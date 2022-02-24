Украина отсоединилась от энергосистем России и Беларуси

Анастасия Зануда

BBC News Украина

31 минуту назад

Автор фото, Getty Images

В полночь 24 февраля энергетическая система Украины была отсоединена от энергосистем России и Беларуси. В общей энергосистеме с этими странами Украина оставалась еще с советских времен.

Это отсоединение было плановым - и от этих планов не стали отказываться даже на фоне событий 23 февраля и введения чрезвычайного положения, которое в ночь на 24 февраля перешло в военное положение.

По плану отключение должно продлиться до 26 февраля (включительно). Оно нужно для того, чтобы опробовать, как украинская система работает автономно и в едином блоке с Молдовой, чтобы впоследствии Украина могла подключиться к европейской системе операторов передачи электроэнергии - ENTSO-E. В нее входят 42 оператора из 35 стран.

Что происходит?

Как сообщает Укрэнерго, по состоянию на утро 22 февраля "энергосистема Украины работает в нормальном режиме".

В компании также отмечают, что объекты энергосистемы взяты под усиленную охрану, усилена и киберзащита этих объектов.

Как объяснял накануне в парламенте глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский, из автономного режима Украина должна выйти 27 февраля, а "после этого результаты тестирования будут переданы нашим западным партнерам для анализа ситуации".

Он также заверил, что в Украине подготовлены резервные энергетические мощности.

О достаточных резервных объемах заявляли и в Минэнерго. Там утверждают, что нынешние запасы угля на украинских ТЭС - 1,14 млн тонн - вполне могут обеспечить автономный режим работы энергосистемы и завершение отопительного сезона. Там также подчеркнули, что по состоянию на 22 февраля угля на складах было вдвое больше, чем на ту же дату прошлого года.

Кроме того, на полную мощь работает и украинская атомная генерация - 21 февраля после ремонта начал работу второй блок Запорожской АЭС. Сейчас на этой атомной станции, крупнейшей в Европе, функционируют все шесть блоков.

В Минэнерго также уверяют, что в хранилищах собрано достаточно - почти 10,5 млрд кубов - запасов газа, а в феврале "Нафтогаз" даже начал импортировать дополнительные объемы газа.

Зачем это нужно?

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Как пояснил глава НКРЭКУ, цель нынешнего отсоединения от России и Беларуси носит сугубо технологический характер, и отметил, что подключение к европейской системе технологически не позволяет импортировать электричеств в больших объемах.

Если тестирование будет успешным, еще одно отсоединение должно состоятся летом, а объединение с европейской системой - уже в 2023 году.

Именно в этом стратегическая цель Киева. Это позволит не только импортировать электричество из Европы в случае необходимости, но и экспортировать туда излишки своего производства, например с атомных станций.

Помимо усиления энергобезопасности, присоединение к европейской энергосистеме может принести Украине хороший доход, заявлял премьер Денис Шмигаль.

"Технически мы почти на сто процентов готовы, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической сети Европы. Специалисты Всемирного банка оценили преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов в год для нашего государства", - заявил премьер.

Что может пойти не по плану?

Согласно плану 27 февраля должно произойти возвращение Украины к параллельной работе с энергосистемами России и Беларуси.

Однако еще до событий ночи 24 февраля обозреватели предполагали, что "назад" Украину уже могут и не пустить.

"Если вы (Украина. - Ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами, мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы - Ред.) вместе с Россией. И электричество", - заявил на днях президент Беларуси Александр Лукашенко.

В отличие от нефтепродуктов, которые дают львиную долю украинского рынка бензина и дизеля, доля российской и белорусской электроэнергии в украинском энергобалансе кажется ничтожной.

В 2020 году, по данным главы парламентского энергетического комитета Андрея Геруса, импорт оттуда не превышал 0,15%.

За весь 2021 год, по данным Укрэнерго, Украина импортировала еще на четверть меньше электричества от северо-восточных соседей. Весь импорт электричества составил 1,1% всего электропотребления в стране, и около 70% импорта пришлось на Беларусь. 10% предоставила Россия.

Наибольший объем импорта пришелся на морозный февраль прошлого года. Однако после скандала вокруг импорта электричества из России и Беларуси с мая по ноябрь он был запрещен.

Но рекордные цены на газ и отсутствие запасов на украинских ТЭС вынудило Украину возобновить импорт электричества. Только из Беларуси, но в аварийном режиме.

В то время как украинские АЭС берут на себя главный "удар" обеспечения экономики электричеством, нагрузки пиковых часов с осени 2021-го покрывались именно импортом, и часто именно из Беларуси.

Отсутствие импорта электричества в нужный момент может привести к аварийным отключениям.

Если же отсоединение состоится, но обратно "присоединиться" уже не удастся, то, по оценкам Андрея Геруса, Украину ожидает дефицит электричества в 900 МВт-часов. Это больше, чем дают Киевские ТЭЦ-5 и 6, которые снабжают электричеством и теплом украинскую столицу.

С другой стороны, возвращение в общую систему с Беларусью и Россией - даже если речь идет только об энергетике - выглядит слишком фантастическим на фоне обстрелов украинских городов российскими силами.

Пока что официально "невозвращение" к российской и белорусской энергосистемам ни в правительстве, ни в "Укрэнерго" не комментируют. Возможно, работать в автономном режиме Украине придется до тех пор, пока она не присоединится к европейской энергетической системе.

Обозреватели также отмечают, что даже если Россия и Беларусь и не будут противодействовать возвращению Украины, не делать это было бы для Киева правильно даже с геополитической точки зрения. Тем более что ресурсы для этого пока действительно есть.