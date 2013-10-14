Ракові хвороби коштують країнам ЄС мільярди

Ракові захворювання коштують країнам Європейського Союзу 125 млрд євро на рік - такі висновки першого загальноєвропейського аналізу економічних наслідків раку.

Британська благодійна організація Cancer Research UK зазначила, що рак є "велетенським тягарем" для країн ЄС.

Ці цифри, опубліковані у спеціалізованому виданні Lancet Oncology, охоплюють вартість ліків і медичного догляду за онкохворими, а також втрату заробітку самими хворими і членами їхніх родин.

Найдорожче коштує лікування раку легенів.

Група дослідників Оксфордського університету і Королівського коледжу Лондона проаналізували дані з кожної з 27 країн ЄС станом за 2009 рік.

Згідно з отриманими цифрами, загальна вартість лікування онкологічних хвороб становила 126 млрд євро, з яких 51 млрд - власне медичні витрати, включно з оплатою послуг лікарів і вартістю ліків.

Втрачена продуктивність праці - внаслідок хвороб чи передчасної смерті - коштувала економікам європейських країн ще 52 млрд євро, а вартість догляду родичів за онкохворими оцінили ще в 23 млрд євро.

Загалом заможніші країни на зразок Люксембургу чи Німеччини витрачають на лікування ракових захворювань, у перерахунку на одного пацієнта, більше, ніж країни Східної Європи - такі як Болгарія чи Литва.

Понад десята частина витрат на лікування раку припадає у Європі на рак легенів. Цей тип раку часто вражає молодших людей, тому великих збитків економіці завдає продуктивність, втрачена внаслідок передчасної смерті.

Інші проблеми

Однак набагато більше європейській економіці коштують деменція та серцево-судинні захворювання.

Оцінивши економічний тягар кількох захворювань, можна буде допомогти раціональніше виділяти державні кошти на такі хвороби, які найбільше коштують економіці і віддача від лікування яких буде найвища Рамон Луенго-Фернандес. Оксфордський університет

Дослідження, проведене серед країн ЄС тими самими науковцями, засвідчило, що лікування серцево-судинних хвороб, включно з гіпертонією і інсультом, щороку коштує європейській економіці 169 млрд євро, тоді як догляд за хворими на деменцію лише в 15 країнах Західної Європи коштує 189 млрд.

Деменція пов'язана з високими коштами довгострокового догляду, тоді як серцево-судинні хвороби мають такий широкий спектр різних захворювань, що від них потерпають набагато більше людей, ніж кількість європейців, які хворі на рак.

Один із дослідників, доктор наук Рамон Луенго-Фернандес із Центру досліджень економіки здоров'я Оксфордського університету, сказав: "Оцінивши економічний тягар кількох захворювань, можна буде допомогти раціональніше виділяти державні кошти на такі хвороби, які найбільше коштують економіці і віддача від лікування яких буде найвища".

Професор Річард Салліван з лондонського Королівського коледжу також наголосив на потребі практично використати висновки дослідження.

"Життєво необхідно, аби можновладці по всій Європі скористалися цією інформацією, щоби визначити ключові ділянки і зробити їх пріоритетними, - каже професор. - Ефективніше інвестування допоможе не допустити перевантаження державних систем охорони здоров'я, що знемагають під тягарем витрат на лікування раку, а в деяких країнах це допоможе поліпшити статистику одужань".