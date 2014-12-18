Ожиріння може вважатися інвалідністю - суд ЄС

Копирайт изображения PA Image caption Рішення Європейського суду викличе зміни в робочому процесі, вважають експерти

Ожиріння у певних випадках може вважатися інвалідністю - такого висновку дійшли представники найвищої судової інстанції ЄС.

Європейський суд розглядав справу громадянина Данії, який оскаржував своє звільнення з посади в дитячому садочку як несправедливе, бо його нібито звільнили через огрядність.

У рішенні суду сказано, якщо надмірна вага здатна перешкоджати "повній та ефективній участі" людини в робочому процесі, то її можна вважати непрацездатною.

Рішення суду є обов'язковим для виконання у всіх країнах ЄС.

Судді заявили, що сама по собі огрядність не є інвалідністю. Однак, якщо людина у зв'язку з ожирінням потерпає від довготермінової втрати працездатності, тоді на неї поширюється дія законодавства про інвалідність.

Позивачем у цій справі був вихователь Карстен Калтофт, який важить 160 кг.

Він подав позов проти свого свого колишнього працедавця, місцевої влади Біллунна, яка чотири роки тому звільнила його з роботи, де він пропрацював 15 років.

Офіційним приводом до звільнення стало скорочення кількості дітей у дошкільному закладі, в якому пан Калтофт працював.

Сам він вважає, що його звільнили через вагу.

"Жодних проблем"

Цього року в інтерв'ю BBC він назвав недостовірними твердження, ніби він занадто товстий, щоби нагнутися і зашнурувати дітям черевики.

"Я можу сісти на підлогу і гратися з дітьми, у мене з цим немає жодних проблем, - казав звільнений вихователь. - Я не вважаю себе інвалідом. Не можна звільняти когось із роботи через огрядність, якщо це не позначається на тому, як вони працюють".

Суди Данії звернулися до Європейського суду за розтлумаченням того, чи можна вважати зайву вагу інвалідністю.

Постанова Європейського суду, яка полягає в тому, що в певних випадках огрядність може підпадати під поняття "інвалідність", поширюється на судові системи всіх 28 країн ЄС.

Суди Данії змушені будуть переглянути справу пана Калтофта, щоби визначити, чи його огрядність можна класифікувати як інвалідність.

"Ширші стільці"

Джейн Девілль Алмонд, голова Британського товариства боротьби з ожирінням, каже, що зайву вагу не варто класифікувати як неповну працездатність.

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"Як на мене, якщо працедавці будуть змушені забезпечувати своїм працівникам ширші крісла, більші столи, більші місця для паркування автомобілів тощо, то від цього всі лише програють, - сказала вона в інтерв'ю ВВС. - [Рішення] натякає на те, що люди не мають контролю над своєю вагою, замість того, щоби заохочувати їх змінити поведінку".

Пол Каллаган з міжнародної юридичної фірми Taylor Wessing каже, що постанова Європейського суду не міняє британського законодавства.

"Європейський суд постановив, що сама по собі огрядність не становить інвалідності, однак наслідки зайвої ваги можуть з часом призвести до цього, - сказав експерт з питань трудового права ВВС. - Працівники, які потерпають від болів у суглобах, депресії чи діабету, як наслідку їхньої зайвої ваги, підпадають під дію Рамкової директиви ЄС про рівні права і не можуть бути звільнені з роботи через їхню вагу".

Обов'язки працедавців

Одрі Вільямс, спеціаліст із трудових відносин юридичної фірми Eversheds, каже, що огрядність не може бути єдиною підставою для інвалідності.

За її словами, постанова суду збільшить усвідомлення працедавців, що вони мають обов'язки перед своїми огрядними працівниками на їхньому робочому місці.

Мова про забезпечення належних умов праці, доступу на робоче місце тощо.

Однак Там Фрай з організації Національний форум огрядності каже, що постанова Європейського суду призведе до багатьох незручностей для британських працедавців.

"Їм доведлеться міняти меблі, двері і все, що потрібно для дуже великих людей, - каже експерт. - Гадаю, це викличе певні тертя на роботі між огрядними працівниками і їхніми колегами".

У Британії від зайвої ваги потерпає кожна четверта людина.