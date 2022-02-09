Как получить сертификат о выздоровлении от ковида

час назад

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Как и где получить сертификат о выздоровлении от коронавируса, рассказывает BBC News Украина.

Есть три способа получить такую справку.

В любом случае нужно обратиться к врачу, сдать тест и зафиксировать, что вы болели.

Первый способ - ее может выписать ваш семейный врач после выздоровления. Это бумажная справка с печатями и подписью врача, где указаны ваши данные и дата, когда вы заболели.

Второй способ - сгенерировать справку в приложении "Дия".

Автор фото, ВВС

Для этого необходимо обновить приложение до последней версии.

Далее зайти в раздел "Услуги", нажать "COVID-сертификаты", затем еще раз "COVID-сертификаты", после этого дать согласие на передачу данных, выбрать тип сертификата - о выздоровлении. И нажать "отправить".

Автор фото, ВВС

Сертификат о выздоровлении можно получить на 15-й день с даты подтверждения врачом диагноза COVID-19 и после того, как он внес ваши данные в электронную систему.

Такой ковид-сертификат будет действовать 105 дней с момента внесения врачом диагноза.

Еще один способ получить сертификат о выздоровлении - сгенерировать его на портале "Дия".

Вот схема действий:

авторизуйтесь на портале "Дия": https://diia.gov.ua/.

выберите раздел "Услуги — Здоровье" и тип сертификата "Сертификат о выздоровлении от COVID-19"

дайте согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) в "Дии"

Иногда случаются технические сбои и с первого раза справку не удается сгенерировать.