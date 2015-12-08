У США ветерану мають пересадити пеніс

Копирайт изображения Reuters Image caption 7% поранених у боях отримують травми статевих органів

Американські хірурги завершують підготовку до першої пересадки пеніса в США у межах програми допомоги пораненим військовим.

Надскладна 12-годинна операція передбачає хірургічне з’єднання сотень нервів та кров’яних судин, які необхідні для повного відновлення сечостатевих функцій чоловічого органу.

Група хірургів клініки з університету Джона Гопкінса планують зробити у межах програми клінічних досліджень операції 60 ветеранам.

Часті поранення

За останніми даними, у ході сучасних боїв до 7% поранених отримують травму статевих органів.

Копирайт изображения KatarzynaBielasiewicz Image caption У США у межах спеціальної програми планують провести такі операції 60 ветеранам

Багато з цим трав викликані підривом на саморобних вибухових пристроях, а також кульовими пораненнями.

При цьому експерти вказують, що, не дивлячись на ріст числа таких поранень за останні десятиліття, їх наслідки на психологічному рівні часто лишаються прихованими.

Складна операція

Американські хірурги повідомили, що збираються використати орган померлого молодого чоловіка.

Операція, як і інші подібні масштабні втручання, дуже ризикована через можливі інфекції або кровотечі.

Окрім того, лікарям доведеться мати на увазі побічні наслідки прийому пацієнтом антиімунних препаратів для пригнічення реакції відторгнення чужих тканин протягом усього життя.

Психологи також остерігаються, чи пацієнти після такої операції будуть відчувати проблеми з сприйняттям пересаджених органів у якості своїх.

Копирайт изображения SPL Image caption Під час операції потрібно з'єднати сотні нервів та кров'яних судин

Лікарі будуть постійно стежити за фізичним і психологічним станом пацієнтів, щоб з’ясувати необхідність більш широкого поширення таких операцій.

Майбутні покоління

Досі у світі провели всього дві операції з пересадки пеніса. Одну з них провели у Китаї в 2006 році. Вона пройшла успішно, але потім організм пацієнта відторгнув пересаджений орган.

Іншу операцію зробили в ПАР. Пацієнтом був молодий чоловік, який втратив майже весь пеніс через невдалу операцію з обрізання. Від пеніса у нього лишився 1 сантиметр.

Лікарі довго сперечались, чи є передумови до неї достатньо серйозними, проте врешті вирішили, що операція життєво необхідна.

Згідно з останніми даними, ця пересадка виявилась успішною і до сьогодні пацієнт вже став батьком.