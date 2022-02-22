Минские соглашения летят в бездну. Что это означает для Украины

Светлана Дорош

BBC News Украина

40 минут назад

Автор фото, UNIAN

Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", фактически нарушив Минские соглашения, в которых говорится о территориальной целостности Украины и плане возвращения "республик" в ее состав.

За несколько часов до этого Совет безопасности РФ поддержал целесообразность такого признания, обвинив Украину в невыполнении Минских соглашений и продолжительном "геноциде" жителей ОРДЛО.

В то же время в Украине в течение длительного времени, особенно на фоне усиления угрозы военного вторжения России на украинскую территорию и призывов о признании независимости "республик", звучали требования к власти выйти из минского процесса.

Минские соглашения критикуют в Украине с момента их подписания в 2014-2015 годах. Сторонники выхода из минского процесса считают, что, поскольку Россия в последнее время демонстрирует неуважение к суверенитету Украины, именно сейчас лучший момент для принятия такого решения.

Признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" дает Украине еще одно серьезное основание для того, чтобы "похоронить" Минские соглашения и искать альтернативные площадки для преодоления кризиса на Донбассе.

Однако не приведет ли отказ от "Минска" к еще большему обострению ситуации?

Аргументы сторонников

"Россия делает все, что разрушает логику Минских соглашений. Признание независимости "ДНР" и "ЛНР" противоречат положениям Минских соглашений, поскольку речь идет о признании независимыми субъектами суверенных территорий Украины", - отмечает член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Рахманин.

Сторонники отказа от Минских соглашений напоминают, что Украина подписывала их под давлением Кремля, вынужденно, после вторжения российских войск на территории Донецкой и Луганской областей, нескольких трагических поражений украинской армии и на фоне угрозы широкомасштабного наступления пророссийских сепаратистских сил при поддержке РФ.

"Минские соглашения, заключенные под давлением Путина, противоречат Конституции Украины, нормам международного права, уставу ООН, ведь были подписаны под давлением. К тому же под этими актами нет юридически сильной подписи, они не ратифицировались Верховной Радой - то есть не являются конституционными", - считает бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы в Минске в 2019 году Роман Бессмертный.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Россия получила полный контроль над "ДНР" и "ЛНР", говорят эксперты

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Председатель общественной сети "Опора", представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в 2016-2018 годах Ольга Айвазовская отмечает, что когда подписывали Минские договоренности, политические, экономические реалии, а также реалии в сфере безопасности очень отличались от нынешних.

"Сегодня же Россия по факту контролирует эти территории", - отмечает она в интервью BBC News Украина.

Одним из доказательств эксперты называют массовую паспортизацию жителей сепаратистских "республик". По разным данным, от 700 до 800 тыс. жителей ОРДЛО получили российские паспорта, при общей численности жителей неконтролируемых Киевом территорий около 1,2 миллиона.

Россия называет паспортизацию "гуманитарной миссией", но, говорит Ольга Айвазовская, "РФ, фактически, получила юрисдикцию над этими гражданами и считает, что имеет обязательства и полномочия представлять и защищать их интересы на любой территории".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент России ввел упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей "ДНР" и "ЛНР" весной 2019 года

"Россия ввела оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в рублевую зону, предоставила доступ предприятиям, функционирующим на территории "ДНР" и "ЛНР", в государственный заказ РФ. Все это - посягательство на экономический суверенитет Украины", - отмечает Рахманин.

О разрушении российской стороной "Минска" такими действиями говорит советник главы офиса президента Михаил Подоляк. В этот список он добавляет "подчинение оккупационных структур административным и спецслужбистским органам России, блокирование работы контрольно-пропускных пунктов со стороны ОРДЛО".

"Создается впечатление, что российская сторона использует минские документы исключительно в пропагандистских целях и для давления на Украину на основе отдельных политических пунктов "Минска". Такое поведение российской стороны уже поставило минский процесс под серьезную и очевидную для всех угрозу, которая растет еженедельно", - сказал Михаил Подоляк в комментарии BBC News Украина за несколько часов до того, как Совбез РФ принял решение о признании независимости сепаратистских "республик".

Идея не нова

О возможном отказе от Минских соглашений время от времени говорили не только эксперты и политики, но и представители власти.

В частности, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, будучи в должности министра иностранных дел, в ноябре 2019 года, заявлял: "Это возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В 2015 году Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подписали декларацию в поддержку "комплекса мер по выполнению Минских соглашений"

"Для нас "Минск" - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - говорил Вадим Пристайко в интервью BBC News Украина.

Как считает Сергей Рахманин, в 2019 году Владимир Зеленский имел шанс отказаться от этих соглашений и положить начало альтернативному плану, привлекая Запад. Однако, говорит депутат, президент "еще больше втягивался в минский процесс".

От представителей властей в последние дни звучали заявления о том, что, если Россия признает независимость "республик", Киев будет иметь полное право выйти из минского процесса. В частности, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после призыва Госдумы к президенту России не исключал этого.

"Это фактически был бы для нас выход, потому что мы бы видели, что Россия сама вышла (из Минских соглашений - Ред.), и тогда мы имеем фактически юридическое право идти в какие-то другие конструкции", - подчеркивал он.

В Офисе президента Зеленского постоянно критикуют Минские соглашения, подписанные предшественником Петром Порошенко.

Неофициально там говорят, что изменить ситуацию с этими договоренностями сложно, они изначально поставили Украину в крайне невыгодное положение. Поэтому действия России по признанию ОРДЛО могут дать украинским властям дополнительные шансы для маневра.

Предостережения

В самой России постоянно заявляют, что Украина не выполняет договоренности, которые Москва называет безальтернативным планом мирного урегулирования на Донбассе. Такие же заявления звучали и на заседании Совбеза РФ 21 февраля.

На вопрос Владимира Путина о том, как идет минский переговорный процесс, заместитель главы администрации президента и спецпредставитель России на переговорах в "нормандском формате" Дмитрий Козак заявил, что с 2015 года он находится "на нулевой отметке".

Участники заседания обвиняли Киев в саботаже Минских соглашений. Больше всего критики было направлено на нежелание Украины вести прямые переговоры с "республиками".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кремль не считает Россию стороной конфликта и требует от Киева вести прямые переговоры с лидерами сепаратистов

Россия, постоянно призывая Киев к прямым переговорам с лидерами сепаратистов, продолжает настаивать на том, что речь идет о внутреннем конфликте Украины.

Прямые переговоры, а также разное видение Киевом и Москвой последовательности выполнения пунктов в области безопасности, а также политических пунктов Минских соглашений стали причиной, по которой мирное урегулирование было заморожено.

Однако эти документы содержат ряд факторов, которые выгодны Киеву.

Прежде всего это признание в соглашениях территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене 19 февраля назвал ее "фундаментом" Минских соглашений.

"Украина последовательно выполняет нормандские договоренности и минские. Их фундамент - безоговорочное признание территориальной целостности и независимости нашего государства", - подчеркивал президент.

Хотя и большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией и Будапештский меморандум тоже гарантировали территориальную целостность Украины, которую Россия нарушила, "Минск" важен для властей потому, что на нем основываются санкции против России.

Тем не менее сторонники отказа от "Минска" считают, что санкции вполне могут вводить на основании действующих норм международного права, касающихся нарушения территориальной целостности и суверенитета страны, в рамках альтернативных форматов.

Но проблема заключается в том, что альтернативы нет.

"За семь лет со дня подписания Минских соглашений ни одного альтернативного плана не написали. Если бы была альтернатива, эти соглашения постепенно были бы похоронены", - считает Сергей Рахманин.

Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, что "Украина уже представила предложения по действиям и обновленные драфты документов, обусловленные "Минском".

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы пройти к честному миру через рамки Минских соглашений. Об этом украинская сторона всегда говорит достаточно откровенно. Если же российская сторона окончательно сломает минский процесс, это естественно приведет к крайне серьезным последствиям для России", - сказал он в комментарии для BBC News Украина.

Новые форматы и альтернативы

Директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица говорит, что "пока мы будем говорить, что альтернативы Минским соглашениям нет, боевые действия будут продолжаться".

"Мира через Минские соглашения Украина не достигнет. С помощью этих соглашений можно лишь достичь уменьшения интенсивности боевых действий, по сути, "гибридного мира", как это и происходило на протяжении этих лет", - говорит директор Института внешнеполитических исследований.

Как считает Сергей Рахманин, сначала нужно показать партнерам, какой должна быть альтернатива и положить начало новому формату переговоров.

"Не нужно договариваться с Путиным, нужно прописать план, показать механизм применения санкций, убедить партнеров, создать таким образом условную коалицию. А Путина поставить перед фактом. Конечно, это нужно было делать раньше, но и сейчас еще не поздно. И параллельно выходить из Минского процесса", - говорит Сергей Рахманин.

Автор фото, Офис президента Украины Підпис до фото, Поиски мира - это не только Минские соглашения, заявил Владимир Зеленский

В то же время президент Владимир Зеленский в выступлении на Мюнхенской конференции безопасности в прошлую субботу объявил об альтернативных путях достижения мира.

Сказав о том, что Украина неукоснительно соблюдает Минские соглашения, Зеленский подчеркнул: "Но это не значит, что поиски мира ограничены исключительно Минскими соглашениями".

"Мы готовы искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках: Париж, Берлин, Минск. Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекин - мне не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Не важно, с участием четырех стран, семи или ста, главное, чтобы среди них были Украина и Россия", - заявил он.

Президент также инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума и призвал в ближайшие недели созвать саммит государств - постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Германии и Турции, как он сказал, "в целях решения вызовов безопасности в Европе и наработки новых действенных гарантий безопасности для Украины".

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Будапештский меморандум - юридический акт, вступивший в силу с момента подписания в 1994 году. Но Россия его не выполняет, уверены в Украине.

Роман Безсмертный считает, что власти должны как можно быстрее начать консультации с Вашингтоном, Парижем и Берлином о прекращении работы представителей Украины в ТКГ, о прекращении деятельности самой ТКГ и деятельности "нормандского формата", а все дискуссии перенести в плоскость ОБСЕ.

"Если Россия хочет вести какие-то разговоры на эту тему, их надо вести в составе ОБСЕ. Потому что это та организация, которая после подписания Заключительного акта Хельсинкского совещания уполномочена - как организационный механизм - обеспечивать сотрудничество и безопасность в Европе", - пишет Роман Бессмертный для "Нового времени".

Однако Ольга Айвазовская говорит, что последние события на прифронтовой территории, использование крупнокалиберного оружия, обстрелы мирных объектов свидетельствуют о том, что речь пока не идет о документах и протоколах, подписанных в Минске.

"К сожалению, мы - скорее - находимся на этапе милитарного развития ситуации", - констатирует она.