Ебола - "найсерйозніша загроза після СНІДу"

Копирайт изображения Getty Image caption Директор американського урядового Центру контролю за хворобами Томас Фріден каже, що в Африці упустили шанс для профілактики

Поширення вірусу Ебола у Західній Африці не можливо порівняти із жодною іншою хворобою відтоді, як з'явився ВІЛ/СНІД - заявив директор американського урядового Центру контролю за хворобами Томас Фріден.

Проте, за словами лікаря, швидка міжнародна відповідь на цей виклик здатна запобігти тому, аби лихоманка Ебола не стала "другим СНІДом".

Про це Томас Фріден заявив, виступаючи на форумі Світового банку. Він також твердить, що поширення Еболи - одна із найсерйозніших криз, яку він бачив за своє професійне життя.

"Я би сказав, що за 30 років, які я працюю у громадській медицині, подібною до цієї кризи була лише ситуація із СНІДом", - заявив він.

Через поширення Еболи вже померли 3 680 людей, переважно у Західній Африці. Понад дві сотні із них - медичні працівники.

У четвер у медичному центрі в Монровії від Еболи помер лікар Табан Дада. Угандієць за походженням, він працював у найбільшій лікарні у Ліберії - Меморіальному центрі Джона Кеннеді.

Його смерть стала четвертою смертю серед ліберійських лікарів від початку поширення Еболи.

Тим часом іспанська медсестра Тереза Ромеро, яка стала першою людиною поза межами Західної Африки, яка заразилася на Еболу, почувається гірше. Про це повідомило керівництво шпиталю, де вона перебуває. Її брат каже, що лікарі намагаються полегшити її проблеми із диханням. Обидва лікарі, що опікуються Терезою Ромеро, також перебувають під медичним наглядом.

"Укорінення в столицях"

ЄС оголосив про плани розробити систему евакуації міжнародних працівників із країн, уражених Еболою, у разі, як у них помітні симптоми хвороби.

Ця система дозволить, аби пацієнти могли дістатися до європейської лікарні "обладнаної для лікування захворювання" впродовж 48 годин, - йдеться у заяві Єврокомісії.

Очікується, що цей крок полегшить залучення європейських медиків до роботи в регіонах поширення хвороби у Західній Африці.

Image caption Вірус Ебола вже забрав понад 3500 життів у Західній Африці

Водночас нігерійський уряд оголосив, що 200 лікарів із цієї країни готові долучитися до медиків у Ліберії, Сьєрра-Леоне та Гвінеї, аби посилити міжнародні зусилля із боротьби з Еболою.

Нігерія, де було підтверджено 7 смертей від цього вірусу, здається, успішно припинила її поширення, - повідомляє кореспондент ВВС у Абуджі.

Заступник голови Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) Брюс Алівард заявив, що Ебола "вкорінилася у столицях" країн, найбільш уражених хворобою, і "прогресує у будь-яких умовах".

Виступаючи у Вашингтоні, представник ВООЗ заявив, що уряди цих країн зіштовхнулися із складним завданням, оскільки мають не приховувати серйозність небезпеки, але й не повинні роздмухувати паніку.

Влада США також запровадила нові заходи безпеки у всіх аеропортах, куди прибувають літаки із уражених вірусом африканських країн. 8 жовтня у лікарні американського штату Техас помер пацієнт, який був першою людиною, у якої виявили вірус Ебола на території США. Томас Данкан заразився цією інфекцією у себе на батьківщині в Ліберії перед приїздом до США.

Ебола почала поширюватися від березня цього року у країнах Західної Африки. Зараження вірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом від хворої людини чи тварини. Першими симптомами є підвищена температура, біль у м'язах та горлі, а також головний біль. Згодом з'являються нудота, діарея та кровотеча, інколи із очей та рота.

Наразі ліцензованих ліків проти Еболи немає, але кілька препаратів перебувають на стадії розробки.