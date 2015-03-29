Майкл Мослі: чому я спробував власну кров

Image caption Майкл Мослі готує кров'янку із власною кров'ю для дослідження

Людська кров – надзвичайна речовина, яка одночасно живить, підтримує, захищає і оновлює наш організм.

Попри десятиліття наукових досліджень, ми лише починаємо використовувати усі її потенційні властивості.

Майкл Мослі провів із своєю кров’ю кілька ретельних експериментів.

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У 1897 році вийшов друком роман Брема Стокера "Дракула", що роздув і без того не вщухлий інтерес до кровопивць-вампірів. У романі граф Дракула п’є людську кров і обертається з опецькуватого сивоволосого дідуся на атлетичного брюнета.

Роман Стокера, як і його попередники (наприклад, "Кармілла" - новела про вампірку-лесбійку), черпали натхнення з багатовікових міфів навколо крові, понад усе – потужної властивості цілити й відновлювати, яку їй здавна приписували.

У Стародавньому Римі хворим, особливо епілептикам, радили відвідувати гладіаторські бої, сподіваючись, що вони вилікуються від своїх хвороб, якщо вип’ють крові щойно загиблого гладіатора.

У наступні століття лікарі змінили свої рекомендації від споживання крові до кровопускання, але продовжували вірити, що кров може оновлювати і омолоджувати людський організм.

Як каже легенда, графиня Елізабет Баторі, що жила в Угорщині у XVI столітті, приймала ванну у крові 650 вбитих дів, сподіваючись, що молода кров допоможе їй втримати швидкоплинну молодість.

Але ж це якась нісенітниця! Чи ні?

Кровопускання

Майже дві тисячі років кровопускання було стандартною медичною процедурою

У середньовіччя, кровопускання проводив цирульник – той же фахівець, що стриг і голив людей

На традиційних "перукарських стовпах" білий колір символізує чисті бинти, а червоний – кров

У цирульників зверху завжди стояла миска з п’явками, а нижче – миска для крові

Перший президент США Джордж Вашингтон – один з багатьох тих, хто помер від надмірного кровопускання під наглядом лікаря

Випуск "перегрітої крові" позбавляв пацієнта і білих кров’яних клітин (лейкоцитів), незамінних у боротьбі з інфекціями

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Вже кілька десятиліть переливання крові допомагає рятувати людям життя.

Безперечно, кров сама по собі є дуже поживною. Для наочного підтвердження цього факту я вирішив зробити кров'яну ковбасу з власної крові та з’їсти його.

Кров багата на залізо, білок і вітамін С – і до того ж досить калорійна. У ній вдвічі більше калорій на одиницю об’єму, ніж, скажімо, у пиві.

Сподіваюсь, що ми зможемо виявити у крові фактори молодості і старіння, а тоді навчимося стимулювати перші і знижувати другі Солом Вілледа, біолог з університету Каліфорнії

Та легенди стверджують, що свіжа кров не просто живить, але й значно оновлює людину. І схоже, що сучасна наука це підтверджує, принаймні щодо переливань.

Кілька місяців тому я познайомився з доктором Солом Вілледа, біологом з університету Каліфорнії, який досліджував незвичне наукове питання: що буде, якщо вводити старим мишам кров молодих мишей? При цьому стару кров не просто замінювали молодою, а розбавляли, з тим щоб молода покращила її якість.

Після ін’єкцій молодої крові старі миші демонстрували значно кращу пам'ять у виконанні різних завдань, наприклад, як вони знаходили дороги назад до нірки.

Image caption Миша праворуч, яка отримала молоду кров, швидко знайшла дорогу додому, на відміну від старої миші ліворуч

Вплив молодої крові на старий мозок особливо вражає, якщо розглянути безпосередньо мозкові клітини. Коли миші (як і люди) старіють, нейрони їхнього мозку стають схожі на старий зів’ялий арахіс.

Але коли мозок літніх мишей отримав молоду кров, нейрони почали формувати нові зв’язки і стали подібності до нейронів молодих мишей-розумах.

Пан Вілледа вважає, що у молодій крові міститься щось таке, що активує у старих мишей стовбурові клітини, які починають формувати нові, молоді нейрони.

Хоча більшість експериментів досі обмежувалась гризунами, у Стенфордському університеті почалось експериментальне лікування пацієнтів з першими ознаками хвороби Альцгеймера, яким роблять ін’єкції крові молодих добровольців.

Тож чи уявляє пан Вілледа той час, коли літнім людям з поганою пам’яттю регулярно вводитимуть чужу кров?

"Сподіваюсь, що ми зможемо виявити у крові фактори молодості і старіння, а тоді навчимося стимулювати перші і знижувати другі, - відповідає учений. - Гадаю, це буде набагато кращий, більш контрольований спосіб".

Зрозуміло, що мені не дозволили взяти участь в експериментальному лікуванні, та й мої діти, на диво, відмовились віддати мені свою кров. Тоді я спробував на собі іншу процедуру омолодження на основі крові – ін’єкцію плазми, збагаченої тромбоцитами (platelet rich plasma, PRP). Народна назва цієї процедури – "вампірська підтяжка".

Image caption Майклу Мослі роблять "вампірську підтяжку шкіри"

Популяризована зірками на кшталт Кім Кардашян, процедура полягає у тому, що в людини беруть кров, з крові центрифугою дістають плазму і далі вводять шприцом у обличчя. Як не дивно це може здатися, цей метед для загоєння і відновлення тканин – гаряча тема у сьогоднішній науці.

Дженет Гедфілд, директор компанії Biotherapy Services, що досліджує PRP, каже, що ця речовина вже багато років використовується у лікуванні ран і спортивних травм. Серед прихильників цього методу – гравець у гольф Тайґер Вудс і тенісист Рафаель Надаль.

Нещодавно дотичне дослідження провели у Королівській лікарні Лондона: медики намагалися з’ясувати, чи сприятиме збагачена плазма загоєнню ран у хворих на діабет другого типу - адже у цих людей рани особливо складно загоюються. Наразі, результати ствердні.

Ніхто не знає, як саме це відбувається, але дослідження, опубліковане кілька років тому у Журналі пластичної і реконструктивної хірургії показало, що екстрагування плазми за допомогою центрифуги вивільняє у неї значну кількість чинників росту, що сприяють загоєнню ран і формуванню колагену.

Я спитав пані Гедфілд, яких результатів мені очікувати, і вона відповіла: "За кілька тижнів ви маєте помітити покращення у тоні та текстурі вашої шкіри. Можна сподіватись, що вона стане більш подібною до сідничок немовляти",

Отже, я погодився на процедуру, і через пару тижнів, як мені й обіцяли, побачив деякі ледь помітні зміни.

Але їх було недостатньо, щоб я захотів повторити цю дорогу процедуру.

Втім, після низки інших експериментів в мене лишилась величезна повага до цієї надзвичайної рідини – крові.