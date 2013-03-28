Вчені створили вакцину з "безпечного вірусу"

Виготовлення вакцин проти вірусних інфекцій є потенційно небезпечною справою. Тому виробники вакцин працюють в умовах посиленого контролю, щоб не допустити втечі патогену.

Британські вчені розробили якісно новий метод створення цілковито синтетичної вакцини, яка не залежить від використання справжніх вірусів інфекційних хвороб, а відтак є набагато безпечнішою.

Kрім того, прототип вакцини проти ящура (хвороби сільськогосподарських тварин. - Ред.) зробили стабільнішим.

Це означає, що вакцина не втрачає своїх властивостей навіть у неохолодженому вигляді, а відтак стане в пригоді для програм вакцинації у теплих країнах, наприклад, Африки.

Дослідження, опубліковане в журналі PLOS pathogens, стало результатом співпраці між вченими університетів Оксфорда і Редінга, інституту ветеринарних досліджень і державним синхротронним прискорювачем Diamond Light Source, що поблизу Оксфорда.

Те, що ми тут маємо, можна назвати Граалем вакцин від ящура. На відміну від традиційних вакцин, тут немає небезпеки повернення до інфекційної форми Дейв Стюарт, керівник проекту

Diamond - це прискорювальний комплекс, який розганяє у велетенському магнітному кільці електрони до швидкості, наближеної до швидкості світла.

Електрони виділяють енергію у вигляді рентгенівського випромінювання, яке збирається в "пучки". За допомогою цих пучків у лабораторіях досліджують будову вірусів у найдрібніших дателях.

Небезпека інфекції

Синхротрони вживалися для аналізу будови вірусів на рівні атомів і раніше, але завдяки технологічному поступу вчені отримали змогу створити стабільну синтетичну вакцину.

Image caption Так виглядає структура вірусу ящура

"Те, що ми тут маємо, можна назвати Граалем вакцин від ящура. На відміну від традиційних вакцин, тут немає небезпеки повернення до інфекційної форми, - сказав Дейв Стюарт, директор наукових програм об'єкту Diamond Light Source і професор структурної біології Оксфордського університету. - Ця праця матиме далекосяжні наслідки для розробки вакцин, а ця технологія стане в пригоді для подолання інших вірусів цієї родини, таких як поліовірус, який у Південно-східній Азії є ендемічним".

У межах цього дослідження вчені створили порожню вірусну оболонку, але без РНК-наповнення - генетичного матеріалу, за допомогою якого відтворюється патогенний вірус.

Дослідники також зуміли зміцнити структуру вірусної оболонки, за рахунок чого вакцина стала стабільнішою.

Випробування вакцини показало, що вона діяла при температурах до 56C протягом щонайменше двох годин.