В Украине изменили ковид-сертификаты. Почему сократили срок действия и при чем здесь бустер

24 минуты назад

Автор фото, unian

Срок действия украинских ковид-сертификатов сократили с одного года (365 дней) до девяти месяцев (270 дней).

Такое решение приняло правительство.

"Теперь для каждого, кто вакцинируется бустером, срок действия сертификата будет продлен до 270 дней", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сам текст постановления нужно уточнить в секретариате Кабмина.

Он также сообщил, что после заседания правительства министры также должны привиться третьей - бустерной - дозой против коронавируса.

Сертификаты о вакцинации, которые сгенерировали уже 10 млн украинцев, постоянно меняются и обновляются.

Рассказываем о последних изменениях в системе ковид-сертификатов.

Было год, стало 9 месяцев

Решение о сокращении срока действия ковид-сертификата с одного года до 9 месяцев в Украине было принято после того, как такой шаг предприняли в ЕС.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний заявили, что вакцинация защищает в течение шести месяцев, после чего защита ослабевает. Поэтому в течение трех месяцев необходимо сделать бустерную дозу.

И после двух плановых прививок, и после бустера документ о прививке будет действителен 270 дней вместо 365 дней, как это было раньше.

Срок действия сертификата считают с даты последней прививки. То есть с даты получения бустера ваш сертификат будет действовать еще 9 месяцев.

Автор фото, unian

Как запишут бустер в сертификат?

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С 6 января все украинцы могут привиться бустерной дозой, если прошло шесть месяцев после второй дозы.

В Украине вакцинация от ковида началась в конце февраля прошлого года. К 10 апреля вакцинировались 377 тысяч человек. Они уже могут получить бустерную дозу, но, по состоянию на 11 января, третью прививку получили только 30 тысяч человек

Бустерная доза также будет указана в сертификате. Изменения в отношении бустера в "Дии" планируют внести до конца января.

В обновленном ковид-сертификате будут информация только о третьей дозе вакцины. Об этом BBC News Украина рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Мария Карчевич.

"При бустере в сертификате будет указана третья доза и название той вакцины, которой вы привились в последний раз. Также будет указано, что это 3/3 вакцин", - отметила чиновница.

Для того чтобы в сертификате появился бустер, нужно будет его обновить. Тогда же в нем появится и новый срок - 270 дней.

Если сертификат не обновить, он будет недействителен.

Автор фото, unian

Куда пускают с ковид-сертификатами?

Украинские ковид-сертификаты признали в 60 странах мира, входящих в состав доверительной сети е-здоровья ЕС.

Среди них такие европейские страны, как Польша, Австрия, Латвия и остальные члены ЕС.

В 2022 году состав цифровой сети планируют расширить до 80 стран-участниц, говорят в Минздраве.

В то же время, каждая из стран ЕС самостоятельно принимает решение, признавать ли на своей территории эти сертификаты, выданные привитым украинцам.

К примеру, с ноября по конец января въезд для украинцев запретила Италия.

Виды сертификатов

Ковид-сертификат о вакцинации можно сгенирировать в приложении "Дия" уже после первой прививки. Это желтый сертификат. Он действует 30 дней.

После двух доз можно создать зеленый сертификат.

Ковид-сертификаты бывают внутренние - для использования внутри страны, и внешние - для пересечения границы.

Их можно сгенерировать в приложении "Дия" на смартфоне. Кроме того, сертификат можно скачать с портала "Дия" и распечатать.

"Дия" постоянно обновляется. Туда уже сейчас можно скачать сертификат о выздоровлении и ПЦР-тест, которые в условиях карантина дают такие же права, что и сертификаты о вакцинации.

Например, сертификат о выздоровлении доступен в приложении "Дия" на 15-й день с момента, когда врач внесет диагноз Covid-19 и правильные данные в медицинский реестр (ЭСОЗ).

Без фиксации в реестре сертификат не подтянется. Сертификат следует сгенерировать самостоятельно.

Срок действия такого сертификата - 105 дней с момента внесения врачом диагноза.

Автор фото, covid19.diia.gov.ua

Если вы создали сертификат о выздоровлении не на 15-й, а на 20-й день после установки диагноза, сертификат будет действовать еще 85 дней.

Сертификат можно скачать на основании ПЦР-теста, но который был сделан только в определенных лабораториях, указанных на портале "Дия". Срок действия 72 часа.

Сертификаты для детей

Детям с 12 лет можно сгенерировать электронный ковид-сертификат. Сделать это могут отец или мать.

Как сгенерировать сертификат для ребенка:

- авторизуйтесь в "Дии" удобным способом или установите его из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app;

- в услугах выберите "COVID-сертификат", "COVID-сертификаты моих детей";

- добавьте свидетельство о рождении ребенка, нажмите "Начать";

- согласитесь на передачу медицинских данных и нажмите "Отправить".

Ковид-сертификат об излечении ребенка появится в разделе "Документы".

Автор фото, covid19.diia.gov.ua

Как сгенерировать сертификат:

- авторизуйтесь в "Дии" удобным способом или установите его из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app;

- на главном экране нажмите "Добавить COVID-сертификат" или в услугах выберите "COVID-сертификат", нажмите "Начать";

- посреди типов сертификатов выберите подходящий;

- согласитесь на передачу медицинских данных и нажмите "Отправить".

Ковид-сертификат появится в разделе "Документы".

В Украине есть четыре пункта помощи по получению ковид-сертификатов, где можно получить все интерисующие вас вопросы и сгенерировать сертификат. Они расположены на железнодорожном вокзале, в аэропорту "Борисполь", в ТЦ River Mall и в Международном выставочном центре. Адреса можно посмотреть тут.