Image caption Навіть прості вправи, як ходіння сходами, можуть поліпшити здоров'я

Коли наш офіс переїхав з телевізійного центру до нової будівлі рік тому, я вирішив: не буду користуватися ліфтом. І відтоді я майже завжди дотримуюся цього рішення.

Це не так вже і важко - я працюю не в Shard (лондонський хмарочос, найвища будівля Європи. - Ред.). Щоб піднятися до моєї редакції, треба зробити всього 56 кроків гвинтовими сходами. Але з часом їх стає більше, якщо додати походи до інших частин будівлі, наприклад до редакції програми Panorama (четвертий поверх, 48 кроків), або студії World TV і кабінету візажиста (114 кроків).

Головна причина того, чому я це роблю - моя нетерплячість: ненавиджу чекати на ліфт. Зазвичай швидше пройтися пішки. Але, звісно, я також знаю, що це корисно.

Ходіння сходами офіційно класифікують як "енергійні вправи", це спалює більше калорій за хвилину, ніж біг підтюпцем, і покращує стан серцево-судинної системи та силу м'язів.

Очевидно ви спалюєте півтори калорії за кожні 10 кроків вгору і одну калорію за кожні 20 кроків вниз.

Тепер в інтернеті є ініціатива і спеціальний додаток StepJockey, створені для того, щоб заохочувати людей приносити своєму здоров'ю ту користь.

Зареєструвавшись в мережі, ви можете внести сходи свого офісу до сайту. Для цього потрібно підрахувати кількість кроків між кожним поверхом. Потім додаток обчислюватиме кількість калорій, які ви використовуєте, щоразу як приходите на роботу.

Якщо до цієї схеми долучиться ваша будівля, ви зможете бачити точки сканування StepJockey на сходових клітках кожного поверху, які можна використовувати для введення кількості сходів.

Трюк? Можливо. Але додатки для контролю за станом власного здоров'я є надзвичайно популярними і допомогли багатьом людям поліпшити їхній фізичний стан.

StepJockey підтримує департамент охорони здоров'я, її розробники отримують фінансування в рамках дослідницької ініціативи представників малого бізнесу.

Алан Баттергем, професор фізичної культури в університеті Teesside, сказав: "StepJockey допомагає людям забезпечити енергійну фізичну активність в їх повсякденному житті і є чудовим, ефективний способом збільшити покращити форму та контроль ваги".

"Ходіння сходами - це також напрочуд потужна форма фізичних вправ і має переваги, які виходять за межі втрати ваги. Це знижує ризик хронічних захворювань, включно з серцево-судинними захворюваннями, діабетом, остеопорозом і раком молочної залози та товстої кишки", - додав він.

Мер Лондона Борис Джонсон сказав: "Ця ініціатива є відмінним поєднанням старомодного здорового глузду і розумних технологій для слідкування та стимулювання".

Звичайно, це необхідно. Кількість людей у Великобританії, які страждають від ожиріння, потроїлася всього за 25 років. Лише третина дорослих в Англії виконують рекомендовану тижневу норму у 2,5 годин і більше помірної фізичної активності, як їзда на велосипеді або швидка хода.

Навіть невелика кількість фізичних вправ може бути корисною для здоров'я. Тож якщо ви побачите знак StepJockey поруч зі сходами у вашому офісі - ви знаєте, що робити.