Санкции против России: что о них нужно знать

Анастасия Зануда

BBC News Украина

47 минут назад

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новый "железный занавес" или прозрачный забор: как могут выглядеть новые западные санкции против России?

"Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если с российской стороны будет мощная эскалация, а потом будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о политике санкций и вероятности эскалации, то возникает вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?" - спросил президент Зеленский в интервью The Washington Post.

Украинская сторона уже давно и последовательно просит Запад применить экономические и политические санкции против России превентивно - до того, как она физически вторгнется в Украину.

Но Киев не получил никакого положительного ответа на свои призывы относительно превентивных санкций, объясняя это тем, что сама подготовка санкций уже является элементом сдерживания России.

На что может пойти Запад, если российское вторжение в Украину станет реальностью?

Что есть в арсенале США

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Сейчас наиболее решительную позицию по санкциям против России занимают США. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил даже применения персональных санкций против российского президента, если Россия вторгнется в Украину.

На прямой вопрос журналиста - "думаете ли вы над тем, чтобы применить санкции конкретно против него (Путина. - Ред.), если он решит начать вторжение?" - президент Байден ответил: "Да, я буду рассматривать (такую возможность. - Ред.)".

В то же время, Кремль уже заявил, что российский президент не боится персональных санкций. Его спикер Дмитрий Песков утверждает, что по-прежнему российский президент держит свою зарплату в банке "Россия", где он открыл счет после того, как в 2014 году этот банк вошел в санкционный список западных стран.

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Представитель Путина также напомнил, что российское законодательство запрещает чиновникам иметь зарубежные активы, поэтому санкции США не будут иметь смысла.

Впрочем, СМИ не раз публиковали расследование о собственности Путина и его близкого окружения как в России, так и за рубежом, хотя в Кремле правдивость этих расследований отрицали.

Кроме того, еще с момента двухчасового личного разговора с Путиным, состоявшегося в начале декабря прошлого года, президент Байден отмечает, что в этот раз санкции будут существенно отличаться от тех, на которые пошел Запад после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе. Он утверждает, что речь идет о "невиданных санкциях" и "катастрофических последствиях" для России.

"Я объяснил Путину еще в начале, что в случае вторжения в Украину ему придется иметь дело с серьезными последствиями, включая жесткие экономические санкции. Он никогда не имел дело с такими санкциями, которые я пообещал ввести, если он пойдет на этот шаг. Если они собираются ворваться, они за это заплатят. Их банки не смогут работать с долларами... Это станет катастрофой для России", - заявлял президент Байден на протяжении последних недель.

Еще с момента введения санкций в 2014 году в России утверждали, что российская экономика существенно от них не пострадала. Но статистика свидетельствовала о другом: российская экономика серьезно пробуксовывает и значительно зависит от западного капитала, оборудования и технологий.

Так продолжалось до второй половины 2021 года, когда мировые цены на энергоносители начали бить рекорды, а российский бюджет, львиная доля которого зависит от экспорта нефти и газа, получил огромные дополнительные ресурсы.

С декабря 2020-го по ноябрь 2021-го, по данным российского госстата, Россия экспортировала минеральных веществ, преимущественно топлива, более чем на 200 млрд долларов. Это составляет более 43% от всего российского экспорта.

Однако эффект от новых санкций будет иным, чем в предыдущие годы, утверждают на Западе. Собственно, даже угрозы их применить уже срабатывают.

"Ситуация на российских рынках, стоимость заимствований, курс российской валюты, а также риск дефолта отражают серьезность экономических последствий, которые США могут и введут против российской экономики в случае дальнейшего вторжения", - говорится в резюме выступления президента Байдена, которое получило посольство Украины в США.

Насколько важно для России иметь доступ к новейшим технологиям показала и история с применением санкций против компаний-подрядчиков во время строительства Северного потока-2, ведь именно они обеспечивали сложные технологические решения проекта.

"Быстро и решительно" обещают действовать и в Британии. Премьер-министр страны Борис Джонсон пообещал ввести национальные санкции против чиновников российского правительства и российской экономики. А их, с учетом того, что с определенного времени британскую столицу называют "Лондонградом", есть немало.

Ранее именно от Британии прозвучало предупреждение, что Кремль рассматривает вариант установления марионеточного режима в Украине, а также быстрого и мощного удара по Киеву, а не широкомасштабного вторжения по суше.

К чему готовится ЕС

Для России ЕС является самым крупным торговым партнером, если брать целое объединение. Что касается отдельных стран, то после Китая, занимающего первую строчку и в российском экспорте, и в импорте, Нидерланды и Германия занимают две следующие позиции по объему российского экспорта. В первой двадцатке также Италия, Франция, Финляндия и Польша.

Поэтому ясности относительно того, какие именно санкции может ввести Европейский Союз, равно как и единства среди членов ЕС, пока нет.

С другой стороны, ограниченность информации объясняется тем, что преждевременное обнародование конкретных шагов может навредить их эффективности.

На этой неделе в Еврокомиссии заявили, что работа над пакетом санкций против России на случай ее нападения на Украину "продвигается очень хорошо". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не стал вдаваться в детали санкций, отметив, что их применят "в нужный момент", а нехватка информации является "частью сдерживания" России.

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В Европе говорят как об экономических, так и о персональных санкциях.

"Любой новый пакет санкций должен включать российский офицерский корпус, причастный к планированию возможного вторжения, а также ближайшее окружение и олигархов "в орбите российского президента и их семей", - говорят в Брюсселе.

"Санкции также должны включать замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки, отключение России от платежной системы SWIFT, важные для российской экономики секторы, а также срыв финансирования разведывательных служб страны", - говорится в сообщении.

Известно, что европейский пакет санкций будет предусматривать следующие экономические меры:

ограничение конвертации валюты;

усиление экспортного контроля, ограничение и запрет на экспорт и импорт;

ограничение доступа к ключевым технологиям.

Двумя направлениями, вызывающими несогласие тех или иных европейских стран, является отключение России от международной системы платежей SWIFT и ограничения в сфере энергетики.

Источники важных бизнес-агентств, таких как Reuters или Bloomberg, говорят даже о том, что к правительствам своих стран обращаются отдельные компании и банки, которые просят сделать для них исключение в случае применения строгих санкций против России.

Следует также учитывать, что европейцы договорились, что санкции - в том или ином виде - будут применены, если российские войска перейдут границу Украины. В то время, как предложение балтийских государств считать нападением даже кибератаку и нападение на объект критической инфраструктуры не нашло поддержки среди большинства членов ЕС.

Почему все говорят о SWIFT?

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SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) - это глобальная система платежей. Некоторые даже называют ее "ядерным оружием" в системе экономических санкций.

Конечно, это не единственная платежная система в мире, но - с огромным отрывом от других - самая популярная.

Эта платежная система по форме организации - кооператив банков и финансовых организаций со штаб-квартирой в Брюсселе, работающей по бельгийскому законодательству.

На конец 2021 года система обрабатывала около 30 миллионов платежных сообщений в день на сумму в триллионы долларов, или около 10 млрд в год. При этом пользоваться ею могут не только предприятия и банки, но и физические лица. Например, отправить или получить перевод через SWIFT можно и в Украине.

Сложно представить, что отключение этой системы не коснется российской экономики и россиян, как об этом говорят в Москве. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин говорил в 2014 году, что потеря доступа к SWIFT нанесет стране ущерб, равный 5% годового объема ее экономики.

При этом система не зависит от правительств или международных организаций, и любит подчеркивать это.

Однако в прошлом было несколько прецедентов, когда отключение от SWIFT происходило не напрямую, а из-за применения санкций против отдельных стран и их банков, в частности Ирана, а SWIFT, в свою очередь, была вынуждена прекратить обслуживать их счета. Как только санкции были сняты, возобновились и платежи через SWIFT.

Стремительной девальвации рубля и обесценивания российских активов также вряд ли удастся избежать. Российский Forbes подсчитал, что с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022-го совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на 27,9 миллиарда долларов из-за информации о возможном вторжении России в Украину.

По подсчетам издания, за месяц убытки понесли 76 из 104 российских миллиардеров из списка Forbes. При этом десять из них потеряли более одного миллиарда долларов.

"Они смеются?"

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Когда в 2014 году западные страны обсуждали возможность отключения России от SWIFT, хоть и не столь активно и серьезно, как сейчас, Россия создала свою внутреннюю систему платежей - СПФС (Система передачи финансовых сообщений).

Россия также может подключиться к аналогичной системе платежей, созданной Китаем (CIPS - Cross-Border Interbank Payment System), своим крупнейшим торговым партнером. (Примечательно, что в Китае пока отказываются подключаться к российской СПФС).

Наличие альтернатив дает основания российским аналитикам говорить, что и после отключения России от SWIFT конца света - по крайней мере, для рядовых россиян не будет. Зато, мол, пострадают западные страны и их компании, ведущие бизнес с Россией.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что отключить Россию от SWIFT "де-факто невозможно".

"Отключить Россию с нефтью, с газом и всеми делами. Они смеются?"

Он также упомянул подобные усилия и их результаты по Ирану.

"Это называется так: "Напугать. Ой, не испугались - ну ладно, тогда не будем", - заявил российский представитель.

Частично это подтверждает и реакция отдельных стран - чем больше во внешней торговле той или иной страны присутствует Россия, тем громче эти заявления.

Конечно, лидирует в этом вопросе Германия, которая имеет более широкие и глубокие экономические связи с Россией, чем большинство европейских стран (на нее приходится около 6% российского экспорта и 10% российского импорта).

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила сомнение в необходимости исключать Россию из системы SWIFT. По словам госпожи Бербок, такое решение может быть самым сильным ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно наиболее действенным.

А новый лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Политик, заявляющий, что "Германия не должна блокировать поддержку Украины оружием оборонного назначения", а также в свое время призвавший использовать отказ от "Северного потока-2" среди рычагов влияния на Россию, считает, что отключение России от SWIFT нанесет слишком сильный удар не только по ней самой.

"У нас будут проблемы"

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А вот Александр Шалленберг, министр иностранных дел Австрии, еще одной европейской страны с традиционными связями с Россией, напротив не исключил возможность отключения России от SWIFT. Он заявил, что не стал бы танцевать с президентом Владимиром Путиным, как это делала его предшественница Карин Кнайсль.

Однако высказал другое предостережение. Австрия выступает за то, чтобы ограничения не относились к газовому сектору. В интервью Die Presse am Sonntag Шалленберг указал, что сейчас Австрия намного больше использует возобновляемые источники энергии, однако все еще зависит от газа, поскольку "отвергает ядерную энергию".

"Если мы исключим из уравнения атомную энергию, уголь, а затем газ, у нас возникнут проблемы", - сказал министр.

По словам Шалленберга, угрожать России отключением газопровода "Северный поток-2" также не имеет смысла, потому что он еще не работает.

Австрийский чиновник также указал, что не только его страна, но и Европа в целом зависит от российских энергоносителей, и "мы не сможем изменить это за ночь, если хотим иметь тепло и электричество".

Действенные ли это меры и для кого?

Европейский Союз остается важнейшим российским торговым партнером и вряд ли ситуация быстро изменится.

Да, Россия зависит от импорта оборудования, химической продукции, технологий и даже продуктов из Европы и США. В российской государственной статистике даже есть "скрытый раздел" более чем на 11 млрд долларов или 4% всего импорта.

Но и Европа получает более трети нефти и газа из России. И если Россия в ответ на западные санкции прекратит поставки, особенно к концу зимы, правительствам европейских стран будет трудно объяснить населению, почему в их домах нет света или тепла.

Не случайно европейские страны уже договариваются о совместных действиях на случай аварийной ситуации из-за прекращения поставок российского газа.

Главным принципом этих договоренностей является солидарность - страны с достаточным количеством газа должны помочь другим странам, где будут проблемы. Однако некоторые страны уже разрабатывают и свои планы на случай перебоев с газом.

Например, в Нидерландах правительство составило перечень предприятий, приостановка деятельности которых из-за нехватки горючего не будет иметь значительных социально-экономических последствий, а также объектов, которые нельзя отключать от поставок.

Свою помощь союзникам обещают оказать и США. Соединенные Штаты взяли на себя переговоры с крупными странами-энергопроизводителями и компаниями "от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США", чтобы поддержать Европу, если Россия прекратит поставки своих энергоносителей.