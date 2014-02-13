У Бельгії дозволили евтаназію для дітей

Копирайт изображения n Image caption Більшість із тих, хто просить про евтаназію, хворіють на рак

Бельгійський парламент проголосував за те, щоб поширити дію закону про евтаназію на смертельно хворих дітей.

Відповідний законопроект підтримали 86 депутатів Палати представників, 44 були проти, 12 - утрималися.

У грудні цей документ вже підтримала верхня палата парламенту, і тепер його має підписати король. Але, на думку спостерігачів, це швидше формальність.

Таким чином, Бельгія стане першою в світі країною, де повністю зняті вікові обмеження на евтаназію.

Це нововведення, за словами кореспондента BBC в Брюсселі Дункана Кроуфорда, має широку підтримку в суспільстві.

Чинний закон, який дозволяє евтаназію смертельно хворих, котрим виповнилося 18 років, був ухвалений у 2002 році.

Етична дилема

Напередодні голосування в бельгійському парламенті точилися запеклі суперечки.

Противники евтаназії стверджували, що новий законопроект обмежує права дітей, бо вони не можуть самостійно ухвалювати подібні рішення.

Прихильники цієї практики вважають, що вона дозволить покласти край нестерпним стражданням дитини.

Лідери християнської, мусульманської та єврейської спільнот озвучили "велику стурбованість" тим, що евтаназія може стати "рутинною".

Новий законопроект передбачає, що евтаназію можуть дозволити за таких умов:

Маленький пацієнт повинен усвідомлювати своє рішення і розуміти сенс евтаназії.

Запит повинні схвалити батьки дитини та лікарі.

Хвороба має бути смертельною.

Дитина має відчувати сильний біль, який неможливо зняти.

Група бельгійських педіатрів восени минулого року звернулася до парламентарів із проханням підтримати законопроект.

"Досвід свідчить, що у випадках важких захворювань і неминучої смерті діти дуже рано виявляють зрілість суджень. Часто вони набагато краще здатні висловити своє ставлення до життя, ніж здорові дорослі люди", - йшлося в листі лікарів.

У 2012 році в Бельгії зареєстровані 1432 випадки евтаназії - на чверть більше, ніж у 2011 р.

Більшість із тих, хто вибрали евтаназію, були старші за 60 років і хворіли на рак в останній стадії.