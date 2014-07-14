Третини випадків хвороби Альцгеймера можна уникнути

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Одному із трьох випадків хвороби Альцгеймера у світі можна запобігти, свідчать результати дослідження науковців з Кембриджського університету.

Згідно з цими даними, основними факторами ризику для виникнення захворювання є малорухомий спосіб життя, куріння, депресія і низький рівень освіти.

У своїй статті в журналі Lancet Neurology команда науковців з Кембриджа після масштабного аналізу назвала сім основних факторів ризику для виникнення хвороби Альцгеймера.

До них належать:

діабет;

гіпертонія у зрілому віці;

ожиріння у зрілому віці;

брак фізичної активності;

депресія;

куріння;

низький рівень освіти.

Науковці з'ясували, що третина випадків хвороби Альцгеймера може бути пов'язана з таким фактором, як спосіб життя, який можна змінити: наприклад, відсутність фізичних вправ або куріння.

Потім дослідники вивчили, як зміна цих факторів може вплинути на кількість майбутніх випадків захворювання.

Вони виявили, що за рахунок зниження кожного з факторів ризику на 10%, до 2050 року можна було б запобігти майже дев'ятьом мільйонам випадків захворювання.

За теперішніми оцінками, до 2050 року з хворобою Альцгеймера житимуть понад 106 мільйонів людей у всьому світі - це більше, ніж утричі перевищує кількість хворих на це захворювання у 2010 році.

Здоровіша старість

"Хоч єдиного способу лікування деменції й немає, ми, можливо, здатні зменшити ризик розвитку деменції в літньому віці... Лише збільшення фізичної активності, наприклад, може знизити рівень ожиріння, гіпертонії й діабету, і, таким чином, уберегти деяких людей від розвитку слабоумства", - каже професор Керол Брейн з Інституту охорони здоров'я при Кембриджському університеті.

За словами доктора Саймона Рідлі з британської доброчинної організації Alzheimer's Research UK, науковцям належить ще багато чого дізнатися про цю хворобу:

"Хоча вік є найбільшим фактором ризику для більшості випадків розвитку хвороби Альцгеймера, існує низка факторів, пов'язаних зі способом життя та загальним станом здоров'я, які можуть збільшити або зменшити шанси людини захворіти", - каже він.

Втім, науковці досі не повністю зрозуміли, яким чином ці фактори пов'язані з настанням хвороби Альцгеймера, зауважив доктор Рідлі.