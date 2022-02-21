Что делать, если в Украине исчезнет связь и интернет. Это вообще возможно?

Галина Корба

ВВС News Украина

час назад

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На фоне разговоров о возможном вторжении России в Украину людям советуют, как собирать тревожный чемоданчик, что делать во время обстрелов и где искать укрытия. В то же время, один из важнейших вопросов в экстремальной ситуации - что делать, если исчезнет мобильная связь и интернет, к которым все мы привыкли и от которых так зависим.

Вопрос связи в военное время и во время кризисов безопасности - один из наиболее важных. Именно коммуникации - раньше телефон и телеграф, а ныне мобильная связь и интернет - прежде всего пытаются вывести из строя или взять под контроль во время наступательных операций или диверсий.

В начале года во время масштабных акций протеста в Казахстане кое-где полностью отключали интернет и телефонную связь. Правда, тогда это делали местные власти, чтобы подавить протесты.

Эксперты признают, что мобильная связь и мобильный интернет, ставшие неотъемлемой частью обихода современных украинцев, потенциально достаточно уязвимый вид связи. Но призывают не паниковать и делятся советами, как подготовиться к разным сценариям.

Можно ли в Украине "положить" мобильную связь?

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Проблемы со связью возможны в двух случаях, говорят эксперты. В случае направленных атак извне или если ограничение будет введено украинским правительством. К примеру, если будет военное положение.

Второй вариант - наименее вероятный. Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что ничего такого власти не планируют.

"Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы никакое вторжение не произошло", - заявлял он 11 февраля.

То, что власть наименее заинтересована в таких действиях, убеждена Эллина Шнурко-Табакова, председатель правления Совета информационной безопасности и кибернетической защиты.

"Не думаю, что украинским властям нужна паника и отсутствие связи", - говорит она.

Гораздо вероятнее, по мнению экспертки, враждебные кибератаки. В частности, она напомнила о масштабной DDoS-атаке на государственные банки, сайты и сервисы в середине февраля. Власти уже назвали ее "крупнейшей в истории Украины" и обвинили во вредительстве Россию. Сама Москва эти обвинения отрицает.

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"Мы знаем, что такие попытки (атаковать мобильных операторов - Ред.) были в предыдущие годы, - говорит Шнурко-Табакова. - Поэтому, конечно, они могут "положить" в результате кибернетической атаки сегмент связи или всю связь, или каких-нибудь провайдеров".

Впрочем, одномоментно вывести из строя всех игроков на рынке мобильной связи и интернет-услуг в Украине - сложно, считает эксперт. Для этого их слишком много.

Но точечные перебои - вполне возможны. В частности, 18 февраля Министерство внутренних дел сообщило, что в Славянске (Донецкая область) и Лисичанске (Луганская область) вывели из строя линии связи Vodafone. В этом обвинили диверсантов.

"Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников связь восстановили еще до утра", - сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Готовые и вооруженные

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Операторы мобильной связи, с которыми пообщалась BBC News Украина, говорят, что готовы к любым сценариям.

В Lifecell, в частности, заверили, что у них "усиленный защитный контур", а ее специалисты "могут эффективно противодействовать большинству видов современных киберугроз".

Главные риски для мобильных операторов - длительное отсутствие энергоснабжения и повреждения объектов сети, пояснила BBC News Украина пиар-директор оператора Vodafone Виктория Рубан.

"У нас есть резервное оборудование и резервные каналы передачи данных в Украине и за ее пределами. Если есть нарушения в работе одних, другие могут поддерживать связь на должном уровне, - объясняет Рубан. - Компания дополнительно организовала вооруженную охрану стратегически важных объектов, в том числе с привлечением полиции охраны".

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По ее словам, оператор отработал алгоритмы взаимодействия с государством на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе и военного положения.

А в случае новых кибератак подготовили план действий, провели стресс-тесты системы и консультации с департаментом контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ.

Что делать, если связь исчезнет?

Первое, что следует определить, - круг ваших обязательных контактов в экстренной ситуации, говорят эксперты. Дети, родители, друзья, с которыми вы планируете совместную эвакуацию и т.д.

"Вам нужно знать расписание своих близких, где и когда они находятся", - советует Антон Фарб, эксперт по гражданской обороне и президент Федерации крав-мага Украины.

Второй вопрос - уже сейчас позаботиться об альтернативных средствах связи.

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Самое простое, если у вас дома и дома у ваших близких есть самые обычные стационарные телефоны. Обменяйтесь номерами, узнайте номера стационарных телефонов на работе у ваших родственников, в детских садах и школах, куда ходят ваши дети.

Фиксированная телефонная связь в экстренных ситуациях намного надежнее мобильной. То же касается проводного интернета.

"Фиксированная телефонная и оптическая интернет-связь более защищена. Надо физически повредить кабель, чтобы их прервать", - пояснил BBC News Украина Михаил Шуранов, представитель "Укртелекома".

В больших городах телефонные и оптические кабели прячут под землей в кабельной канализации, так что повредить их физически или атаковать другим способом - довольно сложно.

"Телефонная связь может работать даже без электропитания в доме, если только вы не используете телефоны с радиосвязью. Ведь питание осуществляется с АТС, которая имеет резервные мощности при аварийном отключении электроэнергии", - говорит Шуранов.

"Комбинация фиксированной и мобильной телефонной связи вместе с оптическим интернетом сегодня дает наибольшую стабильность", - добавляет он.

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В последние годы люди все чаще отказываются от стационарных телефонов. По состоянию на 2019 год, по данным госстата, домашние телефоны имели около 4,3 млн украинцев, в 2014 году таких было гораздо больше - более 8,5 млн.

Но именно фиксированную связь используют государственные учреждения, больницы, учебные заведения и т.д. В экстренной ситуации это вполне может стать хорошим альтернативным средством коммуникации. К примеру, оттуда можно позвонить, если иметь под рукой нужный номер.

Если у вас нет стационарного телефона и нет возможности его установить, альтернативой остается спутниковая связь. Но это довольно дорогостоящее решение.

Один спутниковый телефон может стоить от тысячи долларов. Но именно такие телефоны используются в совершенно экстремальных условиях для надежной связи. К примеру, далеко в открытом море, где нет мобильной сети.

Кроме того, этот вид связи имеет свою специфику, предупреждает Эллина Шнурко-Табакова.

"Передача голоса будет идти с опозданием в секунду, нужно потренироваться говорить, - говорит она. - К тому же нужно будет договориться о времени сеансов связи, например, последние 10 минут каждого часа".

Причина в том, что для разговора со спутниковым телефоном нужно выйти на улицу и развернуть антенну в направлении спутника, объясняет эксперт.

"Это можно проверить на картах относительно вашей геолокации. Для Киева это где-то 30 градусов к югу", - говорит она.

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Более бюджетное решение - ультракоротковолновые рации. Набор таких гаджетов стоит от 4000 гривен.

"Такой рация не использует частоты, занятые государственными службами, - говорит Антон Фарб. - Важно понимать, что рация - это не мобильный телефон, поэтому надо обсудить время сеанса связи, на какой частоте вы выходите на связь".

Минус раций в том, что они имеют очень небольшой радиус действия - от 1 до 15 километров.

"Это актуально, когда вы уже едете куда-нибудь вместе, но на разных транспортных средствах или живете недалеко. Тогда можно применять такие средства", - говорит Шнурко-Табакова.

Для общения на небольшом расстоянии, например в пределах многоквартирного дома, можно поставить на телефон мессенджер, работающий без интернета по Bluetooth, советует Антон Фарб.

"У него очень маленький радиус действия 10-15 метров, но каждый, кто его использует, становится ретранслятором, - объясняет эксперт. - Это то, что использовали во время Арабской весны и во время протестов в Гонконге. Хотя бы домовой чатик можно держать на связи".

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В целом в экстремальной ситуации в случае полного отсутствия связи - мобильной, фиксированной, спутниковой или - эксперты и чрезвычайные службы Украины советуют:

Заранее приобрести небольшой радиоприемник для ультракоротких и FM волн, а также элементы питания для него. Такой гаджет позволит получать важные сообщения от правительства или местных властей, если вам придется покинуть дом или у вас не будет других средств связи.

Если вы услышали тревожную сирену и перебои с мобильной связью, включите радио или телевидение местного уровня. Там могут транслироваться важные объявления. Например, по эвакуации.

Если в кризисной ситуации ни у вас, ни у ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно уже сейчас очень четко договориться о месте и времени встречи.

Если вы планируете эвакуацию в какое-то конкретное место - определите точку и время сбора и договоритесь, что будете ждать там, например, в течение 24 часов, а затем отправитесь дальше в пункт назначения.

Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку. Там нужно указать полное имя ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны. Также узнайте, где администрация садика или школы будет скрывать детей в случае угрозы, чтобы легко их найти.

Детей школьного возраста следует предупредить, как поступить в случае, если не будет связи. Например, они должны оставаться с учителем в безопасном месте и ждать вас.