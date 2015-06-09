Пожежа на Київщині: екологічна небезпека в 10-кілометровій зоні

Копирайт изображения Reuters

На нафтобазі поблизу Василькова вже понад добу триває пожежа, і чиновники попереджають про можливе забруднення повітря у цьому районі.

"Екологічні служби постійно моніторять ситуацію. Наразі токсичних продуктів у атмосфері нема", - запевняють в ДСНС.

Але міська рада Василькова рекомендувала вивезти з міста дітей та вагітних. А влада Києва каже, що вміст деяких шкідливих речовин у повітрі столиці перевищив допустимі концентрації.

Еколог, з якими поспілкувалась ВВС Україна, вважає, що пожежа може мати певні наслідки для здоров'я людей, які живуть поруч із зоною аварії.

Закрити вікна

Вікторія із селища Юрівка, що за 14 км від місця пожежі, розповідає, що з вікна їхнього будинку було видно "величезну димову хмару".

Жінка з чоловіком та чотирирічною дитиною вже у вівторок вирішили самостійно виїхати у більш безпечну зону.

"Чоловік був удома, у нього першило горло, і сонливість у всіх спостерігається", - розповіла ВВС Україна Вікторія.

"У наших сусідів паніки немає, але вікна всі позакривали", - додала жінка.

Копирайт изображения google.com.ua Image caption Нафтобаза розташована у селі Крячки біля Василькова

Державна комісія з техногенно-екологічної небезпеки визначила небезпечну зону - радіусом 10 км від епіцентру пожежі.

"У цій зоні є велика ймовірність забруднення повітря продуктами горіння паливно-мастильних матеріалів, що несуть загрозу здоров’ю людей", - повідомляє міськрада Василькова.

У вівторок удень людей евакуювали з двокілометрової зони біля нафтобази через побоювання, що вогонь пошириться на військову базу, але з 10-кілометрової зони евакуацію не проводили.

Жителям Василькова рекомендують без крайньої потреби не виходити з будинків, тримати закритими вікна, утриматися від споживання будь-якої городини, якщо потрапили під дощ - ретельно вимитись й випрати одяг.

"Екологічна ситуація покращиться після того, як пройдуть дощі, які очистять забруднену атмосферу", - йдеться у повідомленні міськради.

Міністерство екології також радитьмісцевим мешканцям, за можливості, залишити територію поряд із нафтобазою.

Тим, хто перебуває вдома, радять не відкривати вікна і без великої потреби не виходити на вулицю.

Копирайт изображения EPA Image caption До ліквідації пожежі залучені військові

Токсичний дим

"Це не треба сприймати просто як дим. Це отруйні токсичні речовини у більшій чи меншій концентрацій", - каже голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко про пожежу на нафтобазі.

За словами еколога, загрозу становлять викиди отруйних речовин, які відбуваються під час згорання нафтопродуктів.

"Це сполуки ванадію, оксид вуглецю, оксиди азоту та оксид сірки, який спричиняє утворення "кислотних дощів", - пояснює пані Тимочко.

За її словами, місцеві жителі можуть убезпечити себе, якщо на вулиці одягатимуть на обличчя маску з вологої тканини, а вдома - закриватимуть вікна, а потім проведуть велике прибирання.

"Частина людей вже надихались цими токсичними димними викидами, і це може спричинити розлади і органів дихання, і печінки, зміну складу крові. Це серйозні загрози для здоров'я людей, які перебувають в безпосередній близькості від зони аварії", - каже пані Тимочко.

Eколог каже, що токсичні речовини можуть загрожувати і людям, які живуть далеко від місця аварії, якщо повітряні маси перенесуть токсини на інші території.

Окрім того, нафтопродукти можуть потрапити до ґрунтів і водних ресурсів, а також на городину, каже експерт.

Копирайт изображения AP

Чи є небезпека для Києва?

За прогнозом Гідрометцентру, забруднення не поширюється в бік Києва, і до кінця тижня напрямок вітру буде незмінним: з північного сходу на південний захід.

"Забруднена хмара не рухається в бік Києва, а навпаки - в протилежний бік", - сказав керівник Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда в коментарі UA:Перший.

Однак, за даними міської влади, у вівторок вміст речовин, які утворюються в процесах горіння, перевищив гранично допустиму концентрацію.

"За результатами досліджень вміст ангідриду сірчистого в повітрі в контрольних точках перевищував гранично допустимі концентрації в 2,5-6,7 рази", - повідомляє КМДА.

Голова КМДА Віталій Кличко розпорядився не допускати спалювання відходів і приготування їжі на відкритому повітрі. Також він дав вказівки обмежити рух вантажівок на вулицях, щоденно поливати дороги, прибудинкові території та зелені зони.

Пан Кличко також закликав людей із хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів, серцево-судинними хворобами, хворобами легенів, шкіри та алергію обмежити перебування на вулиці.

За офіційною інформацією, під час пожежі на базі було 14 тисяч тонн нафтопродуктів, реальний обсяг оцінять після пожежі, розповів секретар РНБО біля місця пожежі.

"Токсичних речовин, які загрожують життю людей, за документами, які ми маємо - не було", - сказав Олександр Турчинов на брифінгу вдень.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на нафтобазі "БРСМ-нафта" продовжують горіти один резервуар із мастилом і два - з пальним, але загалом пожежу локалізовано. Відомство прогнозує, що її ліквідують за добу.

Пожежа почалося в понеділок приблизно о 17:30. За даними ДСНС, зайнявся резервуар з об’ємом 900 куб. м, вогонь з нього перекинувся на решту. Пожежники використовують для боротьби з пожежею піну.