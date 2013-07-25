Вчені наблизилися до лікування алергії на котів

Image caption Один з поширених алергенів - "котяча лупа"

Вчені з’ясували причини алергічних реакцій на котів, що дає надію на вдосконалення профілактичної медицини.

Група вчених з Кембриджського університету виявила, як імунна система людського тіла реагує на котячий алерген, який спричиняє такі симптоми як кашель та чхання.

Нові методи, що допоможуть заблокувати цей процес, дають надію на винахід ліків, які допоможуть алергікам, кажуть науковці.

Британська доброчинна медична організація Allergy UK заявила, що дослідження стало "великим кроком вперед" у розумінні того, як котячі алергени провокують алергічні реакції.

Ця нова інформація може прокласти шлях для лікування тих, хто страждає від алергії на котів і, потенційно в майбутньому, від алергії на собак чи на побутовий пил Доктор Клер Брайант, Кембриджський університет

Дослідження, яке очолювала доктор Клер Брайант з Кембриджського університету, вивчало протеїни, знайдені в часточках шкіри котів, відомих як "котяча лупа", що є найпоширенішою причиною алергії на котів.

Вчені з’ясували, що котячий алерген активує специфічні реакції в організмі, коли контактує зі звичайним мікробним токсином.

Це провокує сильну імунну реакцію в алергіків, що супроводжується такими симптомами як кашель, ускладнення дихання, чхання і нежить.

"Ми з’ясували, як алергічні протеїни котів активують імунні клітини алергіка, - розповіла доктор Брайант BBC News, - Завдяки тому, що ми зрозуміли цей механізм, ми можемо потенційно використовувати ліки, які зараз проходять клінічні випробування для лікування інших хвороб на кшталт сепсису, в тому числі для лікування і запобігання алергії на котів".

На думку Морін Дженкінс з Allergy UK, уникнути алергії на котів важко, адже молекули з алергенами легко переносяться на людському взутті та одязі.

"Ця нова інформація, що ідентифікує специфічний рецептор взаємодії в імунній системі, може прокласти шлях для лікування тих, хто страждає від алергії на котів і, потенційно в майбутньому, від алергії на собак чи на побутовий пил", - каже вона.

Алергічні реакції трапляються, коли імунна система занадто гостро реагує на те, що сприймає як небезпеку.

Замість того, щоб реагувати на шкідливі віруси чи бактерії, вона помилково приймає за них алергени на кшталт котячої лупи і провокує імунну реакцію.