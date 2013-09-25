Денний сон сприяє навчанню малих дітей

Image caption Вчені доводять користь денного сну для дітей дошкільного віку

Вчені вважають, що годинний сон дитини після обіду допомагає у навчанні, адже підвищує розумову активність.

Американські дослідники стверджують, що денний сон допомагає дітям від трьох до п’яти років краще запам’ятовувати дошкільні завдання.

Вчені з університету Massachusetts Amherst вивчали 40 малюків й розповіли про свої відкриття у записках Національної академії наук.

Позитивний ефект відзначили в другій половині дня після сну, а також наступного дня.

Автори дослідження стверджують, що їхні результати свідчать про критичну важливість денного сну для концентрації пам’яті та раннього навчання.

Коли дітям дозволяли денний сон після обіду, вони показували кращі результати у візуально-просторових завданнях у другій половині дня й наступного ранку, ніж без такого сну.

Після денного сну діти запам’ятовували на 10% більше інформації у порівнянні з випадками, коли такого сну не було.

Ретельне вивчення 14 додаткових малюків, які потрапили до лабораторії, виявило цікаві процеси у мозку під час сну.

Коли діти дрімали, в їхньому мозку зростала активність у тих областях, які пов’язані з навчанням та засвоєнням нової інформації.

Покращення пам’яті

"Фактично ми перші, хто надав докази важливості денного сну для дітей дошкільного віку", - розповіла керівник дослідження Реббека Спенсер.

"Наше дослідження показує, що денний сон допомагає дітям запам’ятати те, що вони вчили перед школою", - зауважує пані Спенсер.

Дослідження важливе, адже вихователі не мали згоди щодо важливості денного сну Доктор Роберт Скотт-Джап, Королівський коледж педіатрії та здоров'я дитини

Вона вважає, що якщо старшим дітям можна дозволяти пропускати денний сон, то малих дітей треба обов’язково до цього заохочувати.

"Давно було відомо, що короткий денний сон покращує мозкові процеси у дорослих, зокрема у лікарів, що працюють у нічну зміну. До цього часу ніхто досліджував цей аспект у малюків. Це важливо, адже вихователі не мали згоди щодо важливості денного сну", - розповів доктор Роберт Скотт-Джап з Королівського коледжу педіатрії та здоров’я дитини.

Він каже, що малюки кожен день отримують дуже багато інформації, адже постійно досліджують навколишній світ й починають ставати все більш незалежними.

"Щоб підтримувати активність їм потрібно 11-13 годин сну на день, що дає можливість їхньому активному розуму перепочинок та підзарядку. Ми знаємо, що денний сон може бути настільки ж важливим, як і нічний. Без нього вони будуть втомлені, забудькуваті й нездатні до концентрації", - вважає доктор Роберт Скотт-Джап.