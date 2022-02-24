Военное положение в Украине. Как это работает
В Украине после нападения России и обстрелов всех регионов было введено военное положение.
Утром президент России объявил о начале операции против Украины.
С 5 утра начались обстрелы стратегических объектов практически во всех регионах Украины.
Также произошла атака на подразделения пограничников по всей линии границы с Россией и Беларусью.
Ранее Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР" и объявила, что направит туда войска для "поддержания мира". 23 февраля лидеры боевиков попросили Путина о помощи.
Россия признает границы боевиков в пределах Луганской и Донецкой областей, поэтому можно ожидать попытки России захватить территории, которые контролирует Украина.
Военное положение в украинской истории вводили только один раз. В конце ноября 2018 года Россия захватила у Керченского пролива три украинских военных корабля. Ответом Киева стало введение частичного военного положения в 10 пограничных областях сроком на 30 суток.
Правда, ограничения на этот период были приняты в скромном виде: без комендантского часа, без цензуры медиа и без мобилизации военнообязанных.
В 2021 году закон о военном положении существенно изменили. Ключевые новшества заработали с 1 января текущего года.
Что может измениться?
Власть военных
Главные изменения касаются полномочий военного командования. Теперь закон прямо определяет, что военное командование издает обязательные для выполнения приказы и директивы по вопросам обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, осуществления мер правового режима военного положения.
Соответственно, именно военные - Главнокомандующий ВСУ, командующий ОС, командиры формирований и соединений - смогут контролировать выполнение ограничений, прописанных в президентском указе о военном положении. Это они смогут делать в сотрудничестве с военными администрациями, если таковые будут созданы.
В конце прошлого года Кабинет министров утвердил целый ряд постановлений, детализирующих порядок введения этих ограничений.
Теперь при введении военного положения военное руководство сможет, например, вводить особый режим работы объектов государственного значения и объектов жизнедеятельности населения (школы, медучреждения, котельные и т.п.), вводить трудовую повинность для граждан и принудительно отчуждать их имущество для нужд обороны.
Силовики смогут по приказу коменданта определенной территории беспрепятственно проверять граждан и проводить обыски в их домах и транспортных средствах.
Кроме того, могут ввести комендантский час и запретить торговлю алкогольными напитками. Военное руководство имеет полномочия также запретить выезд граждан с определенной территории или, наоборот, объявить их эвакуацию.
Военное положение предполагает возможное ограничение использования мобильной связи и интернета. Если граждане или организации будут это требование нарушать, силовики смогут забрать их технику.
Граждан "государства-агрессора", которым, в украинском законодательстве признана Россия, украинские правоохранители смогут интернировать, то есть принудительно переселить.
В то же время, военное положение не может быть причиной ограничения деятельности судов и органов правосудия. Это одна из новаций, вступивших в силу в этом году.
Как и раньше, закон предусматривает возможность мобилизации людей. Все организационные мероприятия по подготовке и проведению призыва граждан будут возложены на военные администрации.
Конкретный перечень ограничений указан в указе президента о введении военного положения и утвержден парламентом.
На сегодняшний день президент остановил действие таких статей Конституции Украины:
- Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилища.
- Статья 31 Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.
- Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь.
- Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины
- Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений.
- Статья 38. Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избираться и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
- Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно извещаются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.
- Статья 41 Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.
- Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.
- Статья 43. Каждый имеет право каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.
- Статья 44. Работающие имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.
- Статья 53. Каждый имеет право на образование.