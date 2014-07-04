Дитяче ТБ переповнене згадками про фаст-фуд

Image caption Дитячі програми "рясніють" згадками нездорової їжі

Нездорова їжа "надзвичайно" часто з’являється в дитячих телепередачах, стверджують дослідники.

У Великій Британії реклама фаст-фуду під час дитячих телепередач обмежена.

Але в самих передачах існує "перекіс" у бік нездорової їжі, показує дослідження, опубліковане в журналі "Архів дитячих хвороб".

За словами учасників Кампанії за здорове дитяче харчування, дітей буквально бомблять привабливими образами нездорової їжі.

Реклама їжі з високим вмістом жиру, солі та цукру, спрямована на дітей віком до 16 років, у Британії заборонена.

Команда вчених університету Лімерика, що в Ірландії, проаналізували декілька годин дитячих телепередач, які транслюють ВВС та ірландський державний канал RTE.

Вчені дійшли висновку, що 48% їжі, яку показували в передачах підпадає під категорію "нездорової", наприклад, солодощі чи шоколад, в той час як напої з високим вмістом цукру становили чверть усіх напоїв, що з’являлися на екрані.

Професор Клода О’Горман з університету Лімерика сказала ВВС: "Мі були здивовані кількістю та якістю їжі, яка постійно з’являлася в передачах".

За її словами, в передачах показувалося споживання фаст-фуду без жодних наслідків для здоров’я.

"У цих програмах підлітки після школи ідуть до кафе або ресторану швидкого харчування та споживають велику кількість солодкої або жирної їжі, але і надалі залишаються стрункими та щасливими, а це нереалістично", - каже професор.

Водночас до кінця не зрозумілий вплив таких програм на глядачів.

Копирайт изображения houin Image caption Герої телепрограм їдять нездорову їжу, а це спонукає дітей намагатися їх копіювати

Попередні дослідження вказують на зв’язок між рекламою та розвитком у дітей "спорідненості з брендом", що змушує їх споживати певні продукти.

"Ми доходимо висновку, що діти можуть бути схильні до споживання фаст-фуду в цілому", - каже пан О’Горман.

Аби довести, чи це правда, необхідно проводити подальші дослідження.

Професор закликала батьків, лікарів, та контрольні органи уважніше ставитися до кількості фаст-фуду в дитячих телепередачах.

Малкольм Кларк, координатор кампанії, каже: "Шкода, що замість того, щоб просувати позитивне бачення здорового харчування, дитяче телебачення так безвольно віддзеркалює тенденції до розвитку ожиріння, які нас оточують в повсякденному житті".

Ми хочемо, аби уряд захистив наших дітей, впровадивши суворіші правила, наприклад заборона реклами фаст-фуду в телебаченні перед 21 годиною, або розробка системи, яка б захистила дітей від інтернет реклами Малкольм Кларк, координатор Кампанії за здорове дитяче харчування

"Дітей бомбардують привабливими образами нездорової їжі та напоїв протягом цілого дня – в інтернеті, з білбордів, в журналах, магазинах та значною мірою на телебаченні", - каже він.

"Все це є частиною втілення в життя ідеї, що це нормально споживати напої чи продукти з високим вмістом цукру, яку просуває харчова індустрія, - пояснює Малкольм Кларк. - Ми хочемо, аби уряд захистив наших дітей, впровадивши суворіші правила, наприклад заборона реклами фаст-фуду на телебаченні перед 21 годиною, або розробка системи, яка б захистила дітей від інтернет-реклами".

Представник ВВС заявив: "Ми транслюємо багато програм, що заохочують здорове харчування дітей та допомагають їм зрозуміти, звідки береться їжа, наприклад "Я можу готувати", "Неймовірна їжа" та Blue Peter".