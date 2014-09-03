Чому Захід потерпає від алергій?

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Алергени оточують нас зусібіч, але не всі люди до них вразливі

Кожен третій британець потерпає від алергії. Від квіткового пилку до латексу, від арахісу до домашніх тварин - різноманітні алергії щороку доводять до лікарні близько 20 тисяч мешканців Британії.

Але у минулих поколінь такої епідемії не було. Чому ж люди раптово стали алергіками?

Науковці роками пропонували – і спростували – різні теорії; але сьогоднішні дані дають підстави сподіватися, що корінь зла нарешті знайшли.

Журналісти програми Horizon каналу BBC Two провели випробування їхньої теорії.

Кожен із нас, від маківки до кінчиків пальців, вкритий бактеріями, і саме з ними науковці пов'язують зростання нашої вразливості до алергенів.

Сім'ї під мікроскопом

Бактерій, які населяють нашу шкіру, слизові оболонки і нутрощі, у 10 разів більше, ніж наших власних клітин. І вони, імовірно, відіграють ключову роль у тренуванні нашої імунної системи. Зміни у способі життя впливають на ці мікроорганізми, і, як наслідок, ми маємо алергії.

Щоб побачити, чи підтверджується ця теорія на практиці, програма Horizon вивчила життя двох родин, які мають дітей-алергіків.

Восьмирічний Джо із першої родини страждає на важку форму астми, сінну гарячку, екзему і алергію на горіхи, домашніх тварин та пилових кліщів.

Image caption Восьмирічний Джо має тяжку форму астми

У чотирирічного Морґана з другої сім'ї список алергій здається безкінечним. окрім важкої форми екземи і сінної гарячки, він має алергію на молочні продукти, горіхи, сою, плоди ківі, авокадо й банану, латекс, котів, собак і коней.

Обидві сім'ї погодилися здати бактеріальні аналізи зі шкіри, внутрішніх органів і навіть речей зі своїх домівок, сподіваючись, що це допоможе прояснити причину напастей.

Результати вражають. Як і у більшості громадян західного світу, у членів цих родин були набагато менше бактерій (і ззовні, і всередині) порівняно з представниками традиційних народностей із країн, що розвиваються.

Наприклад, в одній спільноті, яка живе мисливством і збиральництвом, люди носять на собі значно різноманітніші бактерії – і лише один із півтори тисячі страждає на алергію (порівняно з кожним третім у Великій Британії).

Схоже, західне життя змінює наш бактеріальний фон і робить нас більш вразливими до алергій. Але які саме фактори в цьому винні?

"Підозрюваних" багато, але велике значення має те, як ми виховуємо дітей.

Сьогодні чверть британських немовлят з'являється на світ за допомогою кесаревого розтину. Але одне норвезьке дослідження показало, що ймовірність астми у "кесаренят" на 52% вища, ніж у дітей, які народились природним шляхом.

Шкода від антибіотиків

Вчені вважають, що бактерії, з якими немовлята "зустрічаються" у пологових шляхах, якось сприяють їхньому захисту від алергій. І навпаки, із поширенням кесаревих розтинів, можливо, зростає і схильність до алергій.

Але моментом народження все не вичерпується.

Найпоширеніші алергени Пилок рослин.

Домашні пилові кліщі.

Пліснява.

Оси та бджоли.

Домашні тварини (коти, собаки тощо).

Промислові та побутові хімічні засоби.

Продукти харчування, наприклад молоко, горіхи, яйця.

На сьогодні відомо, що грудне молоко містить до 900 видів бактерій. Можливо, це пояснює той факт, що немовлята, яких годували виключно груддю, менше потерпають від алергій.

Одна із найбільших загроз для бактерій, які захищають нас від алергій, – антибіотики. Ці ліки, покликані рятувати, часто вбивають наші корисні бактерії.

Дослідники з Королівського коледжу Лондона і Фундації Ґая і св. Фоми Національної служби охорони здоров'я, спільно з Університетом Ноттінгема та Королівським шпиталем Абердіна, встановили, що вживання антибіотиків у ранньому віці може підвищити ризик виникнення екземи на 40%.

Також на бактерії впливає спосіб виховання.

Відстежуючи те, як проходить день двох сімей, журналісти Horizon з'ясували, що вони в середньому 91% часу проводять у приміщенні. Це типово для багатьох британських сімей. Через сидячий спосіб життя ми не знайомимось з розмаїттям бактерій, які живуть на рослинах і кружляють у повітрі.

Отже, не виключено, що найпростіший спосіб запобігти алергіям – це бувати на свіжому повітрі. Гуляти з собакою, пішки ходити до школи - що б це не було, всі дані підтверджують: прогулянки і свіже повітря приносять користь.

"Старі друзі"

Одне дослідження показало, що якщо біля вашого будинку росте багато рослин і квітів, на вашій шкірі буде більше видів бактерій, а отже, ви будете менш схильні до алергій.

Професор Ґрем Рук з Університетського коледжу Лондона називає ці бактерії "старими друзями" і не сумнівається в тому, що вони важливі для здоров'я.

"Можна сказати, що найважливіше досягнення медицини за останні сто років – це усвідомлення людини як екосистеми, яка дуже залежна від мікроорганізмів", - каже він.

Відкриття того факту, що нашу імунну систему складають "дружні" бактерії, справді революційне і варте того, щоб ви переглянули свої знання про харчування і роботу вашого організму, – ось висновок, які зробили автори програми Horizon на основі найновіших досліджень у цій галузі.