Что ждет Украину. Три сценария после признания Россией "ЛНР" и "ДНР"

Галина Корба

ВВС News Украина

34 минуты назад

Автор фото, Getty Images

Признание Россией "ЛНР" и "ДНР" - шаг, дающий больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, в политическом смысле это почти подарок Украине, считают эксперты, с другой - риск очередной эскалации вплоть до кровавых военных действий между Украиной и РФ.

Инициативу российских коммунистов признать самопровозглашенные республики обсуждали еще с января, но еще недавно в то, что Кремль пойдет на этот шаг, мало кто верил. Ведь это, по сути, означало бы разрушение минских договоренностей, в которых критики видели угрозу суверенитету Украины.

Но 21 февраля после обсуждения в российском Совбезе Владимир Путин подписал указы о признании "ЛНР" и "ДНР".

Об этом решении российский президент объявил во время долгой и крайне резкой речи, в которой заявил, что Украина - искусственно созданное Владимиром Лениным государство, виновное в "геноциде" жителей ОРДЛО.

Свое обращение Путин завершил угрозой, отметив, что "вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести" украинских властей.

Тревоги добавляет то, что РФ признает "республики" не в нынешних фактических пределах, а в "границах" Донецкой и Луганской областей, площадь которых примерно втрое больше нынешней площади формирований.

"Сейчас это невозможно, но потом это получится", - пообещал Путин.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Карта меж "ДНР" та "ЛНР"

К чему теперь готовиться украинцам, BBC News Украина расспросила экспертов, размышляющих о возможных сценариях и факторах, которые могут привести к таким сценариям.

Исходя из сложившихся обстоятельств, возможны, по меньшей мере, три сценария развития событий в Украине.

"Позитивный сценарий"

Конфликт замораживается, активные боевые действия на Донбассе прекращаются, республики существуют в тех же границах, что и сейчас, а Россия не претендует на их расширение. Украина может сконцентрироваться на внутренних делах.

Замораживание - наиболее благоприятный из возможных сценариев, так считает эксперт "Дома демократии" Анатолий Октисюк.

"Это приднестровский сценарий и это самое лучшее, что может быть для нас, - считает эксперт. - Донбасс и Крым теперь будут идти в одном переговорном меню, а мы сможем заниматься реформами, ждать лучших политических времен, смены власти (в РФ - Ред.) или распада России".

Автор фото, УНІАН

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Решение Кремля, по сути, "похоронило" минские договоренности и это несомненный плюс для Украины, считает Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

"Де-факто это признание мало что изменило - это и раньше были оккупированные территории, россияне и раньше имели там войска, просто сейчас это будет открыто делаться, - объясняет он. - Позитив я вижу в том, что минские договоренности похоронены руками России. После этой безумной речи Путина и его действий весь мир видит, кто агрессор, а кто противится агрессии".

Минские договоренности, после выполнения которых неподконтрольные территории Донбасса должны были вернуться под контроль Киева, были фактором нестабильности любой украинской власти, соглашается Анатолий Октисюк.

Постоянное несогласие в обществе вызвали, в частности, вопросы амнистии для сепаратистов, особого статуса для этих территорий. Это создавало риск протестов и политических потрясений.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Вторые минские соглашения" стали результатом многочасовых переговоров лидеров России, Германии, Франции и Украины на фоне угрозы полного окружения украинских войск в Дебальцево

"Украине постоянно пускали кровь этими минскими соглашениями, - считает Октисюк. - Это был такой камень на шее, который держал в нестабильности всю систему. Россия могла бы спокойно ждать, но похоже, что у Путина не выдержали нервы".

"В принципе, таким признанием он сделал себе выстрел в ногу, но он также повысил ставки перед стратегическими переговорами по безопасности между Россией и США", - добавляет эксперт.

"Промежуточный сценарий"

На нынешней линии разграничения сохраняется постоянное напряжение, периодически происходят обстрелы и диверсии, которые вызывают перманентную опасность того, что Россия вот-вот решит военным путем расширить границы ОРДЛО, "пробить" дорогу в Крым по суше.

Подобным образом, Россия уже действует на линии разграничения между Грузией и самопровозглашенной "Южной Осетией", пишет главный редактор Европейской правды Сергей Сидоренко.

"Админграница оккупированной территории постоянно меняется, продвигается вглубь Грузии, и в Тбилиси не понимают, что с этим делать, потому что не хотят вступать в открытый бой с российскими военными, охраняющими эту границу, - объясняет эксперт. - А это вызывает возмущение части грузинских избирателей дает дополнительный повод для политического напряжения в Грузии".

"Отрицательный сценарий"

Открытое военное противостояние между Россией и Украиной - наибольший риск в будущем, убеждены эксперты.

Это чревато новыми жертвами и разрушениями, утратой территорий, невыгодными для Украины соглашениями, на которые придется пойти под давлением и которые могут привести к политической нестабильности внутри страны.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Обстрелы украинской территории могут стать обыденностью

Наиболее вероятный план РФ - попытки насильно "расширить" границы "республик" до границ Луганской и Донецкой области, считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Украине, очевидно, выставят ультиматум - отвод войск. Если Украина не идет на этот ультиматум и держит позиции, тогда РФ включается по полной программе", - говорит он.

"Это не обязательно бои за Мариуполь или бои по всему участку, но, вероятно, этот сценарий включается на юге, от Украины отрезают еще один кусок территории. Конечно, с огромными жертвами и разрушением инфраструктуры", - прогнозирует эксперт.

Если же украинские власти пойдут на требования России и отведут войска, чтобы избежать войны, это может вызвать сопротивление в обществе и привести к дестабилизации по всей стране.

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То, что в нынешних условиях новое вооруженное противостояние между Украиной и Россией неизбежно, считает Сергей Солодкий, первый заместитель директора Центра "Новая Европа". Главный вопрос - когда?

"Выступление Путина (о признании ОРДЛО - Ред.) не было посвящено Донбассу, оно не было посвящено оккупированным территориям, оно было посвящено Украине", - считает эксперт.

"Букет чепухи, вранья и искажений, которыми оперировал Путин, свидетельствует о том, что мы имеем дело с началом чего-то гораздо более серьезного. Мы можем увидеть это в ближайшие дни или годы, но мы точно это увидим, если его вовремя не остановить", - подчеркивает он.

Мяч на поле Запада

Опрошенные BBC News Украина эксперты солидарны в том, что сценарий, по которому в конце концов пойдет Россия, зависит, прежде всего, от Запада и его решимости перед угрозой.

"Возможно, для наших западных партнеров масштабная эскалация - это бомбардировка Киева, но для нас эскалация есть уже сегодня, есть факт вторжения и факт агрессии, и я не понимаю этих разговоров - это уже достаточно масштабная эскалация, или стоит еще подождать?" - говорит Алексей Мельник.

Запад несколько месяцев предупреждал Украину, что Россия планирует большое вторжение, и обещал, что Москва "заплатит высокую цену" за новую агрессию.

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После решения РФ признать марионеточные образования на Донбассе, Германия уже заявила, что приостанавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2", новый пакет санкции ввели США, ЕС и Великобритания.

Последняя нанесла удар по пяти российским банкам: "Россия", "ИС Банк", "Генеральный банк", "Промсвязьбанк" и "Черноморский банк". А под индивидуальные санкции попали трое близких к Путину бизнесменов: Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг.

В то же время Алексей Гарань раскритиковал решение Джо Байдена ввести санкции против самопровозглашенных образований на Донбассе.

"Это вообще выглядит как насмешка, что не будет американских инвестиций в ОРДЛО, - считает он. - Мы ожидаем серьезных действий. Не будет серьезных действий, Путин пойдет дальше, он пойдет на захват всего Донбасса".

Запад должен действовать нестандартно, а не следовать старой схеме, считает Сергей Солодкий.

"Санкции должны быть чрезвычайно чувствительными, чрезвычайно болезненными, они должны иметь отношение персонально к Путину, его семье, его ближайшему окружению. Арсенал здесь невероятный", - считает эксперт.

"Если бы Путин увидел жесткий ответ еще на прошлой неделе, но он увидел страх, желание заговорить проблему и решил действовать", - добавляет он.

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Асимметричным шагом могло бы быть предоставление Украине мощных гарантий безопасности от Запада, которые бы заработали здесь и сейчас, считает Анатолий Октисюк.

Это может быть милитаризация по примеру Израиля, ускоренное получение членства в Евросоюзе или гарантии безопасности в рамках особого партнерства с Соединенными Штатами.

Более того, нынешний кризис открывает для Украины варианты для дальнейшего сближения и в конечном итоге вступления Украины в НАТО, считает Сергей Сидоренко.

"В НАТО уже продолжаются дискуссии, как изменить Вашингтонский договор для потенциального присоединения Украины и Грузии таким образом, чтобы коллективная защита распространялась только на подконтрольную правительствам, не оккупированную территорию", - объясняет он.

То, что в глазах Запада ОРДЛО официально стали оккупированной территорией, может помочь Украине на этом пути, но если линию разграничения удастся стабилизировать.