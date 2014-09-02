Ice bucket challenge: чого досяг флешмоб із обливанням

Медіа активно висвітлюють кампанію з обливанням холодною водою під назвою Іce bucket challenge. Чого ж насправді вдалося досягнути флешмобу?

Формат акції дуже простий: людина виливає собі на голосу відро води, в якому плавають кубики льоду. Потім вона кидає виклик знайомим, яким пропонує зробити те саме.

У соцмережі Facebook завантажені понад 2,4 млн відео, пов'язаних з цією кампанією. 28 млн людей завантажили, прокоментували або "лайкнули" такі пости.

На сайті обміну знімками Instagram розміщено 3,7 млн відео з хештегом #ALSicebucketchallenge і #icebucketchallenge. Джастін Бібер тут став найбільш популярним, набравши близько мільйона "лайків".

Мета флешмобу - зібрати кошти і підвищити обізнаність людей про асоціацію з вивчення бічного аміотрофічного склерозу.

З 29 липня по 28 серпня цього року вона отримала пожертви у розмірі 98,2 млн доларів. Для порівняння, за той самий період минулого року пожертвували лише 2,7 млн доларів.

Зростання кількості пожертв відчули й інші благодійні організації.

Британська організація WaterAid, яка допомагає жителям бідних країн отримати доступ до чистої води, також відчула сплеск пожертвувань. Одного дня вона отримала 47 тисяч фунтів - це на 50% більше, аніж впродовж будь-якого дня раніше.

Гроші надійшли частково від тих людей, які засуджують марнування води під час Іce bucket challenge.

Обізнаність зросла

Ще одна мета кампанії - підвищити обізнаність людей про бічний аміотрофічний склероз (БАС).

"Як ви думаєте, Анна Вінтур, Кейт Мосс і Вікторія Бекхем говорили про БАС кілька місяців тому? Я дуже сумніваюся в цьому", - каже Шеннон Мюррей, актор, письменник і активіст із захисту права інвалідів.

Уявлення про сплеск інтересу до захворювання можуть дати запити в Google. Кількість запитів щодо БАС і хвороби Лу Геріга - альтернативна назва хвороби у США - різко зросла з 13 серпня і 21 серпня досягла піку. Відтоді вона постійно знижуються.

З 1 серпня по 27 серпня було понад 2,7 млн переглядів сторінки БАС у Вікіпедії. За попередні 12 місяців, згідно з даними компанії Dataviz, її відвідали близько 1,66 млн користувачів.

Тож, можна сказати, що обізнаність зросла.

Втім, компанія здобула і критиків, які скептично оцінюють процес збору коштів.

Вони відзначають, що вигоду отримує переважно лише один напрямок. На думку інших, звичайні люди, які жертвують кошти на щось одне, перестають їх давати на інші напрямки.

Іншими словами, наш ментальний бюджет на благодійність має межу.

Бічний аміотрофічний склероз (БАС)

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Також відомий як хвороба моторних нейронів, а у США - як хвороба Лу Геріга, - за іменем знаменитого бейсболіста, який помер від цього захворювання.

Рідкісний стан, при якому ушкоджуються частини нервової системи, який прогресує і зазвичай призводить до атрофії м'язів.

Виникає, коли нервові клітини в головному і спинному мозку, які називаються моторними нейронами, перестають працювати належним чином; по мірі того, як стан прогресує, хворим стає дедалі важче виконувати базові рухи - ходити, говорити, ковтати і дихати.

Тривалість життя близько половини хворих на БАС - 3-4 роки від моменту діагностування, однак дехто може жити 10 і більше років, наприклад професор Стівен Гокінг (на фото) живе із БАС вже 51 рік.

Джерело: британська Національна служба охорони здоров'я