Когда после ковида делать бустер
Бустер на 90% защищает от госпитализации при Covid-19, утверждают ученые. Но что делать тем, кто переболел до бустера?
Стоит ли его делать, и если стоит, то когда? Как организм может реагировать на бустерную прививку? Ответы искала BBC News Украина.
Зачем нужен бустер?
Бустер - это доза вакцины, которую делают для усиления иммунного ответа, угасающего с течением времени.
Бустер продлевает иммунную память организма и обеспечивает более эффективную защиту от ковида, говорит иммунолог, кандидат наук Федор Лапий.
Он возглавляет национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) в Украине.
Согласно рекомендациям НТГЭИ и решению Минздрава, бустерную дозу в Украине разрешили делать через шесть месяцев после второй дозы. Ее уже получили более полумиллиона человек.
Исследования, проведенные американским центром профилактики и контроля заболеваний, показали, что бустерная доза вакцин Pfizer и Moderna увеличивает защиту от коронавируса до 90%. А именно - защищает от госпитализаций. То есть даже трижды вакцинированные люди могут заболеть Covid-19, но в легкой форме.
Бустер, сделанный вакциной CoronaVac, ученые тоже называют эффективным.
"В чем эффект бустера? Очень быстро, ориентировочно через неделю, продуцирование антител восстанавливается. Эффект бустера очень высок, речь идёт о предотвращении госпитализации на 90%", - отмечает Лапий.
Когда делать бустер?
Некоторые страны разрешили бустер через пять, четыре или даже три месяца после второй прививки, однако, в украинском Минздраве оптимальным сроком назвали период 6-9 месяцев.
Если человек придет за "бустером" даже через 10 месяцев, то все равно получит его, уверяют в Минздраве
Максимального срока для бустера нет, но через 9 месяцев после второй дозы ваш ковид-сертификат будет недействителен.
Нужен ли бустер тем, кто переболел?
Сейчас Украина переживает очередную волну Covid-19. Большинство случаев заражения приходятся на вариант "Омикрон", ежедневно медики фиксируют по 40 тысяч новых больных.
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Випуски
Кінець подкаст
Врачи советуют делать бустер, даже если вы заболели. Но соблюсти интервал в 28 дней после болезни.
"Делать бустер, если не успели и заболели, можно и нужно через 28 дней после начала симптомов или положительного теста. Смысла откладывать нет, потому что еще нужно время на выработку антител", - говорит Дарья Дмитриевская, семейный врач, соучредитель ОО "Медицинские лидеры".
Как показывает опыт, часто после болезни антител хватает ненадолго, отмечает врач, а получать их через болезнь очень опасно. Вакцинация стимулирует их дополнительное формирование.
"Нужна ли бустерная доза переболевшим? На сегодняшний день США, Британия говорят, что да, нужна. И в Украине мы тоже говорим, что нужна", - говорит иммунолог Федор Лапий.
Но если человек перенес коронавирус в тяжелой форме, то нужно посоветоваться с врачом и, возможно, привиться не через месяц после болезни, а через два, говорит главный санитарный врач Игорь Кузин.
Второй бустер в Украине пока не планируют. Хотя в некоторых странах, например, в Турции и Израиле, определенным группам предлагают уже четвертую дозу вакцины от ковида.
"Если в день, когда вам сделали бустер или спустя несколько дней у вас обнаружили ковид, бустер не нужно повторять", - говорит Федор Лапий.
Лучше вакцинироваться и получить антитела, чем переболеть, отмечает медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова.
"Некоторые очень жесткие люди говорят, давайте мы лучше переболеем Covid-19, чем вакцинируемся от него. Я отвечаю по-одесски: давайте без давайте. Потому что болеть Covid-19 - неприятно и опасно... У кого ковид тяжелый, могут умереть от болезни или ее последствий", - отмечает Булавинова.
Реакции на бустер
Бустер - безопасен и усиливает защиту от Covid-19, заявляют в Минздраве. После получения бустерной дозы вакцины увеличение побочных эффектов не регистрируют, а защита от риска тяжелого течения болезни и смерти в результате коронавирусной болезни только улучшается, говорит главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
В то же время Екатерина Булавинова из ЮНИСЕФ отмечает, что реакция на бустерную дозу обычно даже менее выражена, чем после первых двух доз.
С ней согласен и руководитель национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий: "Исследования показывают, что если вас колбасило после первой и второй дозы, то после бустера, как правило, не колбасит или колбасит гораздо меньше".
Чем делать бустер?
Для бустера можно использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину. Хотя раньше говорили, что предпочтение будут отдавать мРНК вакцинам.
Выбор бустерной вакцины должен зависеть от того, какой препарат использовали для первых двух доз, а также какая вакцина есть в наличии.
Как рассказала Екатерина Булавинова из ЮНИСЕФ Украина, возможны следующие схемы:
Например, после двух прививок вакциной CoronaVac можно сделать бустер либо CoronaVac, либо мРНК-вакцинами — Pfizer/Moderna.
После Pfizer или Moderna бустер делают мРНК-вакцинами либо AstraZeneca. После AstraZeneca прививают либо AstraZeneca, либо Pfizer/Moderna.