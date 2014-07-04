Дитяче ТБ переповнене згадками про фаст-фуд
Нездорова їжа "надзвичайно" часто з’являється в дитячих телепередачах, стверджують дослідники.
У Великій Британії реклама фаст-фуду під час дитячих телепередач обмежена.
Але в самих передачах існує "перекіс" у бік нездорової їжі, показує дослідження, опубліковане в журналі "Архів дитячих хвороб".
За словами учасників Кампанії за здорове дитяче харчування, дітей буквально бомблять привабливими образами нездорової їжі.
Реклама їжі з високим вмістом жиру, солі та цукру, спрямована на дітей віком до 16 років, у Британії заборонена.
Команда вчених університету Лімерика, що в Ірландії, проаналізували декілька годин дитячих телепередач, які транслюють ВВС та ірландський державний канал RTE.
Вчені дійшли висновку, що 48% їжі, яку показували в передачах підпадає під категорію "нездорової", наприклад, солодощі чи шоколад, в той час як напої з високим вмістом цукру становили чверть усіх напоїв, що з’являлися на екрані.
Професор Клода О’Горман з університету Лімерика сказала ВВС: "Мі були здивовані кількістю та якістю їжі, яка постійно з’являлася в передачах".
За її словами, в передачах показувалося споживання фаст-фуду без жодних наслідків для здоров’я.
"У цих програмах підлітки після школи ідуть до кафе або ресторану швидкого харчування та споживають велику кількість солодкої або жирної їжі, але і надалі залишаються стрункими та щасливими, а це нереалістично", - каже професор.
Водночас до кінця не зрозумілий вплив таких програм на глядачів.
Попередні дослідження вказують на зв’язок між рекламою та розвитком у дітей "спорідненості з брендом", що змушує їх споживати певні продукти.
"Ми доходимо висновку, що діти можуть бути схильні до споживання фаст-фуду в цілому", - каже пан О’Горман.
Аби довести, чи це правда, необхідно проводити подальші дослідження.
Професор закликала батьків, лікарів, та контрольні органи уважніше ставитися до кількості фаст-фуду в дитячих телепередачах.
Малкольм Кларк, координатор кампанії, каже: "Шкода, що замість того, щоб просувати позитивне бачення здорового харчування, дитяче телебачення так безвольно віддзеркалює тенденції до розвитку ожиріння, які нас оточують в повсякденному житті".
"Дітей бомбардують привабливими образами нездорової їжі та напоїв протягом цілого дня – в інтернеті, з білбордів, в журналах, магазинах та значною мірою на телебаченні", - каже він.
"Все це є частиною втілення в життя ідеї, що це нормально споживати напої чи продукти з високим вмістом цукру, яку просуває харчова індустрія, - пояснює Малкольм Кларк. - Ми хочемо, аби уряд захистив наших дітей, впровадивши суворіші правила, наприклад заборона реклами фаст-фуду на телебаченні перед 21 годиною, або розробка системи, яка б захистила дітей від інтернет-реклами".
Представник ВВС заявив: "Ми транслюємо багато програм, що заохочують здорове харчування дітей та допомагають їм зрозуміти, звідки береться їжа, наприклад "Я можу готувати", "Неймовірна їжа" та Blue Peter".