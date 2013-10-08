Перша вакцина від малярії може з'явитися до 2015

Image caption Жертвами малярії щороку стають сотні тисяч людей

Британська фармацевтична компанія зараз намагається отримати дозвіл на першу у світі вакцину від малярії, тестування якої довели, що вона здатна зменшити кількість захворювань серед африканських дітей.

Експерти налаштовані оптимістично щодо першої такої вакцини за підсумками досліджень.

Щороку жертвами малярії в усьому світі стають сотні тисяч людей. Цю хворобу переносять паразити.

Науковці вважають, що основною зброєю проти малярії має бути ефективна вакцина.

Вакцина, яка називається RTS,S, майже вдвічі зменшила кількість випадків малярії серед маленьких дітей, а серед немовлят - на чверть.

Упродовж 18 місяців після вакцинації серед дітей у віці від 5 до 17 місяців кількість випадків малярії зменшилася на 46%. Однак серед малюків у віці від 6 до 12 тижнів захворюваність зменшилася лише на 27%.

Фармацевтична компанія GlaxoSmithKline розробляє вакцину разом із некомерційною організацією Path Malaria Vaccine Initiative за фінансової підтримки фонду Білла та Мелінди Гейтс.

Нинішнє дослідження вакцини було найбільшим клінічним дослідженням в Африці, в якому взяли участь близько 15 тисяч дітей у семи африканських країнах.

Результати були представлені на зустрічі у Дурбані (ПАР).

Британські фармацевти тепер готують документи на вакцину для подачі до Європейської медичної агенції (ЄМА).

Вакцину розробляли близько 30 років.

Якщо ЄМА видасть відповідну ліцензію на вакцину RTS,S, є шанс, що вже у 2015 році її може рекомендувати для використання Всесвітня організація охорони здоров'я.