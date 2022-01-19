Симптомы Омикрона. В Минздраве рассказали о самых частых проявлениях нового штамма

час назад

Автор фото, Уніан

В министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие симптомы чаще всего появляются у людей, подхвативших Омикрон, новый штамм коронавируса.

Чаще всего у больных - насморк (73%), головные боли (67,5%), усталость (63,5%). Они также чихают (60%) и ощущают боль в горле (59,6%).

Главными симптомами уханьского вируса, который, по данным Минздрава, до сих пор доминирует в Украине, считаются высокая температура, длительный тяжелый кашель, потеря вкуса и обоняния.

"В то же время не выявлено существенного отличия (Омикрона - Ред.) от симптомов штамма Дельта", - объясняют в министерстве.

У больных Омикроном реже, но все же случается кашель (43,5%), хрипота в горле (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

Новый штамм, по данным научных исследований, имеет меньший инкубационный период, который в среднем длится трое суток. Но риск повторного заражения Омикроном в пять раз выше, чем у Дельты.

Единичные исследования также указывают, что Омикроном больше болеют молодые люди. Если пациенту с Дельтой в среднем было 38 лет, пациенту с Омикроном будет уже 30 лет.

"Несмотря на то, что симптомы Омикрона кажутся похожими на простуду, новый штамм также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи", - говорят в Минздраве.

Автор фото, МОЗ

За минувшие сутки в Украине выявили 8 558 новых случаев ковида, 1 125 человек - госпитализировано.

Из-за стремительного распространения Омикрона в опасности находятся люди, не прошедшие "по крайней мере, базовый курс вакцинации" от коронавирусной инфекции, предостерегают в министерстве.

Более 15 миллионов украинцев получили первую дозу вакцины, а полный курс прошли 14,3 миллиона. Более 113 тысяч человек уже имеют и третью бустерную дозу.

Две дозы не дают должной защиты от Омикрона, врачи рекомендуют колоть и третью дозу.

Поэтому с 6 января в Украине разрешили прививать бустером всех желающих украинцев.