иммунная система будет расширять свой арсенал антител, поскольку будет находить новые способы атаковать вирус.

Игра с числами

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Речь идет не только о качестве антител - бустер увеличивает и их количество.

Профессор Чарльз Бенгем из Имперского колледжа говорит: "Их концентрация в крови повышается, и мы не знаем, как долго это будет продолжаться, но чем больше вы прививаетесь, тем продолжительнее будет иммунная память".

Эффект этого очевиден в тех же исследованиях, которые показали, что две дозы слабее защищали против Омикрона. А защита от любых симптомов ковида после бустера выросла где-то на 75%.

Другие элементы иммунной системы тоже работают лучше, поэтому бустер дает нашему организму преимущество над будущими штаммами.

Пока Омикрон пытается обхитрить вашу иммунную систему, каждая доза вакцины и каждое инфицирование дают защитным механизмам вашего организма больше инструментов для охоты на вирус.

"Иммунитет против вируса почти никогда не бывает абсолютным - вы почти всегда можете заразиться повторно, но мы хотим сделать повторное заражение настолько тривиальным, чтобы вы не ощутили присутствие вируса", - говорит профессор Бенгэм.

Бустеры в Украине

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6 января в Украине разрешили вводить бустерную дозу вакцины от Covid-19 всем желающим.

Третью прививку можно делать через шесть месяцев после второй.

Как пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко, для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам Moderna или Comirnaty от Pfizer.

Пункты прививки и центры массовой вакцинации работают каждый день.

В Украине две дозы вакцины получили 14 млн человек. Разрешеа Covid-вакцинация детей от 12 лет.