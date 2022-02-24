Военное положение в Украине. Как это работает

46 минут назад

Автор фото, Getti images Підпис до фото, Верховная рада утвердила указ президента о введении военного положения

В Украине после нападения России и обстрелов всех регионов было введено военное положение.

Утром президент России объявил о начале операции против Украины.

С 5 утра начались обстрелы стратегических объектов практически во всех регионах Украины.

Также произошла атака на подразделения пограничников по всей линии границы с Россией и Беларусью.

Ранее Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР" и объявила, что направит туда войска для "поддержания мира". 23 февраля лидеры боевиков попросили Путина о помощи.

Россия признает границы боевиков в пределах Луганской и Донецкой областей, поэтому можно ожидать попытки России захватить территории, которые контролирует Украина.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, В последний раз военное положение в Украине ввел своим указом тогдашний презедент Петр Порошенко в ноябре 2018 года

Военное положение в украинской истории вводили только один раз. В конце ноября 2018 года Россия захватила у Керченского пролива три украинских военных корабля. Ответом Киева стало введение частичного военного положения в 10 пограничных областях сроком на 30 суток.

Правда, ограничения на этот период были приняты в скромном виде: без комендантского часа, без цензуры медиа и без мобилизации военнообязанных.

В 2021 году закон о военном положении существенно изменили. Ключевые новшества заработали с 1 января текущего года.

Что может измениться?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Военное положение предполагает ограничение прав и свобод граждан на определенной территории

Власть военных

Главные изменения касаются полномочий военного командования. Теперь закон прямо определяет, что военное командование издает обязательные для выполнения приказы и директивы по вопросам обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, осуществления мер правового режима военного положения.

Соответственно, именно военные - Главнокомандующий ВСУ, командующий ОС, командиры формирований и соединений - смогут контролировать выполнение ограничений, прописанных в президентском указе о военном положении. Это они смогут делать в сотрудничестве с военными администрациями, если таковые будут созданы.

В конце прошлого года Кабинет министров утвердил целый ряд постановлений, детализирующих порядок введения этих ограничений.

Автор фото, УНИАН Підпис до фото, Военные могут получить значительные полномочия при введении военного положения

Теперь при введении военного положения военное руководство сможет, например, вводить особый режим работы объектов государственного значения и объектов жизнедеятельности населения (школы, медучреждения, котельные и т.п.), вводить трудовую повинность для граждан и принудительно отчуждать их имущество для нужд обороны.

Силовики смогут по приказу коменданта определенной территории беспрепятственно проверять граждан и проводить обыски в их домах и транспортных средствах.

Кроме того, могут ввести комендантский час и запретить торговлю алкогольными напитками. Военное руководство имеет полномочия также запретить выезд граждан с определенной территории или, наоборот, объявить их эвакуацию.

Военное положение предполагает возможное ограничение использования мобильной связи и интернета. Если граждане или организации будут это требование нарушать, силовики смогут забрать их технику.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Украинские силовики смогут интернировать россиян

Граждан "государства-агрессора", которым, в украинском законодательстве признана Россия, украинские правоохранители смогут интернировать, то есть принудительно переселить.

В то же время, военное положение не может быть причиной ограничения деятельности судов и органов правосудия. Это одна из новаций, вступивших в силу в этом году.

Как и раньше, закон предусматривает возможность мобилизации людей. Все организационные мероприятия по подготовке и проведению призыва граждан будут возложены на военные администрации.

Конкретный перечень ограничений указан в указе президента о введении военного положения и утвержден парламентом.

На сегодняшний день президент остановил действие таких статей Конституции Украины:

Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилища.

Статья 31 Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

Ста тья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь .

Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Статья 38. Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избираться и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно извещаются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Статья 41 Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

Статья 43. Каждый имеет право каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Статья 44. Работающие имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Статья 53. Каждый имеет право на образование.