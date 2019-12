Науковці розкрили секрет неприємного запаху коркового вина

Image caption Вино, заражене "корковою хворобою", має затхлий і неприємний смак

Науковці вважають, що закорковане вино може смакувати жахливо, тому що забруднювачі, які містяться у корку, послаблюють здатність носа відчувати запах.

Хімічна речовина під назвою трихлоранізол (ТХА) іноді потрапляє у корок, надаючи вину запах затхлої тканини або позбавляє напій його смаку.

Дослідники з японського університету Осаки кажуть, що це може бути результатом не поганого запаху самого ТХА, а того, що ця речовина блокує нюх.

Науковці хочуть використати отримані результати, аби знайти спосіб приховувати неприємні запахи.

TCA або "коркова хвороба" - кошмар виробників вина. Через нього вино тхне так жахливо, що його треба просто вилити. Спробувавши таке вино, клієнт навряд чи прийде знову.

Команда науковців досліджувала, як саме функціонує TCA, проаналізувавши як реагують на цю речовину нюхові рецептори тритонів і людей.

"Тривалий час вважалося, що TCA спричиняє збудження сенсорних клітин, що і викликає неприємні відчуття", - каже професор Хіроко Такеучі, з університету Осаки.

"Тим не менше, наші дані показують, що TCA пригнічує активність сенсорних клітин, ми також вважаємо, що це пригнічення може призвести до відчуття цвілевого запаху, який є характерною ознакою закоркованого вина", - додає він.

Науковці, які опублікували результати свого дослідження у журналі Proceedings of the National Academy of Science, вважають, що саме пригнічення здатності носа відчувати аромат в повітрі і призводить до уявного запаху цвілі, який вчені назвали "псевдо-нюховим відчуттям".

TCA може утворитися під час процесу стерилізації, зберігання, перевезення або старіння продукту.

"Після нашого відкриття, всі, кого стосуються ці процеси, звертатимуть більшу увагу на їхню роль, аби підвищити якість своєї продукції", - зазначає професор Такеучі.